Elite Care ควงคู่พรีเซนเตอร์ “เติ้ล-เฟิร์สวัน” เสิร์ฟฟินให้ ‘ด้อมติดฝน’ ฉลองครบรอบ 3 ปีสุดปัง! ในงาน “Elite Care The Clear Mission with Tle & FirstOne”

หลังปล่อยแคมเปญ “The Clear Mission เสิร์ฟความฟิน! ให้ด้อมติดฝน” ให้แฟนๆ ได้ร่วมสนุกทำภารกิจกันไปหมาดๆ ล่าสุด “เอแคลร์” CEO เจ้าของแบรนด์ “Elite Care” ก็ไม่ปล่อยให้ชาวด้อมรอนาน คว้าคู่พรีเซนเตอร์สุดฮอต “เติ้ล-เฟิร์สวัน” มาเปิดโหมดเคลียร์ผิวให้คลีน หน้าเด้ง หน้าไบรท์แบบ 4K จัดเต็มความพิเศษฉลองครบรอบ 3 ปีสุดปัง! ไปพร้อมกับแฟนคลับในงาน “Elite Care The Clear Mission with Tle & FirstOne” ณ โซน Co-Event ชั้น G ศูนย์การค้า Union Mall เมื่อวันก่อน
เปิดงานด้วยเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ เมื่อสองหนุ่ม “เติ้ล-มติมันท์” และ “เฟิร์สวัน-วรรณกร” ปรากฏตัวในลุคสดใส พร้อมโชว์เพลงพิเศษ เรียกว่าสมมงดูโอ้ป้ายแดงคู่แรกจากค่าย DMD Music ที่ครบเครื่องทั้งพลังเสียงและพลังรัก แค่จังหวะสบตาก็พาฮ้อบกันทั้งด้อม ก่อนที่ “ดีเจอ๋อง" ซึ่งรับหน้าที่พิธีกรจะ จะเชิญ “คุณเอแคลร์” CEO แบรนด์ Elite Care ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงการเดินทางตลอด 3 ปีของแบรนด์ รวมถึงการเปิดตัวโฟมล้างหน้า 2 สูตรใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกสภาพผิวและผิวแพ้ง่าย พร้อมด้วยสองหนุ่มพรีเซนเตอร์ ที่มาร่วมแชร์สกินแคร์รูทีนและเผยเคล็ดลับการดูแลผิวในสไตล์ตัวเอง
โดย เอแคลร์ เผยว่า “จุดเริ่มต้นทำแบรนด์มาจากประสบการณ์ตรงของ เอแคลร์ เอง ที่เคยพบปัญหาเรื่องสิวอยู่บ่อยๆ เลยชอบรีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิว แล้วคนก็มาถามบ่อยๆ ว่าใช้อะไรสิวหาย ก็รู้สึกว่าตอบยากจัง เราใช้หลากหลายแบรนด์เลย จนเราก็คิดว่ามาทำเองเลย ให้มันจบที่ Elite Care ก็ใช้เวลาศึกษาสกินแคร์อย่างจริงจัง จนต่อยอดมาเป็นแบรนด์ที่อยากมอบความมั่นใจให้กับทุกคน ด้วยคุณภาพที่ดีและราคาที่เข้าถึงได้”
ด้าน “เติ้ล-มติมันท์” ตัวแทนผิวเนียนนุ่ม หน้าเด้ง เผยว่า “ปกติผมเป็นคนให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้าอยู่แล้ว พอได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ Elite Care ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ของเติ้ลจะเป็นสูตร Elite Care Balance Foam Cleansing ครับ มีส่วนผสมหลัก 4 Active ทั้ง Hyaluronate เติมความชุ่มชื้นลึกถึงผิวชั้นใน และมี CICA, Green Tea, Honey ล้างแล้วหน้าสะอาดหมดจด คืนสมดุลให้ผิว และอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายมาก ๆ ครับ เราที่ต้องแต่งหน้าตลอดเวลา ก็เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ต้องพกติดตัวไว้เลยครับ”
“เฟิร์สวัน-วรรณกร” ตัวแทนผิวกระจ่างใส หน้าไบรท์ เผยว่า “ส่วนใครอยากเปิดโหมดผิวกระจ่างใส หน้าไบร์ทแบบ 4K ต้องลองเป็นสูตร Elite Care Collagen Foam Cleansing ครับ สูตรนี้จะมีส่วนผสมของ Collagen ช่วยให้ผิวยืดหยุ่น อิ่มฟู พร้อมด้วย CICA, น้ำดอกกุหลาบสกัด และ Green Tea ล้างแล้วผิวนุ่ม ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง กระจ่างใสเป็นธรรมชาติ ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันครับ”
จากนั้นเพิ่มดีกรีความสนุกไปกับช่วงมินิเกม “Order นี้ พี่เคลียร์เอง” ที่เปิดโอกาสให้ เติ้ล (ทีม BALANCE) และ เฟิร์สวัน (ทีม COLLAGEN) แข่งขันกันช้อปปิ้งเก็บโปรดักส์ของตัวเองภายใต้เงื่อนไขสุดหรรษา ก่อนจะเข้าสู่ไฮไลต์เด็ดใน Special Show ที่สองหนุ่มพรีเซนเตอร์ควงแขน เอแคลร์ มาร่วมร้องเพลงเซอร์ไพรส์แฟนๆ อีกครั้ง พร้อมมอบดอกไม้และร่วมกันเป่าเค้กเฉลองครบรอบ 3 ปี แบรนด์ Elite Care ท่ามกลางคำอวยพรจากแฟนๆ อย่างอบอุ่น ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน และกิจกรรม Fan Benefits สุด Exclusive ที่ทำเอาแฮชแท็ก #EliteCarexTleFirstone ในโซเชียลพุ่งไม่หยุด
เรียกได้ว่า เริ่ด ครบ จบ! ทั้งเรื่อง ‘ผิว’ และ ฟีลแฟน เอ๊ย! ความ ‘‘ฟิน’ ในงานเดียว ยกให้ Elite Care เป็นอีกหนึ่งแบรนด์บิวตี้ไทยที่น่าจับตาที่สุดแห่งปีเลยหล่ะ!!
