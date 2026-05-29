xs
xsm
sm
md
lg

“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้วงการบันเทิงไทย ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ True AF 2026 รายการเรียลลิตี้–มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับตำนานของประเทศไทย ยกระดับรายการสู่ “Multi-Platform Entertainment Ecosystem” ที่เปิดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ ไลฟ์สตรีม คลิปสั้น กิจกรรมโหวต และประสบการณ์แบบ Real-Time บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ ระบบเคเบิล และจานดาวเทียม การกลับมาครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการคืนตำนานรายการเรียลลิตี้ที่เคยสร้างกระแสทั่วประเทศ แต่คือการปรับโฉม True AF 2026 ให้กลายเป็นคอนเทนต์ความบันเทิงยุคใหม่ ที่เชื่อมต่อทั้งแฟนรายการรุ่นเก๋าและผู้ชมเจเนอเรชันใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านรูปแบบการรับชมและการมีส่วนร่วมที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของทรูในฐานะผู้นำคอนเทนต์ด้าน Entertainment รวมถึง Digital Content Ecosystem ของประเทศไทย


นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“True AF ถือเป็นหนึ่งในรายการเรียลลิตี้ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการบันเทิงไทย และยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมหลากหลายเจเนอเรชัน การกลับมาของ True AF 2026 ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการนำรายการระดับตำนานกลับคืนสู่หน้าจออีกครั้ง แต่คือการยกระดับสู่ปรากฏการณ์ความบันเทิงยุคใหม่ ที่ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ชมในยุคดิจิทัลได้อย่างครบมิติ”


“ทรูวิชั่นส์มุ่งมั่นสร้าง True AF 2026 ให้เป็น Entertainment Ecosystem แบบครบวงจร ที่เปิดให้แฟน ๆ สามารถติดตาม มีส่วนร่วม และเชื่อมต่อกับรายการได้ตลอดเวลา ทั้งการรับชมแบบเรียลไทม์ ไลฟ์สตรีม คลิปสั้น กิจกรรมโหวต และประสบการณ์ความบันเทิงที่เชื่อมโยงผู้ชมกับนักล่าฝันอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการออดิชันทั้ง 4 ภาคและช่องทางออนไลน์ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พลังของ True AF ยังคงแข็งแกร่งและอยู่ในใจของผู้ชม รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีความฝันและต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 10,000 คน จนได้มาเป็น 12 นักล่าฝัน ตอกย้ำว่า True AF ไม่ใช่เพียงรายการประกวดร้องเพลงหรือเรียลลิตี้โชว์ แต่คือเวทีแห่งโอกาส ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นพบตัวตน พัฒนาศักยภาพ และก้าวเข้าสู่เส้นทางในวงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ”


"AF 2026 ไม่ใช่แค่รายการเรียลลิตี้ แต่คือ ประสบการณ์ร่วมกันของแฟนคลับทั่วประเทศ เราออกแบบทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางความฝันนี้จริงๆ ด้วย 12 ช่องพิเศษ สำหรับนักล่าฝันแต่ละคน ที่จะให้คุณได้ติดตามชีวิตคนโปรดได้ตลอด ความรัก ความผูกพัน และ fandom culture จะแรงกว่าที่เคยเป็นมา ระบบโหวตทางมือถือและทางเว็ป (af.truevisions.co.th) ที่ทำให้ทุกเสียงโหวตของคุณมีความหมาย เพราะที่นี่ คือบ้านของทั้งนักล่าฝัน และแฟนคลับทุกคน”

