กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ปี 69 ในหัวข้อประเพณีและการละเล่นไทย ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จับมือสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ประจำปี 2569 (Thailand Board Game Design Contest 2026) ในหัวข้อประเพณีและการละเล่นไทย ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน ในการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ผ่านการเล่นเกม, สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และก้าวทันเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยงานได้จัดขึ้น ณ โซน Grand Station ชั้น 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิ.ย.69
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานในงานแถลงข่าว เปิดเผยว่า “ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) คือการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของวัฒนธรรมไทย ผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติ การจัดโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ประจำปี 2569 ในหัวข้อประเพณีและการละเล่นไทย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมบอร์ดเกม มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่างได้รับอิทธิพลการเติบโตตามไปด้วย เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ทั้งระบบในระยะยาว เนื่องจากบอร์ดเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม และยังใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ทำให้ต่างชาติหันมาสนใจวัฒนธรรมประเพณีในเชิงลึกมากขึ้น เกิดการแสวงหาความรู้ต่อยอด และเป็นแรงบันดาลใจให้อยากมาเที่ยวประเทศไทย เป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต”
ด้าน นายวัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อประเพณีและการละเล่นไทย ซึ่งในรอบคัดเลือกผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดผ่านทาง https://forms.gle/KRZwB7zwGdGaSrMo9 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 โดยต้องมีสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน และนำเสนอผลงานในรูปแบบวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที พร้อมอัพโหลดลง Youtube และนำลิงค์ใส่ข้อมูลใน Google Form เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจ และคัดเลือกเหลือ 24 ทีมเพื่อเข้ารอบ โดยในรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม 4 ครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ โดยทีมสำรองในลำดับถัดไปเข้ามาแทนที่ ซึ่งเกณฑ์ตัดสินในรอบ 10 ทีมสุดท้าย จะประกอบไปด้วย ความน่าสนใจของธีมและเรื่องราว 15คะแนน, ความมีเอกลักษณ์ของเกม 10 คะแนน, ความเป็นไปได้ในการผลิต 15 คะแนน, ความง่ายในการเข้าใจกติกา 25 คะแนน, ความรู้ที่ได้จากการเล่น 15 คะแนน และความสมบูรณ์ในการนำเสนอ 20 คะแนน
สำหรับเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ได้แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 100,000 บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับสอง 50,000 บาท, รางวัลชนะเลิศอันดับสาม 20,000 บาท, รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 10,000 บาท, รางวัลชมเชย 10,000 บาท, รางวัล Artwork / Presentation 10,000 บาท และค่าผลิตเกมสำหรับผู้ชนะเลิศ 3 อันดับแรก รวม 300,000 บาท โดยคณะกรรมการขอตัดสิทธิ์หากตรวจพบว่าผู้สมัครไม่ปฎิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดข้างต้น รวมถึงใช้ข้อความอันเป็นเท็จ ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น นอกจากนี้ 10 เกมสุดท้ายในการเข้ารอบ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและทีมที่ออกแบบ โดยหลังจากจบจากการแข่งขัน เกมที่ผลิตจะถูกนำส่งให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หากทีมนักออกแบบต้องการจะทำการผลิตเกมหลังจบการแข่งขันแล้ว กรุณาติดต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยตรง”
นอกจากนี้ในงานแถลงข่าว ยังได้จัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “ต่อยอดประเพณีการละเล่นไทย พิชิตตลาดบอร์ดเกมโลก” โดย ดร.รัชราวไล สว่างอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเเละพัฒนา สำนักนันทนาการ ผู้เเทนอธิบดีกรมพลศึกษา และนายวัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย ซึ่งได้พูดถึงแก่นแท้หรือเสน่ห์ของการละเล่นพื้นบ้านไทย ที่มีความคลาสสิกและสนุกคล้ายกับบอร์ดเกม, วิธีการ "ดัดแปลง" หรือ "สกัด" การละเล่นไทยที่เน้นใช้ร่างกาย ให้ออกมาเป็น "บอร์ดเกมบนโต๊ะ", บอร์ดเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากการละเล่นไทย" ไปตีตลาดโลก เช่น งาน Essen Spiel (งานบอร์ดเกมระดับโลกที่เยอรมนี) หรือการระดมทุนผ่าน Kickstarter ที่มีความท้าทายคือ “การดัดแปลงวัฒนธรรม” และ “มาตรฐานระดับโลก” รวมถึงแนวทางผลักดันนักออกแบบ และผลงานเหล่านี้ให้เติบโตต่อไปได้
โดยผู้สนใจการประกวดฯ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง Facebook : TBDC Thailand Board Game Design Contest หรือโทรศัพท์ 062-7341267 และ 085-5426255 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป