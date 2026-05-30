“โยเกิร์ต” เปิดโหวตเชียร์ “มีน” หรือ “กระทิง” ลั่นโตแล้วชอบใครก็ได้

“โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์“ สดใสเพราะแฮปปี้กับชีวิต รับกดดันโดนจับตาความสัมพันธ์กับ “มีน - กระทิง” เปิดโหวตขำๆ เชียร์ใคร ม. หรือ ก. ลั่นโตแล้วชอบใครก็ได้ ย้ำตอนนี้ยังไม่มีคนพิเศษ ขอใช้เวลากับงานเป็นหลัก ไม่เข็ดความรัก เปิดใจตลอด พร้อมมาก
หลังพี่สาวที่เคารพอย่าง “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ทิ้งระเบิดกลางวงสัมภาษณ์ ในงานเปิดตัวนวัตกรรม Beauty & Wellness จากประเทศญี่ปุ่น ว่าเคยไปกินข้าวกับสาว “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” และหนุ่มปริศนา แต่งานนี้เมื่อถึงคิวสัมภาษณ์ของสาวโยเกิร์ต เจ้าตัวก็รีบเฉลยทันที ว่าหนุ่มที่ว่าคือ “มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์” และ “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์” ส่วนใครจะเป็นตัวจริงหรือตัวหลอก ก็ขอตอบว่าโตแล้ว ชอบใครก็ได้…
“ก็สดใสป่ะ มันก็ต้องสดใสเนาะ ก็ต้องสดใส ใช้ชีวิตให้มีความสุข งานดี เพื่อนดี ก็เลยสดใส สุขภาพหัวใจก็โอเคค่ะ แข็งแรงมั้ง เนี่ยชอบถามคำถาม เห็นวันนั้นใครพูดนะ ว่าแบบเลิ่กลั่กทุกทีเวลาอยู่หน้ากล้อง เขินทุกครั้งเลย (เอาตรงๆ เรามีคนคุยไหม?) ก็คุยไปเรื่อย หมายถึงคุยเรื่องงาน เรื่องงานก็คุยไปเรื่อย คนรู้ใจ คนพิเศษไม่มีค่ะ มีแต่คุยกับงาน คุยเรื่องงาน”
เผยเรื่องไปกินข้าวที่ “เมย์ วาสนา” พูด คือไปกับ “มีน” และ “กระทิง”
“ก็ครั้งที่แล้วก็บอกไปแล้ว ว่ามีไปกินข้าววันเกิดมีนกับกระทิง ก็ไปกันหลายคนเนาะ ทั้งมีน ทั้งกระทิง ทั้งพี่เมย์ ทั้งพี่ก้อง (แล้วสรุปมินหรือกระทิง?) โตแล้ว ชอบใครก็ได้ (หรือเอากระทิงมาคั่นกลาง?) เราต้องเลือกเลยเหรอ (หัวเราะ)”
เปิดโหวตคิดว่า “มีน” หรือ “กระทิง” ให้คอมเมนต์มา
“อะ คอมเมนต์ซิ ว่าจะเป็น ม. หรือ ก. รอคอมเมนต์ ตอนนี้ไม่ต้องรีบ เราไม่ต้องรีบ เราก็ไปเรื่อยๆ แล้วก็อย่างที่บอกว่าโตแล้ว ชอบใครก็ได้ (หัวเราะ) เวลาไปไหนมาไหน ก็ชวนไปด้วยกัน ส่วนใหญ่จะคุยกับพี่ทิงมากกว่า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานด้วยกัน เราก็จะได้เจอกันเรื่อยๆ ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่ทิง แต่เวลาที่พี่มีนมาด้วย เจอกันก็ได้คุยกันทั้งคู่ (แล้วเขาเรียกน้องโยไหม?) อุ๊ย ไม่บอก (หัวเราะ)”
ทั้งสองหนุ่มไม่มีใครขายขนมจีบ
“ไม่ได้ขายหรอก ก็คุยกันเรื่องงาน เรื่องชีวิตประจำวัน เรื่องไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้มากกว่า เหมือนมีอะไรที่นึกถึงหรืออะไร ก็อาจจะส่งให้เขาดู รู้ว่าเขาชอบอันนี้ ก็คุยไปเรื่อย คุยเหมือนเวลาทุกคนคุยแหละ เอาจริงๆ ตอนนี้ก็คุยแต่เรื่องงานนะ เพราะอย่างแบบ ตอนนี้ถ่ายซีรีส์ 3 เรื่อง ชีวิตวันๆ ก็คืออยู่ในกองละครซะส่วนใหญ่ ก็จะได้พบเจอพบปะพูดคุยจากการทำงาน ไม่ได้มีเวลาออกไปข้างนอก ไปไหน”
ไม่รู้อนาคตเพื่อนร่วมงาน จะเลื่อนสถานะเป็นคนสนิทได้ไหม
“ก็ไม่รู้สิ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ นึกออกป่ะ ก็ไม่รู้ อันนี้ พูดตามจริงคือไม่รู้จริงๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานมากกว่า”
ยอมรับกดดันโดนจับตาความสัมพันธ์
“ก็กดดันมาก คือทุกคนอยากให้มีใช่ไหมคะ ก็อยากมีเหมือนกัน (หัวเราะ) แต่พออายุเยอะแล้วก็คิดเยอะนิดหนึ่ง แล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างยุ่ง ไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครซีรีส์หรือธุรกิจ ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องอื่น”
ยันไม่เข็ดหรือกลัวความรัก เพราะพร้อมมาก
“ไม่ได้กลัวค่ะ พร้อมมาก จริงๆ ก็เปิดมาตลอดนะ แต่ด้วยโอกาสหรืออะไร มันอาจจะยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้พัฒนาหรือสานต่อ ถามว่ารักครั้งใหม่คาดหวังอะไรไหม เอาจริงๆ ก็คาดหวัง ทำอะไรมันต้องมีจุดประสงค์ จุดมุ่งหมายในชีวิต ก็หวังว่าจะเจอคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน มีมุมมองในเรื่องการใช้ชีวิตเหมือนกัน”
สเปกเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ชีวิต
“เอาจริงๆ ด้วยเวลาผ่านไป หรือสถานการณ์ในชีวิต เราไปเจออะไรใหม่ ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ เมื่อก่อนอาจจะเคยบอกว่าชอบแบบนี้ ไม่ชอบแบบนี้ ส่วนเพื่อนๆ ก็พยายามจะทำหน้าที่นะ แต่อย่างที่บอกก็ค่อนข้างยุ่งกับงานปัจจุบัน เพื่อนก็พยายามนำเสนอ เพราะเพื่อนก็รู้สึกว่าอายุไม่น้อยแล้ว ตอนนี้เพื่อนก็คือมีลูกแล้ว เพื่อนก็อยากให้เราแบบดำเนินรอยตามเพื่อนๆ บ้าง”
อยู่คนเดียวไม่เหงา แฮปปี้กับการทำงาน
“ไม่เหงา คือแฮปปี้มากๆ แฮปปี้กับการทำงาน แฮปปี้กับเพื่อนร่วมงานค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจ แต่ยังมีเวลาโหวตนะคะ (หัวเราะ)”