GFC (Genesis Fertility Center) SAVE THE DATE ร่วมเฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ของ GFC 9 ปี แห่งความไว้วางใจ และทุกความหวังที่เราได้ดูแล พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ สิทธิพิเศษภายในงานรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เดินหน้าส่งต่อความหวังให้กับทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับ GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 9 ปีแห่งความสำเร็จ กับกิจกรรมเปิดบ้านครั้งใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อขอบคุณทุกความไว้วางใจจากครอบครัวที่ให้ GFC ได้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสำคัญในการเติมเต็มความฝันของการมีลูก ภายในงานครั้งนี้ GFC เตรียมเปิดประสบการณ์สุดอบอุ่นให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความหวัง ความสุข และกำลังใจอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมรับฟังเรื่องราวความภาคภูมิใจตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ที่ GFC ได้เดินเคียงข้างทุกครอบครัวด้วยหัวใจ ภายใต้แนวคิด “Beside you through every step of your Fertility journey” พร้อมกิจกรรมมากมายที่ GFC ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งต่อรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกครอบครัว
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรมไฮไลต์มากมาย เริ่มจาก Exclusive Consult เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยและปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับการวางแผนมีบุตรอย่างเหมาะสม
ต่อด้วยช่วง Meet the Lab Team ไฮไลต์สำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับ “ทีมวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน” หรือ Lab Team ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการดูแลตัวอ่อน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทำ ICSI ที่ต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญ ความละเอียด และเทคโนโลยีระดับมาตรฐาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสุดประทับใจ ทั้งโซนถ่ายภาพ Photobooth กิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน และ Lucky Draw ลุ้นรางวัลใหญ่ “สิทธิ์กระตุ้นไข่ฟรี!” เพื่อส่งต่อความหวังให้กับคู่รักที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางการมีครอบครัว
อีกหนึ่งความพิเศษที่กำลังถูกจับตามอง คือ “Special Talk Session” ที่ทาง GFC เตรียมเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญ Speaker คนพิเศษมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความประทับใจ และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเส้นทางการมีบุตร ซึ่งตอนนี้ยังอุบไว้เป็นความลับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ผู้ร่วมงานต้องรอติดตามว่าใครจะมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษในครั้งนี้
กำหนดการภายในงานวันที่ 20 มิถุนายน 2569
เวลา 09.00 น. เปิดลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม
เวลา 10.30 น. รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวตลอด 9 ปีแห่งความภาคภูมิใจของ GFC ในการส่งต่อ “ความสุข” และ “สมาชิกตัวน้อย” ให้กับหลากหลายครอบครัว
เวลา 12.30 น. ปิดท้ายช่วงเวลาแห่งความประทับใจในกับกิจกรรม Grand Lucky Draw ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจที่ GFC ตั้งใจส่งต่อให้ทุกครอบครัวเสมอมา
เพราะสำหรับ GFC ทุกก้าวของการรอคอย คือการดูแลด้วยหัวใจ
และทุกความหวังของคนอยากมีลูก คือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราอยากช่วยทำให้เป็นจริง
สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : info@gfc.co.th Website : https://genesisfertility.co.th ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3PBNKDj Tel. 02-108-6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097-484-5335
#GFCbangkok #GFCRama9International #GFCใส่ใจในความสำเร็จ