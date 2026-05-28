“โลกา” แร็ปเปอร์ใต้ดิน ร้องเพลงเหยียดเพศ เนื้อหาสุดต่ำ! ม.กรุงเทพ ร่อนแถลงการณ์

ไม่รู้ว่าจงใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับกรณีเพลงล่าสุดของ “โลกา” หรือ “LOKA DAG X SUTT“ แร็ปเปอร์ใต้ดิน ได้ปล่อยเพลงแนว Diss Track ที่มีชื่อว่า "GAY (YOU ARE GAY)" ซึ่งเนื้อหาไปในทิศทางสุดเหยียดเพศ คร่าวๆ คือฝั่งนึงที่กำลังด่าทอฝั่งตรงข้าม ว่าเป็น “เกย์” ชอบโดนสอดใส่ โดยใช้คำนี้เหยียด แถมยังบอกว่าแฟนของคู่อริ เป็น “กะเทย” และเวลาไม่อยู่ก็จะมาทำออรัลเซ็กซ์ให้อีกด้วย พร้อมยังสาปแช่งพ่อแม่ฝั่งตรงข้ามว่าเป็น “มะเร็ง” หลายคนได้ฟังแล้ว นอกจากเหยียดเพศแล้ว แต่ก็ยังดูเหมือนการหยามความเป็นมนุษย์
จนเพจดัง “จ๊อกจ๊อก” ขอรับหน้าที่เป็นแม่งาน เปิดวอร์!! ถึงเพลงและนักร้องกับเนื้อหาของเพลงนี้ “เด็กมอไหนคะเนี่ย สร้างส้านนนนนสร้างสรรค์” พร้อมตาดีว่าสถานที่ถ่ายทำนั้นคือลานของ ม.กรุงเทพฯ จนมีคอมเมนท์แท็กหามหาลัยฯ ทันที ว่ามันเกิดอะไรขึ้น!!
ด้าน ม.กรุงเทพฯ ไม่รอช้า ไม่ต้องปล่อยให้เดากันนาน ท่ามกลางการวิจารณ์ไปในทิศทางลบ พร้อมยืนยันว่าบุคคลในเอ็มวีไม่ใช่นักศึกษาของมหาลัยฯ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจสอบข้อมูล และขอยืนยันว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และขณะนี้เจ้าของคลิปได้ติดต่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยน้อมรับผิดในส่วนที่ได้กระทำไว้ทั้งหมด และขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมลบคลิปวิดีโอ รวมถึงเนื้อหาที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสี่อออนไลน์ เพื่อไม่ให้นำความเสื่อมเสียมาซึ่งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเพศในทุกรูปแบบ และยึดถือหลักการให้เกียรติและปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลทั่วไป“
ด้านเพจดัง ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่า “โลกาไม่ใช่นักศึกษาของม.กรุงเทพ โลกายังไม่ได้รับการศึกษาระดับปริญญา โลกายังว่างเว้นจากการได้รับการศึกษาอยู่ และแค่ไปใช้ลานวงกลมนิเทศมอกรุง ถ่ายคลิปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ”
ล่าสุด “โลกา” ตอนแรกก็เหมือนงงๆ โพสต์ถามชาวเน็ตอีกว่าเกิดอะไรขึ้น "อะไร เป็นอะไรกัน 🥺 เพลงนั้น ตรงไหนที่เราด่าพวกแกหรางือ" แต่สุดท้ายก็นี้พลังของ Lgbtq ไม่ได้ จนต้องออกมาขอโทษ “ไม่ได้เหยียดเพศค้าบ ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิด โลกายอมแล้วไม่เอาแล้ว LGBTQ+ ควรได้รับความเคารพมากกว่านี้” และได้อัปเดตว่าเอ็มวีปลิวแล้วจากการกดรีพอร์ตของชาวโซเซียล “เพลงปลิวแล้วนะครับ เพลงที่ทัวร์พี่ๆ จ๊อกจ๊อก report“