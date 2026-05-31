TRUE DIGITAL PARK BEANS & BREWS VOLUME 3 “Every Sip Tells a Story” งานกาแฟและมัทฉะสุดคราฟท์ ที่ชวนทุกคนออกเดินทางผ่านรสชาติ เรื่องราว และแรงบันดาลใจในทุกการจิบ

เพราะทุกแก้วมีเรื่องราว True Digital Park ชวนคนรักกาแฟและมัทฉะออกเดินทางผ่านรสชาติ กลิ่นหอม และแรงบันดาลใจ ในงาน “TRUE DIGITAL PARK BEANS & BREWS VOLUME 3” เทศกาลกาแฟและมัทฉะสุดคราฟท์ที่กลับมาอีกครั้ง พร้อมพาผู้คนออกเดินทางผ่านกลิ่นหอม รสสัมผัส และเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในทุกแก้ว ภายใต้คอนเซปต์ “Every Sip Tells a Story”
สัมผัสกลิ่นหอมของกาแฟคั่วสดและมัทฉะ ที่รายล้อมด้วยผู้คนที่มีความชื่นชอบใน passion เดียวกัน
โดยภายในงานถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟที่หลงใหล รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกาแฟและมัทฉะ ในบรรยากาศที่ผสมผสานรสชาติ กลิ่น และเสียงเพลงอย่างลงตัว
พบกับโซน “Specialty Coffee Showcase” ที่รวบรวมร้านกาแฟและมัทฉะคุณภาพกว่า 25 ร้าน ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นพิเศษ โดยครั้งนี้นอกจากจะเข้มข้นในด้าน Specialty Coffee มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังนำเสนอร้านที่มีบาริสต้ามากฝีมือและผู้มีรางวัลการันตีจากเวทีต่างๆ เพื่อให้คอกาแฟได้สัมผัสประสบการณ์รสชาติระดับพรีเมียมอย่างใกล้ชิด พร้อมเพิ่มความหลากหลายของมัทฉะคุณภาพ ที่พร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์และแนวคิดผ่านรสชาติ กลิ่น และศิลปะการชงอันโดดเด่นของแต่ละร้าน ได้แก่
• Ministry Of Roasters (กระทรวงการคั่ว) – ร้านกาแฟดีกรีแชมป์ Brewshot Thailand Champion ชวนสัมผัสโลกของกาแฟผ่านประสบการณ์ Sensory และศาสตร์แห่งรสชาติอย่างลึกซึ้ง
• FLOURIST MATCHA HOUSE – เปิดโลกของชาญี่ปุ่นและมัทฉะ ผ่านประสบการณ์การดื่มชาในบรรยากาศเรียบง่ายและอบอุ่น
• OKA CAFE – ชวนค้นพบความสำคัญของการบดกาแฟที่ส่งผลต่อรสชาติและการสกัดในทุกแก้ว
• FAIR CHOCOLATE – ช็อกโกแลตคราฟต์คุณภาพที่เติมเต็มประสบการณ์รสชาติให้หลากหลายยิ่งขึ้น
• ALTO COFFEE – ร้านกาแฟคุณภาพที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการชง เพื่อมอบรสชาติที่สมดุลและเข้าถึงง่าย
• ONEDAY MATCHA –มัทฉะสไตล์ร่วมสมัยที่ดื่มง่ายและเข้าถึงได้
• Matcha Machi – นำเสนอรสชาติมัทฉะเข้มข้นและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ
• Machat Matcha – มาพร้อมเสน่ห์ของมัทฉะผ่านรสชาติที่เข้าถึงได้ และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ในสไตล์ร่วมสมัย
• GOOD CHĀ – มัทฉะพรีเมียมจากญี่ปุ่น พร้อมรสชาติกลมกล่อมและเข้าถึงได้
• MATSHUN.BKK – มัทฉะรสชาติเข้มข้น พร้อมเมนูร่วมสมัยอย่าง Matcha Coconut
• LIN’S TEAHOUSE (ร้านน้ำชาตระกูลลิ้ม) – ร้านน้ำชาชื่อดังจากระยอง ถ่ายทอดวัฒนธรรมและต้นกำเนิดของมัทฉะผ่านศิลปะการดื่มชาแบบดั้งเดิม
• LAMUNLAMAI. CRAFTSTUDIO – เอาใจสายมัทฉะด้วยงานคราฟต์และถ้วยมัทฉะแฮนด์เมดในสไตล์เฉพาะตัว
• AMICHA – แบรนด์ไทยขวัญใจสายมัทฉะ กับสเปซสีเขียวอบอุ่นและสดชื่น
• ANOTHER CUP x Morimori – การผสานรสชาติของกาแฟและมัทฉะเข้ากับความละมุนของช็อกโกแลตคราฟต์อย่างลงตัว
