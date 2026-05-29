อะไรที่ไม่เคยทำ ก็จะได้ทำ อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็จะได้เห็น! “TEN:CORE0110” ก้าวใหม่ครั้งสำคัญของ “เตนล์ ชิตพล” กับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ ฉลองครบรอบ 10 ปี บนเส้นทางศิลปิน

ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาของ “TEN LEE” หรือ “เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล” นอกจากจะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกแล้ว ทุกก้าวของการเติบโตเต็มไปด้วยความความทุ่มเททุกด้าน เพื่อค้นหาตัวตนของการเป็นศิลปินที่แท้จริง ผ่านจุดเริ่มต้นจาก “ศูนย์” ก่อนจะกลายมาเป็น “TEN” ในวันที่ทั่วโลกได้รู้จักชื่อของศิลปินอย่าง “TEN LEE”
ก้าวใหม่ครั้งสำคัญที่จะสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ ผ่าน “TEN:CORE0110” ซึ่งไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 10 ปี ในการเป็นศิลปินเท่านั้น แต่คือการถ่ายทอดเส้นทางชีวิตจากการพิสูจน์ตัวเองผ่านความมุ่งมั่น ความพยายาม และทุกช่วงเวลาที่หล่อหลอมให้ “เตนล์” กลายเป็น “TEN” ในทุกวันนี้ และจะเป็นหนึ่งในโชว์ที่สำคัญและมีความหมายที่สุดในชีวิตของ “TEN LEE”
สำหรับคอนเสิร์ต “TEN:CORE0110” ทุกตัวอักษรและทุกตัวเลขล้วนมีความหมายที่ซ่อนอยู่ โดยคำว่า “CORE” คือ การเปิดเผยหัวใจและแก่นแท้ของ TEN ในทุกมิติ ทั้งด้านที่แฟน ๆ คุ้นเคย และอีกหลายด้านที่ไม่เคยถูกนำเสนอที่ไหนมาก่อน
ส่วน “0110” เป็นแนวคิดที่เปรียบเสมือนเรื่องราวการเริ่มต้นจากความพยายามของเตนล์ที่สตาร์ทจาก “0” สู่การเริ่มต้นครั้งใหม่และการเติบโตจาก Step ที่ “1” จนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวตน TEN มาถึง “10” ในวันนี้
ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เตรียมมอบโชว์ที่จะประทับใจให้กับแฟน ๆ ผ่านโปรดักชันในสเกลใหญ่ รวมทั้งการใช้ดนตรีสด ระบบแสง - สี Visual Direction และ Performance ซึ่งได้วางแผนและรังสรรค์ขึ้นอย่างละเอียด เพื่อถ่ายทอดโลกของ TEN ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด พร้อมแขกรับเชิญแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมแสดง อาทิ Jeff Satur, NONT TANONT, The Toys, NuNew, PiXXiE, URBOYTJ, Jaylerr, SIN SINGULAR และอีกหนึ่ง Surprise Guest ที่ยังคงถูกปิดเป็นความลับ ท่ามกลางกระแสการพูดถึงจากแฟน ๆ อย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงที่ผ่านมา ยิ่งเพิ่มความน่าติดตามให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากยิ่งขึ้น
และความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้ คือ การสร้างเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ทั้งในรายละเอียดการแสดงและบรรยากาศภายในงาน ทำให้ทั้ง 3 รอบการแสดง มอบประสบการณ์ที่มีไม่เหมือนกัน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสความประทับใจในมิติที่แตกต่างกัน
“TEN:CORE0110” ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนจะได้เห็นศิลปินระดับโลกคนหนึ่งปลดจากกรอบเดิมและก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของแฟน ๆ ที่จะได้สัมผัสและจดจำโมเมนต์สุดพิเศษจากการเดินทางตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของ TEN LEE โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่คนรักดนตรี รวมถึงสาย Performance และงานโชว์ระดับคุณภาพ พลาดไม่ได้
เตรียมพบกับคอนเสิร์ต “TEN:CORE0110” ทั้ง 3 รอบการแสดง ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ BITEC Live, Bangna โดยเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง Ticketmelon https://www.ticketmelon.com/tenthsound/tencore0110
