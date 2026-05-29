“นัส“ เมีย ”โชค รถแห่” ซื้อทองเกือบล้าน แต่จะได้หมายศาล แถมโดนร้านขู่

ในที่สุดก็มีข้อสรุปกรณี “นัส จุฑารัตน์ จอมคำสิงห์“ เมีย ”โชค รถแห่“ ที่หอบเงิน 7 แสนไปซื้อทองแท่ง แต่ทางร้านโทรกลับมาบอกว่านับเงินผิด ขาดไปกว่า 30,000 บาท พร้อมแจ้งให้กลับมาเคลียร์ด่วน ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวกำลังเดินทางไปภาคใต้เพื่อไปแสดงคอนเสิร์ต จึงปฏิเสธไป ทางร้านอ้างว่าถ้าไม่มาจะทำการดำเนินคดี
เริ่มจาก “นัส” หอบเงินสดจำนวนกว่า 7 แสนบาทไปซื้อทองแท่ง 10 บาทที่ร้านทองในห้างที่กรุงเทพฯ ไปพร้อมกับเพื่อนสาว “พี่เจี๊ยบ”
หลังจากนั้น พนักงานร้านทองก็ได้ติดต่อกลับมาว่า ทางร้านได้นับเงินขาดไป 30,000 บาท ให้เจ้าตัวกลับไปเคลียร์ อ้างว่านับแบงค์ 100 เป็นแบงค์ 1,000 “ทางร้านอ้างว่าเงินที่โต๊ะคือ 680,000 แล้วคืนมา 27,000 แต่ทุกคนเห็นไหมคะ ว่าเงินบนโต๊ะ 700,000บาท แบงค์พัน 670,000 แบงค์ร้อย 30,000 ค่าของ 682,500 บาท สรุปทอนผิดจาก 17,500 เป็น 27,000 นับพลาดไป 9,500 แล้วนัสผิดไร จ่ายก็จบ นึกว่าทองราคาสวิงไปมา ทอนมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น แล้วไปแจ้งความบอกทางนี้จ่ายขาดไป 29,500 บาท“ ซึ่งนัสยังบอกอีกว่านับเงิน 2 คนด้วยนะ
นัสยังโพสต์รูปกองเงินกว่า 7 แสนบาท และแยกเป็นกองๆ เอาไว้ให้แล้ว และยังบอกว่าที่ต้องหอบเงินสดไปนั้น เพราะตอนแรกร้านไม่สะดวกรับเป็นเงินโอน แต่ภายหลังจึงให้โอนได้
จากนั้นนัสยังโชว์แชทที่คุยกับบุคคลนึง ที่มีบทสนทนาแชทฝั่งซ้ายบอกว่า “นับพลาดอยู่คะ ตอนนี้อยู่โรงพักแล้ว ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้ตามไม่ยาก“ และแชทฝั่งขวาคาดว่าจะเป็นเจ้าตัวเอง ตอบกลับไปว่า “ตามไม่ยากหมายความว่าไงคะ” เจ้าลั่นว่าพอได้อ่านประโยคที่อีกฝั่งพิมพ์มา เกิดอาการโมโหทันที
และยังโชว์อีกนึงแชท ที่เจ้าตัวถึงกับต้องถามว่านี่เหรอ? คือประโยคที่ใช้คุยกับลูกค้า “ถ้าหากคุณพี่ลงคลิปไปแล้ว เกิดมีการพาดพิงทำให้ร้านเกิดความเสียหาย ทางร้านก็ต้องขออภัยหากจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างถึงที่สุดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ“
ทางน้องพนักงานได้แจ้งมาทางนัสพร้อมร้องไห้บอกว่า “30,000 มากกว่าเงินเดือนหนูทั้งเดือนอีก ขอความเห็นใจ“ แต่พอขอคุยกับเจ้าของร้านและขอดูกล้องวงจรปิด กลับบอกว่าไม่สะดวก เพราะเป็นนโยบายของร้าน
ล่าสุดของบ่ายวันนี้ (29 พค.) นัสอัปเดตว่าทางผู้บริหารของร้านทองแบรนด์นั้นได้ติดต่อมาแล้ว ได้ส่งคลิปและได้ขอโทษ พร้อมยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้พนักงานทวงเงินลูกค้า และจะทำการคาดโทษผู้กระทำผิด เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่โกง เพราะถ้าขาดตั้งแต่ตอนนั้น ก็พร้อมจะจ่ายทันที แถมยังไม่ชอบวิธีการขู่ รวมไปถึงยังไม่สะดวกไปเคลียร์ที่ร้าน เพราะติดงานอยู่ภาคใต้ รอให้เสร็จงานจ้าง แล้วไปเคลียร์กันที่ สน.เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย