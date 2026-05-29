“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการบันเทิงไทย ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ True AF 2026 รายการเรียลลิตี้–มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับตำนานของประเทศไทย ยกระดับรายการสู่ “Multi-Platform Entertainment Ecosystem” ที่เปิดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ ไลฟ์สตรีม คลิปสั้น กิจกรรมโหวต และประสบการณ์แบบ Real-Time บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ ระบบเคเบิล และจานดาวเทียม การกลับมาครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการคืนตำนานรายการเรียลลิตี้ที่เคยสร้างกระแสทั่วประเทศ แต่คือการปรับโฉม True AF 2026 ให้กลายเป็นคอนเทนต์ความบันเทิงยุคใหม่ ที่เชื่อมต่อทั้งแฟนรายการรุ่นเก๋าและผู้ชมเจเนอเรชันใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านรูปแบบการรับชมและการมีส่วนร่วมที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของทรูในฐานะผู้นำคอนเทนต์ด้าน Entertainment รวมถึง Digital Content Ecosystem ของประเทศไทย
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“True AF ถือเป็นหนึ่งในรายการเรียลลิตี้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการบันเทิงไทย และยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมหลากหลายเจเนอเรชัน การกลับมาของ True AF 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการนำรายการระดับตำนานกลับคืนสู่หน้าจออีกครั้ง แต่คือการยกระดับสู่ปรากฏการณ์ความบันเทิงยุคใหม่ ที่ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ชมในยุคดิจิทัลได้อย่างครบมิติ”
“ทรูวิชั่นส์มุ่งมั่นสร้าง True AF 2026 ให้เป็น Entertainment Ecosystem แบบครบวงจร ที่เปิดให้แฟน ๆ สามารถติดตาม มีส่วนร่วม และเชื่อมต่อกับรายการได้ตลอดเวลา ทั้งการรับชมแบบเรียลไทม์ ไลฟ์สตรีม คลิปสั้น กิจกรรมโหวต และประสบการณ์ความบันเทิงที่เชื่อมโยงผู้ชมกับนักล่าฝันอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการออดิชันทั้ง 4 ภาคและช่องทางออนไลน์ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พลังของ True AF ยังคงแข็งแกร่งและอยู่ในใจของผู้ชม รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีความฝันและต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 10,000 คน จนได้มาเป็น 12 นักล่าฝัน ตอกย้ำว่า True AF ไม่ใช่เพียงรายการประกวดร้องเพลงหรือเรียลลิตี้โชว์ แต่คือเวทีแห่งโอกาส ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นพบตัวตน พัฒนาศักยภาพ และก้าวเข้าสู่เส้นทางในวงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ”
"AF 2026 ไม่ใช่แค่รายการเรียลลิตี้ แต่คือ ประสบการณ์ร่วมกันของแฟนคลับทั่วประเทศ เราออกแบบทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความฝันนี้จริงๆ ด้วย 12 ช่องพิเศษ สำหรับนักล่าฝันแต่ละคน ที่จะให้คุณได้ติดตามชีวิตคนโปรดได้ตลอด ความรัก ความผูกพัน และ fandom culture จะแรงกว่าที่เคยเป็นมา ระบบโหวตทางมือถือและทางเว็ป (af.truevisions.co.th) ที่ทำให้ทุกเสียงโหวตของคุณมีความหมาย เพราะที่นี่ คือบ้านของทั้งนักล่าฝัน และแฟนคลับทุกคน”
“ทุกคนต่างมีความฝัน แต่จะมีสักกี่เวทีที่พร้อมเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นชีวิตจริงได้อย่างครบทุกมิติ สำหรับ True AF 2026 เราจึงตั้งใจยกระดับเวทีนี้ให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ด้าน Entertainment ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท พร้อมรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรางวัลแห่งชัยชนะ แต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของศิลปินยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้งคอนโดมิเนียม Whizdom The Forestias Petopia มูลค่ากว่า 7.35 ล้านบาท เพื่อเป็นพื้นที่เริ่มต้นชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน พร้อมเงินสด 1 ล้านบาทจากทรู เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการต่อยอดความฝันและแพสชันของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง CHANGAN ยังได้ร่วมสนับสนุนความฝัน โดยมอบรถยนต์ไฟฟ้า Deepal S05 REEV ให้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น NEVO Q05 ให้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2”
“ยิ่งไปกว่านั้น ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังสนับสนุนการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ เชื่อมต่อความบันเทิงแบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นซิม True 5G Unlimited ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนาน 24 เดือน บริการอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์จาก TrueOnline พร้อมอุปกรณ์ Home Solution ฟรี 2 ปี รวมถึงแพ็กเกจ TrueVisions NOW MAX ให้กับ 12 นักล่าฝัน True AF 2026 เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจจากคอนเทนต์บันเทิงระดับพรีเมียมตลอดทั้งปี ที่สำคัญ เส้นทางของผู้เข้าแข่งขันจะไม่สิ้นสุดลงหลังจบการแข่งขัน แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งสำคัญในวงการบันเทิง ทั้งโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์ของทรู การเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายเพลง Ennead ที่บริหารร่วมกันโดย ‘ปอนด์ กฤษดา’ และ ‘โอม ปัณฑพล’ สอง Executive Producer ของ True Academy Fantasia 2026 รวมถึงโอกาสสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพด้านการแสดง ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญากับ BeOnCloud เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางในวงการบันเทิงที่เหมาะสมต่อไป”
“ด้วยการผสานพลังของคอนเทนต์ เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัล และ Community Entertainment เข้าด้วยกัน True AF 2026 จึงไม่ใช่เพียงการกลับมาของรายการเรียลลิตี้ระดับตำนาน แต่คือการกลับมาของปรากฏการณ์ความบันเทิงแห่งยุค ที่พร้อมจุดประกายความฝัน สร้างโอกาสครั้งใหม่ให้คนรุ่นใหม่ และปลุกกระแสครั้งสำคัญให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง” นายองอาจ กล่าวสรุป
พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูและดีแทค!!! ติดตามทุกก้าวของนักล่าฝันคนโปรดได้แบบไม่พลาดทุกโมเมนต์ ผ่าน 12 กล้องพิเศษจากนักล่าฝัน V1-V12 พร้อมชมคอนเสิร์ตย้อนหลังและไฮไลท์ประจำวัน ประจำสัปดาห์ บนแอป TrueVisions NOW ที่เดียว เพียงสมัครแพ็กเกจ Now Ent ราคา 99 บาทขึ้นไป และร่วมโหวตให้กำลังใจนักล่าฝันในราคาพิเศษ 6 บาทต่อโหวต จากราคาปกติ 8 บาทต่อโหวตสำหรับลูกค้าทั่วไป
ติดตามชมและเชียร์เหล่านักล่าฝันใน True Academy Fantasia 2026 ที่กำลังจะเปิดประตูก้าวสู่บ้าน True AF 2026 ณ โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ พร้อมการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 นี้ ได้ทางช่องเรียลลิตี้ (334) และ TrueVisions NOW ที่เดียว!