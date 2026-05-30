"เจษ​ เจษฎ์พิพัฒน์" ปรับลุคเป็นหนุ่มไทบ้าน บอกการชนวัวคือกีฬา​ ไม่ใช่การทารุณสัตว์

"เจษ เจษฎ์พิพัฒน์" เผยพยายามปรับลุคใหม่ในการแสดงแต่ละเรื่อง ล่าสุดเป็นหนุ่มไทบ้าน ตัวดำ เลี้ยงวัว จนตอนนี้เริ่มเข้าใจภาษาวัวแล้ว แต่ยืนยันว่าการชนวัวคือกีฬา ไม่ได้เอาสัตว์มาทารุณ
เป็นอีกคนที่มีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง สำหรับพระเอกหนุ่ม "เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" ล่าสุดที่เตรียมถ่ายทำก็มี 2 เรื่อง แต่หนึ่งในนั้นเจ้าตัวเผยว่าปรับลุคใหม่หมด ทาตัวดำ ผมไม่เซ็ต เพราะเป็นคนเลี้ยงวัว
"จริงๆ ตั้งแต่ต้นปียังไม่มีโปรเจกต์ออนแอร์เลยนะครับ มันเหมือนเป็นช่วงแก๊ปว่าง เพราะว่าปีที่แล้วมันออนติดๆ กันเลยหลายเรื่อง เรื่องล่าสุดน่าจะเป็นราคี จริงๆ ยังเหลือเรื่องที่ต้องถ่ายทำปีนี้อีก 2 เรื่องครับ มีแรงเงา แล้วก็มีโปรเจกต์ของ Beyond Cloud ปีนี้ถ้าถ่ายจริงๆ ปีนี้แค่ 2 เรื่องเองครับ ก็พยายามทำให้มันต่อเนื่อง แต่ว่าก็ดูให้มันแตกต่างกัน คนจะได้ไม่เบื่อ"
"ในโปรเจกต์ก็พยายามจะเปลี่ยนลุคให้มันไม่เหมือนเดิมครับ อย่างเรื่องนี้ก็ดำแดด ไทยบ้าน ผมกระเซอะกระเซิงไม่เซตผม ผมไม่ส่องกระจกเลยตอนถ่ายเรื่องนี้ รู้สึกเหมือนไปเขาชนไก่ตลอดเวลา จริงๆ ผมไม่ค่อยอยากจะดูเราก่อนที่หนังมันจะออก ไม่ได้อยากเห็นภาพตัวเองขนาดนั้น เดี๋ยวมันจำ ก็ปล่อยไปเลย เล่นไปเลย มอนิเตอร์ก็ไม่ได้ดู แค่อ่านบทแล้วก็เล่นตามคาแรกเตอร์เฉยๆ"
บอกอย่าเพิ่งมองว่าการชนวัวคือเอาสัตว์มาทารุณ แต่มันคือกีฬาชนิดหนึ่ง
"พี่รู้มั้ยเวลาเขาทำให้วัวชนมันคึก เขาทำเสียง ฮึ่กๆ (ทำเสียงให้ฟัง) วัวจะคึกขึ้นมาเลย วัวจะขุดดินเลย จริงๆ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอก ผมก็พยายามไปศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยง เขาจะมีคนที่เลี้ยงมาด้วยตลอด แล้วเวลาเขาจะให้มันคึก เขาจะตบมือแล้วก็ทำเสียง ผมลองแล้ว น้องเหมือนเดิม แต่ผมคึก" (หัวเราะ)
"คือถ้าให้ผมพูดจริงๆ คือผมสงสาร เพราะรู้มั้ยว่าเขาชนกันชั่วโมงนึงนะ แล้วเขาไม่ได้มีกฎว่าเดี๋ยวเราชนกัน 3 นาที เป๊ง แยกเข้ามุมนะ เขาชนจนกว่าวัวตัวนึงจะหนีวัวอีกตัวไป ถ้าเกิดชนกันแล้วไม่มีใครหนี ก็ชนกันไปอะไรเรื่อยๆ ผมไม่ได้ดูเขาชนกันจริงๆ แต่ผมเห็นคลิปที่เขาเปิดให้ดูว่าจริงๆ มันเป็นยังไง คือด้วยความที่เราก็อยู่กับวัวด้วย แล้วจริงๆ คือวัวชนเขาน่ารัก เวลาถ้าไม่เจอวัว เขาก็เป็นวัวเนื้อนี่แหละ ทั่วไป คือเขาก็น่ารัก เล่นอะไรก็เล่น ให้ทำอะไรก็ทำ แต่พอเขาเจอวัว เขาจะคึกขึ้นมาเฉยๆ"
"ถามว่าเเซฟตัวเองยังไง เราก็ทำตามประเพณีเลยครับ ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านั้น คือเราถ่ายในวันที่เขามีการชนกัน จริงๆ แล้วเราอยู่ในสนามวัวชนจริงๆ แล้วก็ด้วยความที่วัวชนมันเป็นกีฬาที่มีอยู่แล้ว คนที่มาคุมวัวก็คือเจ้าของวัวจริงๆ นั่นแหละมาคุม คืออะไรที่มันมากเกินไป เขาก็ไม่ได้ให้ทำอยู่แล้ว ถ้าเรากลัวว่าการชนวัวมันดูอันตราย สัตว์จะโดนทารุณ แต่จริงๆ มันเหมือนกีฬา มันเหมือนชกมวย เหมือนไก่ชนที่ชนกันเป็นกีฬา ก็ไม่ได้ทำกันจนบาดเจ็บขนาดนั้น มันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่"