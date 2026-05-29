ICC Green Legacy มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน เดินหน้าภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม พายเรือเก็บขยะ ฟื้นฟูปากอ่าวคลองสรรพสามิต เขตบางขุนเทียน

เดินหน้าโครงการ “ICC Green Legacy :มรดกสีเขียวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง อีกหนึ่งโครงการสำคัญของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมล่าสุด ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กรบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่พายเรือคายัคเก็บขยะทางน้ำกับ ภารกิจ “พายดี มีเครดิต เพื่อชุมชนน่าอยู่” ครั้งที่ 2
ณ บริเวณคลองสรรพสามิต เขตบางขุนเทียน พื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนชาวประมงริมชายฝั่ง และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่ปากอ่าวที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล
โดยบริเวณนี้มักประสบปัญหาขยะลอยน้ำที่ถูกทิ้งมาจากบ้านเรือน รวมถึงขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดพามาสะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขยะแล้ว ทั้งหมดจะถูกนำขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยกตามประเภท ก่อนนำชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครั้งนี้ทีมพนักงานจิตอาสาสามารถเก็บรวบรวมขยะได้ทั้งสิ้น 480.3 กิโลกรัม ประกอบด้วย โฟม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กล่องอาหารพลาสติก ขยะอินทรีย์ และ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากคัดแยกประเภทแล้ว ขยะที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ จะถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ทีมงานยังได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามประเภทขยะ พบว่าสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 605.72 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂e)หรือ ประมาณ 0.606 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e)
ด้าน ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กล่าวว่า “ภายใต้ความตั้งใจของไอ.ซี.ซี. ที่ยึดแนวคิด Moving Forward to Sustainability หรือ การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนนั้น เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการเติบโตขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความยั่งยืนของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย เพราะหากสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถดำรงอยู่อย่างสมดุลได้ องค์กรก็ไม่อาจเติบโตอย่างมั่นคงเช่นกัน การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนหลุดรอดลงสู่ท้องทะเล จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเราพบปัญหาของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในสัตว์ทะเลจำนวนมาก และท้ายที่สุดเมื่อมนุษย์บริโภคอาหารทะเล สิ่งเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สุดท้ายแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นทิ้งขยะคือ มนุษย์ และผลกระทบทั้งหมดก็วนกลับมาสู่มนุษย์เช่นกันค่ะ”
พร้อมปิดท้ายว่า “ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ การเริ่มต้นแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง แม้การพายเรือเก็บขยะจะช่วยแก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้บ้าง แต่หากทุกคนเริ่มต้นจากตัวเอง ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และทิ้งขยะให้ถูกที่ ก็จะช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ธรรมชาติได้อย่างแท้จริง เราเชื่อว่า หากทุกคนร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้ ‘มรดกสีเขียว’ ที่เราอยากส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง และโลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ”