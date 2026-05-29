“Food Universe อร่อยรับมง” ยกทัพร้านดัง 5 ดาว เสิร์ฟความอร่อย พร้อมเหล่าคนดังการันตีรสชาติสุดปัง

ร้านอร่อยระดับ 5 ดาว มารวมกันที่ “Food Universe อร่อยรับมง” เป็นงานที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดัง ร้านเด็ดแบบจัดเต็ม ภายใต้คอนเซ็ปต์สุดเก๋ “อร่อยจนต้องรับมง”
ภายในงานเชิญเหล่าคนดัง ผู้มีตำแหน่งและได้รับการยอมรับในวงการบันเทิงและเวทีนางงาม มาร่วมการันตีความอร่อยให้กับร้านอาหารที่เข้าร่วมงาน โดยร้านค้าที่สามารถนำเสนอเมนูได้โดดเด่นและถูกใจกรรมการกิตติมศักดิ์ จะได้รับ “มงกุฎ” และ “สายสะพาย” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยการันตีคุณภาพ โดยมีเหล่าคนดังที่เข้าร่วมสร้างสีสันและมอบรางวัลในงาน อาทิ ซินดี้ บิชอพ , บี น้ำทิพย์ , บุ๋ม ปนัดดา , แอนโทเนีย โพซิ้ว , แอนชิลี สก็อต แคมมิส , แอนนา เสืองามเอี่ยม , น้ำตาล ชลิตา , แนท อนิพรณ์ , ขวัญ อุษามณี , รัศมีแข , ดีเจบุ๊คโก๊ะ , กานต์ ชนนิกานต์ , จิราภรณ์ ศาลาแดง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัล “Food Universe Award Bangkok (Thonburi) 2026” เพื่อเชิดชูร้านอาหารท้องถิ่นยอดนิยมฝั่งธนบุรี ที่มีอิทธิพลด้านรสชาติและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจำนวน 15 ร้าน ได้แก่
1. เจ๊นี เผือกหิมะ
2. ก๋วยจั๊บยืนพื้น บางขุนนนท์
3. มนต์นมสด
4. ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี
5. โรงรส Rongros (ท่าเตียน)
6. สมศักดิ์ปูอบ
7. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิ
8. เจ๊จงหมูทอด
9. นิตยาไก่ย่าง
10. ฉ่อยเป็ดย่าง
11. ท่าดินแดงโภชนา
12. เหมย หมึกเป็นซาซิมิ
13. อบอร่อย
14. ทอดมันกุ้งทวีวัฒนา
15. เล่งหงษ์
โดยงาน “Food Universe อร่อยรับมง” จัดขึ้น ณ Central Pinklao ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 ให้เหล่านักชิมได้มาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย พร้อมร่วมลุ้นไปำพร้อมๆ กัน ว่าร้านเด็ด ร้านไหนที่จะคว้ามงกุฎแห่งความอร่อยกลับบ้านไปครอง