• VELA TEA –เปิดโลกมัทฉะ ผ่านรสชาติที่ดื่มง่ายและเข้าถึงได้
• 92 COFFEE BAR – ร้านกาแฟสายดริปที่พร้อมนำเสนอเทคนิคการชงระดับแชมป์จากเวที ASEAN Coffee Brewer League 2025
• Sukhumvit Coffee – ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่โดดเด่นด้วยรสชาติเข้มข้นและคาแรกเตอร์เฉพาะตัว
• TAY SONGWAT – ยกคาเฟ่และสเปซสุดเท่แห่งย่านทรงวาด ที่ผสานกาแฟเข้ากับไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์มาไว้ที่งาน
• VARINDA COFFEE – ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้านการสร้างสรรค์เมนูกาแฟและประสบการณ์การดื่มในสไตล์ร่วมสมัย
• RISTR8TO BANGKOK – ร้านกาแฟชื่อดังที่ถ่ายทอดศาสตร์การดริปกาแฟและคาแรกเตอร์เฉพาะของเมล็ดกาแฟแต่ละชนิด
• Ripple Coffee Roasters – เปลี่ยนกาแฟให้เป็นพื้นที่ของการสื่อสาร ความทรงจำ และการแบ่งปัน
• STOF COFFEE – ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่โดดเด่นด้วยรสชาติถูกใจ และประสบการณ์การดื่มกาแฟในสไตล์เฉพาะตัว
• VIBRANT – เติมสีสันให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟ ผ่านเมนู Coffee, Hand Drip, Cold Drip และ Non-Coffee สไตล์ร่วมสมัย
• % Arabica – ร้านกาแฟระดับอินเตอร์ที่โดดเด่นด้วยรสชาติกาแฟและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์
อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของงานคือ “Roasting to Tasting” ที่จะพาผู้ร่วมงานเข้าใกล้โลกของกาแฟมากยิ่งขึ้น ผ่านการชมบาริสต้ามืออาชีพคั่วกาแฟสด และกิจกรรม Guided Tasting ที่เปิดมุมมองใหม่ของการดื่มกาแฟ ให้ทุกคนได้สัมผัสรายละเอียดของกลิ่น รสชาติ และเสน่ห์ที่แตกต่างในทุกแก้ว ราวกับการเดินทางผ่านเรื่องราวเล็กๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเมล็ดกาแฟแต่ละเมล็ด
ขณะเดียวกัน โซน “Beats & Beans” จะเติมเต็มบรรยากาศของงานด้วยเสียงดนตรีและจังหวะที่ช่วยให้ทุกช่วงเวลาผ่อนคลายและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และใช้เวลาร่วมกันในคอมมูนิตี้ของคนรักกาแฟ ไลฟ์สไตล์ และความคิดสร้างสรรค์
พร้อมกิจกรรมพิเศษ “Beans & Brews Surprise!” สำหรับสมาชิก True Digital Park Life เพียงใช้ 50 คะแนน แลกรับสิทธิ์ลุ้นรับ “Beans & Brews Box” ของรางวัลสุดพิเศษภายในงาน (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รวมถึงกิจกรรมเวิร์กชอป โปรโมชั่น และกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายตลอดทั้งงาน
เพราะบางครั้ง เรื่องราวดีๆ อาจเริ่มต้นจาก “การจิบกาแฟแก้วโปรด” เพียงแก้วเดียว
ร่วมค้นพบสุนทรียะแห่งการดื่มด่ำที่มากกว่ารสชาติ และปล่อยให้ทุกการจิบพาคุณออกเดินทางไปสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ “TRUE DIGITAL PARK BEANS & BREWS VOLUME 3” ระหว่างวันที่ 27–31 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ EAST EVENTERY ชั้น 1 True Digital Park ฝั่ง East
เดินทางสะดวกด้วย BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก 6 ที่มี Skywalk เชื่อมเข้าสู่โครงการโดยตรง หรือหากเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถเลือกจอดได้ทั้งอาคาร East และ West พร้อมระบบ Auto Parking และ Valet Service เพื่อความสะดวกสบายตลอดการร่วมงาน
