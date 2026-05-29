King Gnu ทำถึง! เวที 360 องศาสุดตระการตา ในโชว์เดี่ยวครั้งแรกที่ประเทศไทย

เปิดโลกดนตรีและศิลปะเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ “King Gnu CEN+RAL Tour 2026 in Bangkok” คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของ King Gnu (คิง นู) วงเจร็อกระดับแถวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เขย่าวงการเพลงทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์ “Tokyo New Mixture Style” ที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 ณ One Bangkok Forum โดยผู้จัดฝีมือคุณภาพ AVALON LIVE (อาวาลอน ไลฟ์) ผู้สร้างประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตได้ตรงใจผู้ชมมากที่สุด!
King Gnu นำโดย 4 สมาชิกที่มีวิชวลและสไตล์แตกต่าง แต่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้แก่ ไดกิ สึเนตะ (Daiki Tsuneta) นักร้อง/กีตาร์, ซาโตรุ อิกุจิ (Satoru Iguchi) นักร้อง/คีย์บอร์ด, คาซึกิ อาราอิ (Kazuki Arai) เบส และ ยู เซกิ (Yu Seki) กลอง
สำหรับทัวร์ครั้งนี้ พวกเขามาพร้อมเซ็ตลิสต์ที่หลากหลาย ผสมผสานทั้ง Alternative, Soul, Jazz และ Pop พาผู้ชมคูลดาวน์และกระโดดโลดเต้นไปกับจังหวะ HIGH TENSION ในทุกโน้ต พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยเวทีคอนเสิร์ตแบบ 360 องศา กับโปรดักชันแสง สี เสียง และเลเซอร์ที่จัดเต็ม เร้าอารมณ์ผู้ชมได้ในทุกทิศทาง
Aizo ถูกเลือกให้เป็นเพลงเปิดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ เริ่มต้นฉากความมันส์ พาแฟนๆ กระโดดรับพลังตั้งแต่ออกสตาร์ต ก่อนจะดื่มด่ำความสนุกอย่างต่อเนื่องไปกับ 22 บทเพลงที่ทุกคนตั้งตารอ ไม่ว่าจะเป็น Flash!!!, どろん (Doron), Teenage Forever, Vinyl, TWILIGHT, ねっこ (Nekko), Prayer X, Tokyo Rendez-Vous, Slumberland, NIGHT POOL, 白日 (Hakujitsu), CHAMELEON, The Hole, 一途 (Ichizu), ):阿修羅:( (Asura), SPECIALZ, SO BAD, MASCARA, 逆夢 (Sakayume), SUNNY SIDE UP, Ame San San และ Hikoutei ซึ่งสำหรับแฟนอนิเมะญี่ปุ่น เพลงเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง King Gnu และผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งและกลมกล่อม
ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ความสนุกดำเนินไปราวกับชั่วพริบตา โดยมี “ซาโตรุ” ทำหน้าที่ทักทายแฟนๆ ด้วยภาษาญี่ปุ่นสลับภาษาไทยอย่างเป็นกันเอง ทั้ง “สวัสดีครับ” “สนุกไหมครับ” “ขอบคุณครับ” และ “ขอเสียงหน่อย” “อากาศเมืองไทยกับแฟนไทยร้อน(แรง)เหมือนกันเลย” แม้จะพูดไม่มาก แต่สื่อสารผ่านภาษาดนตรีที่ทำให้พวกเขาและแฟนเพลงคอนเน็กต์กันได้อย่างทรงพลัง
นอกจากนี้ แสง สี เสียง และ Visual อันตระการตาบนจอภาพรูปตัว X ของเวที 360 องศา ยังถ่ายทอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขาออกมาได้อย่างสวยงาม ผ่านศิลปะการกำกับภาพที่เปรียบเสมือนการนั่งชม Visual Music Video ระดับมาสเตอร์พีซ ขณะที่พวกเขากำลังแสดงสดอยู่ตรงหน้า ยกให้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตแห่งปีที่ครบ จบ ทุกอารมณ์ความรู้สึก และตอกย้ำความเป็นศิลปินผู้เขย่าวงการดนตรีโลกแห่งยุคของ King Gnu ได้อย่างแท้จริง
