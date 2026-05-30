"แพท​ ชญานิษฐ์" ลดการดื่ม โดนแม่เตือน ถ้ามีลูกจะรู้สึกยังไงที่มีแม่แบบนี้!

"แพท ชญานิษฐ์" เผยพร้อมเข้าไปเคลียร์เกาเหลากับ "โมเน่" บอกคราวนี้จะยอมทุกอย่าง เตรียมตัวไปง้อเต็มที่ บอกก่อนเข้าไปหาจะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางก่อน พร้อมบอกตอนนี้เริ่มลดการดื่มลงแล้ว เพราะเริ่มมีงานเข้ามามากขึ้น แต่ก็ยังมีไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆ บ้างสัปดาห์ละ 2-3 วัน จนล่าสุดแม่เตือนว่า ทุกอย่างอยู่ใน Digital footprint ถ้าอนาคตมีลูก ลูกจะรู้สึกยังไงถ้ามีแม่แบบนี้!
หลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาว "แพท ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช" ไปสร้างเรื่องด้วยการไปเกาเหลากับซุป'ตาร์ตัวน้อยวัย 2 ขวบอย่าง "น้องโมเน่" ลูกสาว "เมย์ พรีมายา" จนกลายเป็นไวรัลอยู่พักใหญ่ ล่าสุดวันนี้ในงานเปิดตัวไลน์อัปภาพยนตร์สารคดีและซีรีส์ BrandThink Cinema 2026 Line Up Presentation ณ ไวท์ คลาวด์ คอมมูนิตี้ สเปซ สาวแพทบอกว่าจะเข้าไปเคลียร์สยบข่าวเกาเหลาแล้ว และคราวนี้จะยอมทุกอย่าง ไม่ทำตัวเด่นเกินหน้าน้องเด็ดขาด
"หนูเสร็จจากงานนี้ปุ๊บ หนูไปเลย ก็คือจากล่าสุดที่มีประเด็นข่าวเกาเหลากับเด็ก 2 ขวบนะคะ วันนี้จะไปจัดการให้เรียบร้อย จะไปทำให้ถูกต้อง สยบข่าวเกาเหลาวันนี้ ก็เกาเหลากันจริง แต่ว่าวันนี้หนูจะไปทำให้ถูกต้อง หนูจะไปง้อให้น้องกลับมา ลองประทับใจในตัวเราสักนิดนึง เตรียมของขวัญแล้ว แต่เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน" (ยิ้ม)
"คือเขาค่อนข้างเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆ คนที่มันเกิดมาเป็นดาว ก็ต้องเป็นดาวใช่ไหมคะ เราก็ต้องทำให้เต็มที่ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหม แต่ว่าวันนี้จะทำให้ดีที่สุด พี่จะให้หนูเริ่ดเพียงคนเดียว พี่จะเปิดทางให้หนูเป็นดาวมีแสงสว่างส่องให้หนูเพียงแค่คนเดียวค่ะ ถ้าโมเน่เต้น หนูจะหยุดเลย ถ้าโมเน่บอกว่าพี่แพทไม่เริ่ด ถูก พี่ไม่เริ่ด (หัวเราะ) พี่จะทำตัวพ่ายแพ้ พี่จะทำตัวไม่เหลือชิ้นดีอะไรให้หนูเลย วันนี้เดี๋ยวจะถอดออกให้หมด ขนตา หู อะไรถอดออกให้หมด จะไปขอทริคกับคนที่ดูแลน้องไหมเหรอ ยังไม่ได้ขอ แต่สิ่งแรกที่หนูจะไปทำอาจจะต้องพนมมืออธิษฐานจิตคุยกับเจ้าที่ก่อน ว่าวันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทาง ให้ดิฉันง้อน้องโมเน่สำเร็จนะคะ"
บอกลดการดื่มลงแล้ว
"คือถ้ามีอีเว้นท์หรือว่ามีงานสำคัญของเพื่อนๆ ที่จะต้องไปซัปพอร์ต เราก็ไป เราก็ทำให้ดีเต็มที่ เพราะว่าเราค่อนข้างซัปพอร์ตซึ่งกันและกัน ก็เบาลงแล้ว เพราะว่าเริ่มงานเยอะขึ้น เริ่มทำอะไรมากขึ้น เบาลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เหรอ เขาไม่นับกันหรอก (หัวเราะ) แต่สัปดาห์นึงก็มี 2-3 วัน บางอาทิตย์ก็บางทีนึกว่าไม่มี ก็มี คือเพื่อนมีเหตุ มันจะมีอีเว้นท์ เช่น เพื่อนจัดงาน เพื่อนวันเกิด เพื่อนอกหัก เพื่อนมีเรื่องชาวบ้าน จริงๆ มาม้าก็พยายามแล้ว แต่ก็ดีแล้ว แพทก็ดูเหมือนสร้างสีสันให้กับคนในแก๊ง หนูคิดว่าหนูเป็นคนสำคัญคนหนึ่ง แต่ล่าสุดมาม้าบอกว่าเคยคิดไหมว่า Digital footprint มันจะอยู่กับเราตลอดชีวิต เคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งถ้ามีลูก ลูกจะรู้สึกอายที่มีแม่แบบเรา (หัวเราะ)"