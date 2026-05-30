สปอยล์ความพิเศษ ใน “THE TITANS CONCERT” ครั้งแรกของการ COLLAB STAGE ของ 4 เทพ “BAMBAM-JEFF SATUR-PP -TIMETHAI” พร้อมเผยคำใบ้สุดว้าว ที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น!!

สปอยล์ออกมาแล้ว!! กับที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปี “THE TITANS CONCERT” (เดอะ ไททันส์ คอนเสิร์ต) ที่เรียกได้ว่ามีคอนเทนต์ให้อึ้งกันแบบไม่พัก นอกจากความพิเศษที่ 4 ศิลปินสุดฮอต BAMBAM , JEFF SATUR, PP KRIT และ TIMETHAI จะรวมตัวกันเป็นครั้งเเรกบนเวทีเดียวกันเเล้ว ทุกคนจะได้สัมผัสกับโชว์สุดพิเศษที่ทั้ง 4 คนสามัคคีกันครีเอทโชว์เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ การันตีว่าจะฟินทุกโมเมนต์อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้ทั้งศิลปินและทีมผู้จัดต่างทยอยปล่อยคอนเทนต์ออกมาสปอยล์กันใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ครั้งแรกที่จะได้พบกับการ Collab Stage สุดว้าว ของทั้ง 4 ศิลปิน ที่แอบกระซิบมาว่า มีการ Collab รวมทั้ง 4 คน และ แยกเป็นคู่ด้วย แต่ใครจะคู่ใครนั้น ต้องรอลุ้นในคอนเสิร์ตด้วยตัวเอง
และล่าสุดกับการสปอยล์แบบจุกๆกับ Crossword Puzzle Game ที่แฝงโมเมนต์พิเศษที่จะได้เจอใน THE TITANS CONCERT นี้ไว้เพียบ ไม่ว่าจะเป็น ใครจะได้ Collab Stage กับใคร? จะได้เจอกับเพลงพิเศษอะไร? และสดๆร้อนๆ เมื่อ แบงค์ ชินดนัย ภูวกุล พี่ชายคนเก่งของBAMBAM ที่รับหน้าที่ Show Director ในครั้งนี้ได้ออกมาไลฟ์สปอยล์แบบจัดหนักว่าใน THE TITANS CONCERT จะได้เห็นโชว์ที่ไม่ซ้ำและหาที่ดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแน่นอน ส่วนฝั่งศิลปินก็ไม่น้อยหน้า ทั้ง 4 คน ต่างก็การันตีด้วยตัวเองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดา ทุกคนจะได้เจอกับความพิเศษแบบของจริง ซึ่งล่าสุดหนุ่ม TIMETHAI ก็ได้ปล่อยภาพสปอยล์การซ้อมขึ้นสลิงพร้อมดาบคู่ใจ สมกับตัวแทนแห่งเทพสงครามของแท้ งานนี้นอกจากศิลปิน โมเมนต์พิเศษ และเพลงต่างๆที่ทุกคนจะได้สัมผัสแล้ว แน่นอนว่าฝั่ง Production ก็จัดเต็มแบบทุ่มสุดตัวไม่แพ้กัน ที่พร้อมจะพาทุกคนหลุดเข้าในอาณาจักร FUTURE OLYMPUS เพื่อทำให้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของทุกคนออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งจะได้เห็นภาพสปอยล์จากฝั่ง Production ในเร็วๆนี้
เตรียมร่างให้พร้อมรับแรงกระแทกแห่งความมันส์และวอร์มคอเตรียมเสียงกรี๊ดให้ดี แล้วพบกัน ในวันเสาร์ที่ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 นี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ HALL 1-3 งานนี้จัดแค่ 2 รอบเท่านั้น!!! อย่ารอช้ากดบัตรได้เลยทาง Eventpop (Link : www.eventpop.me/e/148313/thetitansconcert )