“ทุกคนต่างมีความฝัน แต่จะมีสักกี่เวทีที่พร้อมเปลี่ยนความฝันนั้นให้กลายเป็นชีวิตจริงได้อย่างครบทุกมิติ สำหรับ True AF 2026 เราจึงตั้งใจยกระดับเวทีนี้ให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ด้าน Entertainment ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท พร้อมรางวัลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รายการ มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงรางวัลแห่งชัยชนะ แต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และเส้นทางอาชีพในวงการบันเทิง ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของศิลปินยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้งคอนโดมิเนียม Whizdom The Forestias Petopia มูลค่ากว่า 7.35 ล้านบาท เพื่อเป็นพื้นที่เริ่มต้นชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน พร้อมเงินสด 1 ล้านบาทจากทรู เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการต่อยอดความฝันและแพสชันของตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่าง CHANGAN ยังได้ร่วมสนับสนุนความฝัน โดยมอบรถยนต์ไฟฟ้า Deepal S05 REEV ให้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น NEVO Q05 ให้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 2”


“ยิ่งไปกว่านั้น ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังสนับสนุนการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ เชื่อมต่อความบันเทิงแบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นซิม True 5G Unlimited ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนาน 24 เดือน บริการอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์จาก TrueOnline พร้อมอุปกรณ์ Home Solution ฟรี 2 ปี รวมถึงแพ็กเกจ TrueVisions NOW MAX ให้กับ 12 นักล่าฝัน True AF 2026 เพื่อเติมเต็มแรงบันดาลใจจากคอนเทนต์บันเทิงระดับพรีเมียมตลอดทั้งปี ที่สำคัญ เส้นทางของผู้เข้าแข่งขันจะไม่สิ้นสุดลงหลังจบการแข่งขัน แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งสำคัญในวงการบันเทิง ทั้งโอกาสในการเป็นพรีเซนเตอร์ของทรู การเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้ค่ายเพลง Ennead ที่บริหารร่วมกันโดย ‘ปอนด์ กฤษดา’ และ ‘โอม ปัณฑพล’ สอง Executive Producer ของ True Academy Fantasia 2026 รวมถึงโอกาสสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีศักยภาพด้านการแสดง ซึ่งอาจได้รับการพิจารณาเซ็นสัญญากับ BeOnCloud เพื่อต่อยอดสู่เส้นทางในวงการบันเทิงที่เหมาะสมต่อไป”

“ด้วยการผสานพลังของคอนเทนต์ เทคโนโลยี แพลตฟอร์มดิจิทัล และ Community Entertainment เข้าด้วยกัน True AF 2026 จึงไม่ใช่เพียงการกลับมาของรายการเรียลลิตี้ระดับตำนาน แต่คือการกลับมาของปรากฏการณ์ความบันเทิงแห่งยุค ที่พร้อมจุดประกายความฝัน สร้างโอกาสครั้งใหม่ให้คนรุ่นใหม่ และปลุกกระแสครั้งสำคัญให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้ง” นายองอาจ กล่าวสรุป


พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูและดีแทค!!! ติดตามทุกก้าวของนักล่าฝันคนโปรดได้แบบไม่พลาดทุกโมเมนต์ ผ่าน 12 กล้องพิเศษจากนักล่าฝัน V1-V12 พร้อมชมคอนเสิร์ตย้อนหลังและไฮไลท์ประจำวัน ประจำสัปดาห์ บนแอป TrueVisions NOW ที่เดียว เพียงสมัครแพ็กเกจ Now Ent ราคา 99 บาทขึ้นไป และร่วมโหวตให้กำลังใจนักล่าฝันในราคาพิเศษ 6 บาทต่อโหวต จากราคาปกติ 8 บาทต่อโหวตสำหรับลูกค้าทั่วไป

ติดตามชมและเชียร์เหล่านักล่าฝันใน True Academy Fantasia 2026 ที่กำลังจะเปิดประตูก้าวสู่บ้าน True AF 2026 ณ โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ พร้อมการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 นี้ ได้ทางช่องเรียลลิตี้ (334) และ TrueVisions NOW ที่เดียว!

“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.
“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.
“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.
“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.
“True AF 2026” คัมแบ็กยิ่งใหญ่! พร้อมไลฟ์สดทุกแพลตฟอร์ม 24 ชม.
+1