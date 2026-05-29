“บิวกิ้น ดีใจเรียนจบป.โท กลับไทยเตรียมลุยงานเพลง

“บิวกิ้น พุฒิพงศ์” ดีใจเรียนจบปริญญาโทอย่างเป็นทางการ วันรับปริญญาตื่นเต้นมากซ้อมเดินไปรับประกาศนียบัตรทั้งอาทิตย์ พ่อเห่อและอินมาก พาครอบครัวไปชื่นชมความสำเร็จลูกชายที่ประเทศอังกฤษด้วยกัน จากนี้ขอพักการเรียนมาโฟกัสที่การทำเพลงก่อน
ทำแฟนๆ ดีใจและภูมิใจกับ “บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” กันมากมายที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Entrepreneurship (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยติดอันดับโลก University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจความสำเร็จในครั้งนี้ว่า…
“ก็ดีใจครับ เหมือนเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็เรียนจบ ก็กลับมาทำงานต่อแล้ว รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่า อยากจะทำแล้วก็ได้ทำสำเร็จ ตอนนี้มองย้อนไปก็มีแต่ความทรงจำดีๆ ตอนที่อยู่ที่นั่น เป็นความสำเร็จกับตัวเอง รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยากทำแล้วก็ได้ทำและก็ทำได้ ผมว่าตอนที่จะไปมันก็มีคำถาม หรือว่ามีหลายๆ อย่างหลายๆ ปัจจัยที่มันมาทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะเอายังไงดี แต่ก็ทำได้ผ่านมาได้ ตอนนี้มาอยู่ที่นี่ กลับบ้านแล้ว"
"ครอบครัวบินไปยินดีด้วย พ่อผมอินมาก จริงๆ พ่อผมเขาเห่อๆ ก็เลยเหมือนพาอากงอาม่าไปด้วย ก็เหมือนว่าไปด้วยกันหมดเลย มันก็ตื่นเต้นนะครับ ตอนแรกนึกว่าจะได้ขึ้นไปรับ ก็คือขึ้นไปจับมือแล้วก็ลงแค่นี้เอง ก็โอเคตื่นเต้นดีครับ เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน ผมก็ซ้อมเดินทั้งอาทิตย์เลย ผมเดินรอบโรงแรม”
ขอพักการเรียนมาทำงานก่อน ตอนนี้โฟกัสที่การทำเพลง
“(ปริญญาเอกอีกไหม? ) อย่าเลยครับ ขอทำงานหาแพสชั่นก่อน ผมรู้สึกว่าเบรกไปหนึ่งปี จริงๆ ไม่ได้เบรกหรอก แต่หมายถึงว่าต้องชะลอไปหนึ่งปี จริงๆ กลับมาก็มีหลายๆ อย่างที่เรารู้สึกว่าเราคิด เราวางแผนไว้ในช่วงเวลาที่เราที่โน่น กลับมาช่วงปีนี้ก็มีหลายๆ พาร์ตที่อยากจะทำ เดี๋ยวรอผ่านช่วงนี้อีก ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาอีกข้างหน้า"
"จริงๆ ตอนนี้ผมทำอัลบั้มใหม่อยู่ ทำมาสักพักแล้วครับ ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ว่ายังไม่เสร็จ เพราะเหมือนกับเรารู้สึกว่า เราอยากจะทำให้อัลบั้มนี้มันเป็นตัวเราในวันนี้ที่สุด พอเราไปเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆ อัลบั้มก่อนๆ เราได้เห็นหรือมองกลับไปแล้วเราอยากจะทำมันให้ดีขึ้น มันเหมือนพอเราทำเราจะได้เห็นรายละเอียดของมันมากขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าอยากจะเอามารวมกันให้ตรงใจที่สุด"
"ตอนนี้โครงสร้างค่อนข้างครบแล้วครับ ตอนนี้มันเป็นเรื่องดีเทลของเพลงแต่ละเพลงมากกว่า จริงๆ โครงสร้างค่อนข้างชัด 80% ได้แล้ว แต่ในเรื่องของรายละเอียดพอจะค่อยๆ ทำสเต็ปมันค่อนข้างเยอะมากทั้งในการกระบวนการคิดการแต่งการทำ หรือรายละเอียดดนตรีการทำเอ็มวีต่างๆ สนุก (น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในปีนี้?) ก็หวังว่าครับ”
ส่วนงานแสดงรอบทที่ลงตัว
“ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ แต่หมายถึงว่างานแสดงมันเป็นงานที่ต้องประกอบไปด้วยหลายๆ อย่างมันถึงจะเกิดขึ้น จริงๆ อยากพยายามทำให้การกลับมาแสดงครั้งหน้าเป็นงานที่ทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วก็เต็มที่และเอ็นจอยกลับมันจริงๆ เดี๋ยวรอว่ามีอะไรที่โป๊ะเชะก็น่าจะได้เห็นกัน”