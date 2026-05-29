“ไป๋ลู่” ผู้ติดตามหายเป็นล้านเหตุพฤติกรรมไม่ดีใน Keep Running ทำเพื่อนร่วมงานต้องขอพูด

เป็นช่วงที่นางเอกสาว “ไป๋ลู่” เจอวิกฤติรอบด้านเลยทีเดียว ล่าสุดเจ้าตัวโดนวิจารณ์หนักถึงพฤติกรรมไม่เคารพรุ่นพี่ในรายการ “Keep Running” จนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียหายนับล้าน ทางทีมงานและเพื่อนร่วมงานต้องออกมาขอพูดเพื่อปกป้องนางเอกสาว
ตามรายงานระบุว่า ไป๋ลู่ กลายเป็นเป้าโจมตีเมื่อคลิปวิดีโอหลายคลิปที่เธอพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้ Keep Running ถูกตัดต่อและเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ พร้อมกล่าวหาว่าเธอ “ไม่เคารพผู้ใหญ่ในรายการ” และ “ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาวุโสอย่าง หลี่เฉิน ไม่เคยแสดงความไม่พอใจใดๆออกสื่อ ในขณะที่ เจิ้งข่าย ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ในระหว่างการถ่ายทอดสดว่า “พวกเราเป็นพี่น้องกัน อย่าคิดมากเลย”
นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ไป๋ลู่ สูญเสียผู้ติดตามไปเกือบ 1 ล้านคนและลดลงอย่างต่อเนื่อง เรื่องราวบานปลายถึงขั้นทีมงาน ผู้ร่วมรายการ และแฟนๆ ต่างต้องออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและชี้แจงรายละเอียด
เหตุการณ์ที่เป็นประเด็นร้อนเกิดขึ้นในเทปที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ไป๋ลู่ ได้สาดน้ำใส่ หลี่เฉิน ระหว่างช่วงเล่นเกม ซึ่งเขากำลังนอนอยู่บนพื้น แต่คลิปสั้นๆ 5 วินาทีนี้ถูกตัดนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ทำให้เกิดการวิจารณ์ว่าเธอผิดกติกาและยังไม่เคารพรุ่นพี่ด้วย
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้น การสาดน้ำใส่กันเป็นส่วนหนึ่งจองเกมที่ทีมงานออกแบบไว้ ตลอดทั้งช่วงรายการ ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างสาดน้ำใส่กัน ซาอี้ สาดน้ำใส่ หลี่เฉิน ฟานเฉิงเฉิง สาดน้ำใส่ ไป๋ลู่ และ ไป๋ลู่เองก็ถูกผู้ร่วมรายการคนอื่นๆ สาดน้ำใส่หลายครั้ง แฟนๆ บางส่วนชี้ให้เห็นว่าในการออกอากาศครั้งสุดท้ายได้ตัดฉากที่ ไป๋ลู่ ถูกสาดน้ำออกไป รวมถึงภาพที่เธอส่งผ้าเช็ดตัวให้ หลี่เฉิน ในภายหลัง ส่งผลให้คลิปที่ตัดไปลงนั้นขาดบริบทสำคัญและก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลี่เฉิน เองไม่เคยออกมาบ่นต่อสาธารณะ และ เจิ้งข่าย ก็ย้ำอีกครั้งในระหว่างการถ่ายทอดสดว่า “พวกเราเป็นพี่น้องกัน อย่าคิดมากเลย”
อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับนักแสดงหญิง เมิ่งจื่ออี้ ข่าวลือในโลกออนไลน์อ้างว่า เมิ่งจื่ออี้ พยายามช่วย ไป๋ลู่หลังจากที่เธอตกน้ำ แต่กลับถูก ไป๋ลู่ ผลักลงไปใต้น้ำแทน
