พรีมาดอนน่าไทยเตรียมเสียงกรี๊ด! FTISLAND คัมแบ็กระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตใหญ่ 8 ส.ค. นี้ ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตสุดเดือดที่ทุกคนรอคอย! โดยผู้จัดไฟแรงที่น่าจับตามองอย่าง O.N worldwide ประกาศคว้าตัวสามหนุ่มมากความสามารถมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษร่วมกับ ‘พรีมาดอนน่าไทย’ (Primadonna: ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ’FaTe‘ in BANGKOK’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
สำหรับเอเชียทัวร์ในครั้งนี้ มาพร้อมกับชื่อคอนเซ็ปต์สุดลึกซึ้งอย่าง ’FaTe‘ หรือโชคชะตา ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีของ FTISLAND ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ตัวเลขรหัส ‘0 — XIX — III’ ที่แฝงอยู่ในชื่อทัวร์เปรียบเสมือนหมุดหมายและจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของวง หลังจากที่พวกเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวและเติบโตขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในไอคอนฝั่งร็อกแบนด์เกาหลีที่ยังคงยืนหยัดและมอบพลังงานขับเคลื่อนอารมณ์ผู้ฟังได้อย่างทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแสดงดนตรีทั่วไป แต่คือการเดินทางมาพบกันตามโชคชะตาระหว่างตัวศิลปินและแฟนคลับที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาโดยตลอด
คอนเสิร์ตในครั้งนี้ พวกเขาได้เตรียมความพิเศษไว้มอบให้แฟนๆ ชาวไทยอย่างเต็มพิกัด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเซ็ตลิสต์เพลง ที่รวบรวมเอาทั้งเพลงฮิตระดับตำนานที่ทุกคนร้องตามได้ ไปจนถึงเพลงแทร็กใหม่ๆ จากอัลบั้มล่าสุดที่จะนำมาโชว์ในเวอร์ชันไลฟ์แบนด์สุดดุดัน ผสานเข้ากับระบบโปรดักชัน แสง สี เสียง และเอฟเฟกต์บนเวทีที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความมันส์ในสไตล์ป็อปร็อกอย่างลงตัว เพื่อให้แฟนเพลงทุกคนได้สัมผัสกับเสียงร้องสดขั้นเทพของโวคอลตัวพ่อ ‘อีฮงกิ’ และไลน์ดนตรีสดสุดแน่นจากสมาชิกทุกคนอย่างเต็มอิ่ม
มาร่วมพิสูจน์พลังร็อกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนที่โชคชะตานำพาพวกเราให้มาสนุกไปด้วยกันใน ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ’FaTe‘ in BANGKOK’ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยรายละเอียดกำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร ผังที่นั่ง และสิทธิพิเศษ (Fan Benefits) สำหรับผู้ซื้อบัตร จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
แฟนๆ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้จัด O.N worldwide : Facebook: @O.NworldwideThailand / X (Twitter): @ONwordwideTH / Instagram: @on_thailand