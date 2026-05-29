“เมย์ วาสนา” ไม่ได้ถังแตก! แค่เคลียร์ตู้ขายของหรู ฟันธง “โยเกิร์ต” มีคนคุยแล้ว

“เมย์ วาสนา” เคลียร์ชัด! เปิดกรุขายแบรนด์เนมหรูไม่ใช่ถังแตก ยอมคัทลอสขาดทุนยับ เพราะกอดไว้ราคาก็ไม่ขึ้น ฟันธง “โยเกิร์ต” มีคนคุยแน่นอน
ทำเอาหลายคนตกใจไม่น้อย หลัง “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ไลฟ์เปิดกรุขายกระเป๋าแบรนด์เนมและของสะสมหรูจำนวนมาก จนถูกจับตาว่ากำลังมีปัญหาทางการเงินหรือเปล่า ล่าสุด (28 พ.ค. 69) ได้เจอเมย์ ในงานเปิดตัวนวัตกรรม Beauty & Wellness จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าตัวออกมาเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ถังแตก แค่ตัดสินใจคัทลอส (Cut Loss) ของที่เก็บมานานกว่า 5 ปี พร้อมยอมรับว่าหลายชิ้นขาดทุนหนัก โดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์หรูที่เคยซื้อมาใบละ 14 ล้าน แต่สุดท้ายขายออกไปเพียง 5 ล้านเท่านั้น
“เอาตรงๆ นะ แม้กระทั่งทีมงานที่บริษัท มีความกังวลเป็นห่วงมาก พี่เมย์ขาดตังค์ใช้หรือเปล่า ทำไมถึงเคลียร์ของหมดตู้อะไรขนาดนี้ ต้องบอกว่าอิมแพ็กมาก คนดูในเฟซบุ๊ก 5,000 สดนะ แล้วก็คนดูในอินสตาแกรมเกือบ 1,000 ก็ตกใจเหมือนกัน คอนเซ็ปต์เราคือเปิดตู้มาดามเมนี่ ไม่มีอะไรเลยค่ะ ฉันกอดสมบัติตั้งมา 5 ปี แล้วมันแบบ ฉันหวังว่าวันหนึ่งมันจะขึ้น เข้าใจคำว่าคัทลอสป่ะ จบแต่เจ็บ ก็คือทุกคนขา อะไรที่ถือไว้บนดอยไม่เหงา มีวาสนาอยู่เป็นเพื่อน อะไรที่ซื้อแล้วติดราคา วันนี้ยอมทิ้งมันไปเถอะ ซื้อมา 14 ล้าน ขายไปเลย 5 ล้าน”
“คือมันเก็บมา เกือบจะ 5 ปีแล้ว แล้วมันมันคงไม่ขึ้นแล้วแหละ แล้วกระเป๋าเราเปลืองค่าแอร์ ค่าดูแลน้อง เราต้องดูแลเขาอย่างดี แล้วพอมันเยอะๆ มากๆ เมย์คิดว่าถ้าไม่จบวันนี้ มันจะเจ็บ ก็เลยเปิดกรุ แล้วก็มีกระเป๋าด้วย แล้วก็มีเสื้อผ้า เสื้อผ้าก็มีเพื่อนโทร.มาด่า ว่าตัวนี้ฉันซื้อกับแก 127,000 บาท ไม่ใช่อะไรค่ะ จำไม่ได้ คือของที่มันไม่มีที่แขวนก็เอามาปล่อย พอปล่อยไปปล่อยมาแล้วมันสนุก เปิดห้องวันเดียวมีคนเข้าไป 1,000 คน สนุกมาก แล้วทุกคนก็แฮปปี้เอ็นจอยที่ได้แชร์ ได้ของราคาดีมากจริงๆ”
ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน เพราะ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ยังไม่ใช้หนี้ เลยต้องเอาของมาขาย