ต่อมามีการชี้แจงว่า ไป๋ลู่ สวมเสื้อชูชีพและสามารถลอยตัวได้เอง หลังจากตกลงไปในน้ำเป็นครั้งที่สอง เธอก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำอย่างรวดเร็ว จากภาพวิดีโอในที่เกิดเหตุคือ เมิ่งจื่ออี้ ตกใจหลังจากตกลงไปในน้ำ จึงคว้าตัว ไป๋ลู่ ไว้ด้วยความตื่นตระหนก ซึ่งทำให้ ไป๋ลู่ ถูกผลักลงไปใต้น้ำหลายวินาทีโดยไม่ตั้งใจ เหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุมากกว่า ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
นอกจากนั้นคำพูดล้อเล่นของ ไป๋ลู่ ก็ไม่เข้าหูผู้ชมบางส่วนพากันวิจารณ์เรื่องที่เธอเรียก หลี่เฉิน และ เจิ้งข่ายว่า “คนแก่ที่กระฉับกระเฉง” โดยมีชาวเน็ตบางส่วนกล่าวหาว่าเธอเยาะเย้ยนักแสดงรุ่นเก๋าของรายการ
อย่างไรก็ตาม ผู้ชมที่ติดตามมานานสังเกตว่ามุกตลกเกี่ยวกับอายุเป็นมุกที่เล่นกันมานานหลายปีแล้วในหมู่นักแสดง การล้อเล่นในทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมถึง แองเจลาเบบี้ ที่เคยเรียก เติ้งเฉ่า ว่า “คุณปู่” อย่างติดตลก โดยมีรายงานว่าทั้ง หลี่เฉิน และ เจิ้งข่าย ตอบกลับด้วยเสียงหัวเราะ และบรรยากาศในกองถ่ายก็เป็นกันเอง
อีกหนึ่งประเด็นถกเถียงกันคือเรื่องที่ ชาอี้ ยังคงขับรถต่อไปหลังจากมีอาการแพ้ความสูงและต้องรักษาด้วยการให้ออกซิเจน ชาวเน็ตบางคนตำหนิ ไป๋ลู่ ที่ไม่ยอมห้ามเขา
อย่างไรก็ตาม ทีมงานฝ่ายผลิตต้องออกมาชี้แจงว่า ไป๋ลู่ ได้เตือน หลี่เฉิน และ เจิ้งข่าย แล้วว่าอย่าหักโหมมากเกินไประหว่างอยู่บนที่สูง และยังได้ห้ามปรามนักแสดงไม่ให้พยายามทำภารกิจเสี่ยงอันตราย เช่น การกลั้นหายใจใต้น้ำ การจัดการเรื่องการขับรถเองนั้นเป็นการจัดการของทีมงานฝ่ายผลิต ไม่ใช่การตัดสินใจของนักแสดงคนใดคนหนึ่ง
เพื่อตอบโต้ข่าวลือที่เผยแพร่ว่า ไป๋ลู่ อาจต้องออกจากรายการ ทางทีมงานผลิตรายการ Keep Running ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือทันที โดยเน้นย้ำว่าการปรับเปลี่ยนทีมงานเมื่อเร็วๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำตามปกติ
นอกจากนั้นยังมีการยื่นฟ้องร้องต่อบุคคล 76 คนที่ต้องสงสัยว่าเผยแพร่ข่าวลืออันเป็นเท็จมากมายเกี่ยวกับ ไป๋ลู่ ทำให้เกิดการเข้าใจผิดผ่านคลิปที่ตัดต่อซึ่งถือเป็นการหมิ่นประมาทหรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ในโลกออนไลน์ยังมีการโต้แย้งเกี่ยวกับ ไป๋ลู่ อย่างต่อเนื่อง ทำให้แฟนๆของนักแสดงสาวมองว่าคลิปสั้นที่ถูกตัดต่อมาเพื่อบิดเบือนนั้นนับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะชาวเน็ตที่ไม่ได้รับชมรายการ และเสพเพียงคลิปสั้นๆ เกิดความเข้าใจผิดจนกลายเป็นความเกลียดชังนักแสดงในที่สุด