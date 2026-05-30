“ทราย สก๊อต” ตอกกลับ “คุณตาก็คงไม่อยากให้อมควxพี่ชายหรอก!

“ทราย สก๊อต” ตอกกลับพวกแซะ คุณตาก็คงไม่อยากให้ตนอมควxพี่ชายหรอก! หลังโดนพนง.พาดพิงคุณตา สงสัยอาจมีคำสั่งหรือเบื้องหลัง พร้อมเจอแม่พี่ชายที่ศาล ถ้าจะใช้ศาลก็จะใช้ศาลเหมือนกัน เรื่องนี้ต้องจบด้วยความยุติธรรม รู้สึกเศร้าตอนเด็กอุตส่าห์รอดตายแล้วต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีก สิ่งที่ต้องการจากครอบครัวคือความยุติธรรม แจงเรื่องขโมยของในบ้าน ถ้าเป็นที่ตนเป็นเจ้าของเรียกว่าขโมย?
จู่ๆ พนักงานสิงห์ บ.บุญรอด ก็พากันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหัวใจสิงห์ ปกป้องสิงห์ จนเพจดังเอาโพสต์ลงข่าวว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ที่แรงจน "ทราย สก๊อต" ต้องโพสต์ตอบโต้ เห็นจะเป็นข้อความ "คุ๕ตาจะชอบใจในสิ่งที่มึงทำไหม"
ล่าสุดทรายมาเป็นคณะกรรมการรอบตัดสินเวทีประกวดนางงามโลก MGI ALL STARS ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกคำสั่งหรือไม่
“ทรายไม่รู้ว่าเบื้องบนมันมาจากใคร หรือคำสั่งอะไรนะครับ แต่ทรายรู้สึกเสียใจถ้านี่คือการรับมือกับบุคคลคนหนึ่ง ทรายเป็นคนที่โดนเรื่องแบบนี้ ทรายรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหยื่อคนไหนต้องเจอ การที่จะมีคนอื่นในองค์กรออกมาทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการโฆษณา แทนที่มันจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศ มันน่าผิดหวัง แต่อย่างน้อยสังคมได้เห็นว่าเขาทำอะไรกับทรายต่อหน้าคนอื่น"
"ทรายคิดว่าชื่อเสียงมาจากการกระทำ คุณทำดีคุณไม่ต้องสร้างภาพครับ ทรายคิดสิ่งที่เขาทำมันส่งผลที่มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เขาทำเอง ภาพลักษณ์มันก็มาจากสิ่งที่เขาทำ ถ้าคนมองว่ามันเป็นแค่คำโฆษณาก็เพราะการกระทำของเขา ทรายไม่รู้ว่ามันคือคำสั่งหรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไง รู้ว่ามันไม่มีคนไหนที่ออกมาพูดแบบทรายที่เขาเจอแบบนี้ การที่จะมีบุคคลหลายๆ บุคคล อาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่แค่บุคคลในองค์กรที่คุณตาเราเป็นคนช่วยดำเนิน ออกมาพูดยังกับเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่เคยปิดความลับเพื่อจะปกป้ององค์กรแล้วมาถล่มเราแบบนี้ ทรายคิดว่ามันก็สะท้อนให้เห็นในมุมที่ไม่ดี“
“มันเศร้าครับ ตอนเด็กเรารอดตายมาแล้ว ตอนโตเราต้องมาออกสนามรบกับเรื่องที่มันไม่ควรต้องออกสนามรบ ในองค์กรที่เขาเป็นกำลังใจให้หรือในครอบครัวที่เขาเป็นความอบอุ่น เขาคงไม่รับมือกับเรื่องแบบนี้แบบนี้ครับ แค่คิดถึงเหยื่อคนอื่นๆ หรือเด็กคนอื่นๆที่เห็นว่าเขาออกมาพูดแบบนี้เขาจะรับมือได้ไหม”
สวนโพสต์พนักงานบริษัท "มึงคิดว่าตาจะชอบในสิ่งที่มึงทำไหม!?" คุณตาก็คงไม่อยากให้ตนอมควxพี่ชายหรอก
“เพราะทรายว่าเขาพูดเกินแล้ว คุณตาเขาคือคุณตาของทราย เอาจริงๆ ที่เขาพูดว่า ตามึงจะภูมิใจกับสิ่งที่มึงทำหรือเปล่า ทรายคิดว่าถ้าคุณตาทรายอยู่ก็คงไม่ปล่อยให้เรื่องบานปลายแบบนี้ คุณตาทรายคงไม่อยากให้ทรายอมควxพี่ชายด้วย จริงๆ นะ คุณรู้จักคุณตาทรายจริงๆ หรือเปล่า”
อยากให้เรื่องจบที่ความยุติธรรม
“ทรายมีนัดขึ้นศาลวันที่ 10 มิ.ย. นี้ ที่ศาลแพ่ง พระโขนง เป็นนัดระหว่างฝั่งทรายกับฝั่งคุณแม่ แล้วก็ฝั่งที่พี่ชายเป็นพยานให้ ทรายก็อยากรู้ว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไง มันก็ยังมีอีกเยอะ ทรายว่ามันก็น่าตกใจอยู่นะครับ ก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าดูหรอกครับ ถ้าเรื่องราวมันไปทางศาลทรายก็ไปทางศาลด้วยก็ได้ครับ สิ่งที่พี่ชายเขาทำมันสามารถเข้าคุกได้ (อยากให้เรื่องมันจบยังไง?) ความยุติธรรม ตอนนี้ทรายไม่ซีเรียสว่ามันเกิดขึ้นที่ไหน แต่เรื่องแบบนี้มันต้องจบด้วยความยุติธรรม”
ตอบเรื่องที่ “ลีน่า จัง” แฉขโมยของในบ้าน ลั่นในความเป็นจริงจะขโมยของในบ้านไม่ได้เพราะเป็นบ้านของตน
“ทรายอยากใช้ชีวิตของทราย ขอพูดถึงคนที่เป็นคุณค่ากับสังคมดีกว่า (เรื่องที่เขาบอกว่าเราไปขโมยของในบ้าน?) ในความเป็นจริงเราขโมยอะไรไปจากบ้านเราไม่ได้ เพราะถ้าเรามีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเราจะขโมยได้ยังไง มันคือบ้านของเรา ไม่รู้นะ เราคงไม่ฟ้องร้องอะไรคนนั้นหรอกเพราะคุณตาสอนไม่ให้เรารังแกคนที่สติไม่นิ่ง”