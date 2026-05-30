“ชากีรา” ถล่มสถิติ FIFA! เพลง “Dai Dai” พุ่ง 44 ล้านวิว ขณะ “Goals” ของ “ลิซ่า” เปิดตัวแรงแต่กระแสเริ่มชะลอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สองเพลงเด่นของฟุตบอลโลก 2026 ตอนนี้คือ “Dai Dai” ของ “ชากีรา” และ “เบอร์นา บอย” กับ “Goals” ของ “ลิซ่า”, “อนิตตา” และ “เรมา” โดยทั้งสองเพลงถูกผลักดันเป็นตัวแทนสำคัญของอัลบั้มทางการ FIFA World Cup 2026 และกำลังแข่งขันกันบนชาร์ต YouTube ทั่วโลก
ศึกเพลงฟุตบอลโลก 2026 เดือดบน YouTube เมื่อ “Dai Dai” ของ “ชากีรา” และ “เบอร์นา บอย” กวาดยอดชมทะลุ 44 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ ขณะที่ “Goals” ของ “ลิซ่า”, “อนิตตา” และ “เรมา” เปิดตัวแรงจากพลังแฟนด้อม แต่ยอดสะสมยังตามหลังอย่างชัดเจน

หลังการเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ การแข่งขันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนาม แต่ยังลามไปถึงโลกออนไลน์ เมื่อ “ชากีรา” กลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับเพลง “Dai Dai” ที่ทำยอดชมทะลุ 10 ล้านวิวภายใน 24 ชั่วโมงแรก ก่อนพุ่งสู่ระดับกว่า 44 ล้านวิวในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ พร้อมขึ้นอันดับวิดีโอที่มียอดชมสูงสุดบนชาร์ต YouTube ทั่วโลก

“ชากีรา” ถือเป็นราชินีเพลงฟุตบอลโลก หลังเคยสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกจากเพลง Waka Waka (This Time for Africa) ในฟุตบอลโลก 2010 ก่อนกลับมารับหน้าที่ร้องเพลงใหญ่ของทัวร์นาเมนต์อีกครั้งในปี 2026 กับ “Dai Dai” ร่วมกับ “เบอร์นา บอย”
ในอีกด้านหนึ่ง “Goals” ผลงานร่วมของ “ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า” สมาชิกวง BLACKPINK ร่วมกับ “อนิตตา” และ “เรมา” เปิดตัวอย่างร้อนแรงด้วยกระแสจากแฟนเพลง K-pop และแฟนบอลทั่วโลก โดยมิวสิกวิดีโอมียอดชมมากกว่า 2 ล้านวิวใน 24 ชั่วโมงแรก และกลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของช่วงเปิดตัวฟุตบอลโลก 2026

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบการเติบโตระยะยาว “Goals” ทำยอดได้ราว 13 ล้านวิวใน 8 วัน ขณะที่ “Dai Dai” ของ “ชากีรา” ทะยานสู่ระดับ 44 ล้านวิวอย่างรวดเร็ว จนหลายฝ่ายมองว่าเพลงของนักร้องโคลอมเบียยังคงครองใจผู้ชมฟุตบอลทั่วโลกได้มากกว่า

“ลิซ่า” กลายเป็นตัวแทนของเอเชียในเพลง “Goals” ที่รวมศิลปินจาก 3 ทวีป ได้แก่ เอเชียอย่าง “ลิซ่า”, อเมริกาใต้อย่าง “อนิตตา” จากบราซิล และแอฟริกาอย่าง “เรมา” จากไนจีเรีย โดย FIFA วางคอนเซปต์ให้สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมดนตรีโลก
นักวิเคราะห์มองว่า จุดแข็งสำคัญของ “ชากีรา” คือภาพจำอันแข็งแกร่งจากเพลงฟุตบอลโลกในอดีตอย่าง Waka Waka (This Time for Africa) ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ YouTube และวงการเพลงกีฬา ขณะที่ “Dai Dai” ยังได้แรงหนุนจากการปรากฏตัวของนักฟุตบอลระดับโลกหลายคน รวมถึง “ลิโอเนล เมสซี” ในมิวสิกวิดีโอด้วย

ด้าน “ลิซ่า” แม้จะยังไม่สามารถสร้างยอดวิวระดับเดียวกับ “ชากีรา” ได้ในช่วงแรก แต่เธอยังคงเป็นหนึ่งในศิลปินที่ครองบทสนทนาบนโซเชียลมีเดียมากที่สุด โดยสื่อต่างชาติระบุว่า ดาวดังจาก BLACKPINK ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ และทุกการปรากฏตัวของเธอมักกลายเป็นประเด็นพูดถึงในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่น การแสดง หรือผลงานเพลงใหม่

ฟุตบอลโลก 2026 ใช้แนวทางใหม่ด้วยการทำอัลบั้มเพลงทางการหลายเพลง แทนการมีเพลงหลักเพียงเพลงเดียว โดยนอกจาก “Dai Dai” และ “Goals” ยังมีผลงานของ “Jelly Roll”, “Car?n Le?n”, “Daddy Yankee”, “Shenseea”, “Jessie Reyez” และ “Elyanna” ร่วมอยู่ในโปรเจกต์อย่างเป็นทางการของ FIFA ด้วย