“จริงๆ ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้น ก็โอเค แฮปปี้ดี การเงินก็ยังดีงามอยู่ อาจจะไม่ได้อู้ฟู่มากมาย แต่ว่าก็สบายดีค่ะ ก็ไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา เดี๋ยววันที่ 30 เรามีแกรนด์โอเพนนิ่ง เดี๋ยวเราไปตอบลึก”
วันเดียวขายกระเป๋าได้เป็น 20 ใบ
“วันนั้นเป็น 20 เลย เริ่ดนะ ขายสร้อยงูเล็กไป 1 ตัว ไม่ได้ใส่นานแล้วจริงๆ ก็เลยรู้สึกว่า เออ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่ ก็แบ่งๆ กันไป แต่เอาจริงป่ะ สร้อยคอเส้นนั้นน่ะไม่ขาดทุน เพราะว่าตอนนี้มันขึ้น 6 ล้าน เป็นอย่างเดียวที่ไม่ขาดทุน ที่เหลือขาดทุนหมดเลย โดยเฉพาะแอร์เมส ตอนนั้นแม่ชมใช้ ก็ไปซื้อตามเขา ซื้อสีดำมา 14 ล้าน ซื้อ 2 ใบเลย เพราะว่าเราต้องถัวค่าเอเวอเรจ เอาเก็บไว้เผื่อเดี๋ยวมันกำไร สุดท้ายขายไป 5 ล้าน ขาดทุนยับเยิน เป็นการลงทุนที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตค่ะ ก็ย้ำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง”
แนะถ้าเก็บไว้ไม่ได้ใช้ ก็ตัดใจขายไปเถอะ
“แต่ว่าถ้าซื้อเพราะชอบ ก็ช่างมันเถอะ แต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะได้กำไรจริงๆ ก็เก็บไว้ คนชอบเนาะ พื้นฐานต้องชอบก่อน ชอบแล้วก็รัก เป็นของรัก แต่ของที่เราไม่ได้ใช้ เก็บไว้นานๆ กอดไว้ แม้จะเราจะมองว่ามันขาดทุน เมย์ว่าถ้าไม่ขาดทุนวันนี้ วันหน้าก็ขาด ก็คัทลอสไว้เถอะ เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย ก็เสียไปเลย คือก่อนหน้านี้เราเคยไปฝากตามร้านบ้างนะ แต่มันไม่ค่อยได้ตังค์ไง มันนาน ขายเองก็ได้วะ เปิดเองเลยละกัน”
ยืนยันไม่ได้ถังแตก หรือจะล้มละลาย
“ยังไม่ถังแตกๆ ธุรกิจดีค่ะ งบการเงินดี น่าจะเสียภาษีเป็นร้อย ทุกธุรกิจยังชั่วโมงนี้ยังดีอยู่ แล้วก็ยังไม่ได้ถังแตกขนาดนั้น (หัวเราะ)”
ฟันธง “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” มีคนคุยแน่นอน เคยพามาร่วมโต๊ะกินข้าวด้วย
เมย์ : “ความรักของน้องสาว ฉันมั่นใจมีคนคุยแน่นอน วาสนาฟันธง ฉันฟันธงมั่นใจ แต่ตัวจริง ตัวไม่จริง ตัวยังไง ถามเจ้าตัวเลยค่ะ (หัวเราะ)”
เมย์ : “ฉันก็เคยไปกินข้าวด้วยนะ กับเขาไง กับโย อะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) ถามว่าลักษณะเป็นยัง ก็สูงนะ ขาวมาก คือหน้าตาหล่อ หน้าตาดี ทาร์เก็ตเลย เขาบอกชอบ สเปก แต่จะเป็นใครฉันก็ไม่รู้ ฉันก็แค่ให้กำลังใจ เชียร์ๆ เราเป็นสายซัปพอร์ต เชียร์เสมอ น้องได้ แม่ก็ดีใจด้วย”
ตอบไม่ถูกใช่คนคุ้นหน้าคุ้นตาไหม
เมย์ : “ต้องตอบยังวะแก (หัวเราะ)”