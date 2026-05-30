"กบ ปภัสรา" สวมชุดไทยบรมพิมานงามทรงคุณค่าบนพรมแดง "KCL Awards2026"

เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในรอบหลายปีของผู้จัดฯ คนเก่ง "กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์" ค่ายปภัสราโปรดักชั่น ที่จะมาปรากฎโฉมในฐานะ "นางแบบ" และสวม "ชุดไทยบรมพิมาน" ร่วมเดินพรมแดงในงาน KCL Awards2026 @ICONSIAM เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ด้วยดีกรีเจ้าของตำแหน่ง มิสไทยแลนด์เวิล์ด ประจำปี 2531 "กบ ปภัสรา" สวยสง่างามและทรงคุณค่าอย่างที่สุดกับชุดไทยบรมพิมาน 1 ในชุดไทยพระราชนิยม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย ชุดไทยบรมพิมาน เป็นชุดไทยพิธีเต็มยศและครึ่งยศ เสื้อแขนยาว คอตั้งติดกันกับซิ่น ใช้ผ้าไหมยกดอกหรือยกทอง คาดเข็มขัดไทย เหมาะสำหรับงานพระราชพิธี งานสโมสรสันนิบาต หรืองานมงคลสมรส ซึ่ง กบ ปภัสรา ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเทิดพระเกียรติครั้งนี้ โดยเจ้าตัวเผยว่า
"กบเป็นคนที่ชอบใส่ผ้าไทยอยู่แล้ว พอได้รับการติดต่อให้มาร่วมงาน และใส่ชุดไทยบรมพิมาน ของ พี่ปลา ฟินนาเล่ ก็รู้สึกยินดีที่เราจะได้มีโอกาสร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมแต่ละชุดก็งดงามมากๆ ตัวกบเองก็จะอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย ชุดไทยของชาติไทยเราตลอดไปค่ะ"