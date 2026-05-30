"เจษ​ เจษฎ์พิพัฒน์" ปรับลุคเป็นหนุ่มไทบ้าน บอกการชนวัวคือกีฬา​ ไม่ใช่การทารุณสัตว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"เจษ​ เจษฎ์พิพัฒน์" เผยพยายามปรับลุคใหม่ในการแสดงแต่ละเรื่อง​ ล่าสุดเป็นหนุ่มไทบ้าน​ ตัวดำ เลี้ยงวัว​ จนตอนนี้เริ่มเข้าใจภาษาวัวแล้ว​ แต่ยืนยันว่าการชนวัวคือกีฬา​ ไม่ได้เอาสัตว์มาทารุณ​

เป็นอีกคนที่มีงานแสดงอย่างต่อเนื่อง​ สำหรับพระเอกหนุ่ม​ "เจษ​ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" ล่าสุดที่เตรียมถ่ายทำก็มี​ 2​ เรื่อง​ แต่หนึ่งในนั้นเจ้าตัวเผยว่าปรับลุคใหม่หมด​ ทาตัวดำ​ ผมไม่เซ็ต เพราะเป็นคนเลี้ยงวัว​ 

"จริงๆ ตั้งแต่ต้นปียังไม่มีโปรเจกต์ออนแอร์เลยนะครับ​ มันเหมือนเป็นช่วงแก๊ปว่าง​ เพราะว่าปีที่แล้วมันออนติดๆ กันเลยหลายเรื่อง เรื่องล่าสุดน่าจะเป็นราคี​ จริงๆ ยังเหลือเรื่องที่ต้องถ่ายทำปีนี้อีก 2 เรื่องครับ มีแรงเงา แล้วก็มีโปรเจกต์ของ Beyond Cloud ปีนี้ถ้าถ่ายจริงๆ ปีนี้แค่ 2 เรื่องเองครับ ก็พยายามทำให้มันต่อเนื่อง แต่ว่าก็ดูให้มันแตกต่างกัน คนจะได้ไม่เบื่อ"

"ในโปรเจกต์ก็พยายามจะเปลี่ยนลุคให้มันไม่เหมือนเดิมครับ อย่างเรื่องนี้ก็ดำแดด ไทยบ้าน ผมกระเซอะกระเซิงไม่เซตผม ผมไม่ส่องกระจกเลยตอนถ่ายเรื่องนี้ รู้สึกเหมือนไปเขาชนไก่ตลอดเวลา จริงๆ ผมไม่ค่อยอยากจะดูเราก่อนที่หนังมันจะออก ไม่ได้อยากเห็นภาพตัวเองขนาดนั้น เดี๋ยวมันจำ​ ก็ปล่อยไปเลย เล่นไปเลย มอนิเตอร์ก็ไม่ได้ดู แค่อ่านบทแล้วก็เล่นตามคาแรกเตอร์เฉยๆ"

บอกอย่าเพิ่งมองว่าการชนวัวคือเอาสัตว์มาทารุณ แต่มันคือกีฬาชนิดหนึ่ง
"พี่รู้มั้ยเวลาเขาทำให้วัวชนมันคึก เขาทำเสียง ฮึ่กๆ​ (ทำเสียงให้ฟัง) วัวจะคึกขึ้นมาเลย วัวจะขุดดินเลย จริงๆ ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอก ผมก็พยายามไปศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยง เขาจะมีคนที่เลี้ยงมาด้วยตลอด​ แล้วเวลาเขาจะให้มันคึก เขาจะตบมือแล้วก็ทำเสียง ผมลองแล้ว น้องเหมือนเดิม แต่ผมคึก" (หัวเราะ) 

"คือถ้าให้ผมพูดจริงๆ คือผมสงสาร เพราะรู้มั้ยว่าเขาชนกันชั่วโมงนึงนะ แล้วเขาไม่ได้มีกฎว่าเดี๋ยวเราชนกัน 3 นาที​ เป๊ง แยกเข้ามุมนะ เขาชนจนกว่าวัวตัวนึงจะหนีวัวอีกตัวไป ถ้าเกิดชนกันแล้วไม่มีใครหนี ก็ชนกันไปอะไรเรื่อยๆ ผมไม่ได้ดูเขาชนกันจริงๆ แต่ผมเห็นคลิปที่เขาเปิดให้ดูว่าจริงๆ มันเป็นยังไง คือด้วยความที่เราก็อยู่กับวัวด้วย แล้วจริงๆ คือวัวชนเขาน่ารัก เวลาถ้าไม่เจอวัว เขาก็เป็นวัวเนื้อนี่แหละ ทั่วไป คือเขาก็น่ารัก เล่นอะไรก็เล่น ให้ทำอะไรก็ทำ แต่พอเขาเจอวัว เขาจะคึกขึ้นมาเฉยๆ"

"ถามว่าเเซฟตัวเองยังไง​ เราก็ทำตามประเพณีเลยครับ ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านั้น​ คือเราถ่ายในวันที่เขามีการชนกัน​ จริงๆ แล้วเราอยู่ในสนามวัวชนจริงๆ แล้วก็ด้วยความที่วัวชนมันเป็นกีฬาที่มีอยู่แล้ว คนที่มาคุมวัวก็คือเจ้าของวัวจริงๆ นั่นแหละมาคุม คืออะไรที่มันมากเกินไป​ เขาก็ไม่ได้ให้ทำอยู่แล้ว​ ถ้าเรากลัวว่าการชนวัวมันดูอันตราย สัตว์จะโดนทารุณ​ แต่จริงๆ​ มันเหมือนกีฬา​ มันเหมือนชกมวย เหมือนไก่ชนที่ชนกันเป็นกีฬา ก็ไม่ได้ทำกันจนบาดเจ็บขนาดนั้น มันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่"










"เจษ​ เจษฎ์พิพัฒน์" ปรับลุคเป็นหนุ่มไทบ้าน บอกการชนวัวคือกีฬา​ ไม่ใช่การทารุณสัตว์
