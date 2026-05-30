"ติ๊ก กัญญารัตน์“ เครียด ทีมงาน คุกคามทางเพศนักแสดงในกอง สั่งปลดทันที!

"ติ๊ก กัญญารัตน์" เครียด บ.รับจ้างผลิต มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนักแสดง ปลดทันที
ก่อนหน้านี้ “คุณชายอดัม” ได้โพสเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของนักแสดงหญิงในกองถ่าย
มีการคุกคามทางเพศ ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นกองถ่ายซีรีย์ GL (Girls Love) ค่ายนอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ของ ”ติ๊ก กัญญารัตน์“ ซึ่งล่าสุด บ.วีแคม ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตซีรีส์ดีงกล่าว ก็ได้แถลงเสียใจกับเรื่องดังกล่าว และไล่พนักงานออก ยืนยัน ไม่สนับสนุนการคุกคามทางเพศ
สำหรับข้อความที่ คุณชายอดัม ได้โพสต์นั้นมีดังนี้
“กองถ่ายเลวๆ กับผู้กำกับเลวๆ ทำละครแล้วคงอินเกินไป เลยกลายเป็นตัวละครซะงั้น เป็นตัวนางเอกพระเอกก็คงดี แต่เป็นนางอิจฉา นางร้ายก็ไม่ไหวนะ
แล้วเรื่อง Sexual Harassment Sexual Harassment ด้วย ....เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ? Consent ที่เค้ารณรงค์กันเคยเข้าหูบ้างไม๊? อะไรทำได้ไม่ได้เคยคุยไหม แล้วปล่อยให้คนในกองถ่ายรูปไปลง Social Media พูดล้อเลียนกันสนุกปากได้ยังไง ... Protocol ในกองถ่ายมีไหม? ใครควรอยู่ Onset หรือไม่ ปฎิบัติตัวยังไงรู้หรือเปล่า? หรือแค่แก่เพราะอยู่นานเท่านั้น
ในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพ อยากจะเตือนด้วยความหวังดี อย่าก้าวข้ามเส้นเกินไปเลยครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน ...แฟนผมเป็นทนาย ไปแจ้งความอาญาก็ทำได้นะ แล้วเรื่องแย่ๆที่คุณทำคนอื่นไว้ในกอง ไม่ได้มีคนเดียวที่เห็น คนอื่นรู้ คนอื่นเห็น คนอื่นเป็นพยาน แล้วก็บอกต่อได้เหมือนกัน
อยากอยู่ในวงการสมัยใหม่หลังจากงานหดงานหาย ก็กรุณาทำตัวให้สมกับอายุ สมกับประสบการณ์ที่เคยมีมาด้วยนะครับ
ถือว่าเตือนกันดีๆ แล้วนะครับ”
หลังโพสต์ ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บ.วีแคม บริษัทรับจ้างผลิต ได้ออกจดหมายขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพนักงานของบริษัทเอง โดยเนื้อหาคร่าวๆ นั้น เกี่ยวกับหนึ่งในทีมงานที่เป็นผู้ชายได้กระทำการไม่เหมาะสมในกองถ่าย GL จนทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของนักแสดง จึงทำการไล่พนักงานคนนั้นออกทันที
ด้านนอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
ต้นสังกัดของนักแสดง และเจ้าของซีรีย์ GL เรื่องดังกล่าวอย่าง ก็ได้ชี้แจงต่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น บริษัทไม่สนับสนุนการกระทำในลักษณะ Sexual Harassment ทุกรูปแบบ และมีเป้าหมายในการปกป้องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย สิทธิ และศักดิ์ศรีของนักแสดง หลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการในการดูแลนักแสดงและทีมงานในค่ายให้ปลอดภัย
ด้าน ”ติ๊ก กัญญารัตน์“ เจ้าของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น ถึงกับโพสต์ใน x ถึงดรามาดังกล่าวว่า “จริงด้วยทุกคนบอกทำบุญด่วน มีแต่เรื่องให้เคลียร์ไม่เว้นแต่ล่ะวันเลย ...please ...อย่าช่วยก่ออะไรกันเลยนะ เหนื่อยจะเคลียร์ปัญหา เป้าหมายอยากทำงานให้ดีที่สุดแต่เจอจนเหนื่อย ผมมีร่างเดียวสมองเดียวนะคับ ช่วยโผมมด้วย“
ส่วนความเห็นชาวเน็ตต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในหลายทิศทาง โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทีมงานคนดังกล่าวได้ถ่ายภาพในกอง และนำไปโพสต์จนเกิดการวิจารณ์ไปในทิศทางด้านลบ