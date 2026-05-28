“Lost In Your Eyes หลงไปในตาคุณ” Poetry Book บทกวีจากหัวใจ “IMAN TAHERI” ดีกรีแพทย์อาสาและนักแสดงภาพยนตร์ฮ่องกง เตรียมลัดฟ้าเปิดตัวที่เมืองไทย 3 มิถุนายนนี้ พร้อมเซเลบคนดัง โจซี โฮ และ คอนรอย ชาน

อีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตาในแวดวงศิลปะและบันเทิงระดับโลก เมื่อ “Lost In Your Eyes : หลงไปในตาคุณ” Poetry Book ผสานบทกวี ถ่ายทอดมุมมองอันละเอียดอ่อนของ IMAN TAHERI (อิหม่าน ทาเฮรี) นักแสดงภาพยนตร์ฮ่องกง ดีกรีแพทย์อาสาในพื้นที่สงคราม ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยบทกวีที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดเส้นทางชีวิต จนกลายเป็นนักเขียนผู้เปี่ยมด้วยความสามารถหลากหลาย
IMAN TAHERI ถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจผ่านภาพถ่ายและถ้อยคำอันลึกซึ้งกินใจ ทำให้ Poetry Book เล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงงานภาพถ่าย แต่คือการบันทึกความรู้สึก ความทรงจำ และช่วงเวลาอันเปราะบางของชีวิต ผ่านมุมมองที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและอ่อนโยน บทกวีที่ร้อยเรียงเคียงคู่กับภาพถ่าย ยิ่งขับให้ทุกหน้ากลายเป็นพื้นที่ของอารมณ์ที่จับต้องได้
“Lost In Your Eyes” ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป การจะได้เป็นเจ้าของนั้น คุณต้องมาพบ IMAN ตัวจริงเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้ IMAN ได้เดินทางไปเปิดตัว Poetry Book มาแล้วหลายประเทศ และข่าวดีคือ เขาตอบรับเดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดตัว “Lost In Your Eyes : หลงไปในตาคุณ” จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท 852 Films Hong Kong, Bjarn Production Malaysia และ บริษัท WONDER S ประเทศไทย
งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ SCB NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ใกล้ชิด IMAN มากกว่าที่เคย ซึ่งความพิเศษครั้งนี้ นอกจากจะได้รับ Poetry Book พร้อมลายเซ็นของ IMAN แล้ว ยังได้กระทบไหล่นักแสดงและเซเลบริตี้ชื่อดังแห่งฮ่องกง ได้แก่ โจซี โฮ (JOSIE HO) และ คอนรอย ชาน (CONROY CHAN) ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์อีกด้วย
การมาเยือนเมืองไทยของทั้ง 3 คนดังในครั้งนี้ นอกจากเพื่อร่วมเปิดตัว “Lost In Your Eyes” แล้ว ยังเป็นโอกาสพิเศษที่แฟนหนังจะได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง “THE MAGE” ซึ่งถือเป็นผลงานการแสดงนำครั้งแรกของ IMAN TAHERI อำนวยการสร้างโดย คอนรอย ชาน ซึ่งมีแผนเข้าฉายในประเทศไทยช่วงปลายปี 2026
IMAN TAHERI ไม่เพียงแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง “THE MAGE” เท่านั้น แต่ยังมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกหลายโปรเจกต์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โจซี โฮ และ 852 Films ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนศักยภาพของ IMAN อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านภาพยนตร์ แฟชั่น และวรรณกรรม
จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นี้ เกิดขึ้นหลังจาก IMAN ใช้ความรู้ทางการแพทย์ดูแลอาการป่วยของคอนรอย สามีของโจซี โฮ ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่เสี่ยงต่อชีวิตในสหรัฐอเมริกา จนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี IMAN ไม่เพียงรักษาร่างกายของคอนรอย แต่ยังช่วยเยียวยาจิตใจของทั้งคู่ให้ผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดไปได้ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจสู่ความร่วมมือทางศิลปะอันยั่งยืนของทั้ง 3 คน โดยโจซี โฮ กล่าวถึง IMAN ว่า เขาคือ “ผู้รักษา ศิลปิน และจิตวิญญาณที่ไม่เหมือนใคร”
“Lost In Your Eyes” คือบทกวีต้นฉบับที่ IMAN คัดสรรและเขียนขึ้นระหว่างการเดินทางของชีวิต ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเรียนแพทย์ในประเทศอิหร่าน จนถึงการเป็นแพทย์อาสาในสงคราม แต่ละบทกวีเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดเผยอารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณที่หล่อหลอมมุมมองต่อโลกของเขา
Poetry Book เล่มนี้ ยังได้ช่างภาพชื่อดัง แซม หว่อง มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์อันทรงพลังของ IMAN ผ่านโลเกชันต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ทุกองค์ประกอบของ “Lost In Your Eyes” ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความใกล้ชิดและการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วัสดุกระดาษที่สัมผัสได้ ไปจนถึงบทสรุปของบทกวีที่เต็มไปด้วยการสะท้อนความคิด สติปัญญา และจิตวิญญาณของ IMAN
“ฉันเชื่อว่าศักยภาพคือคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ต่อตัวเอง เมื่อเรากล้าติดตามเป้าหมาย จักรวาลก็จะเปิดทางให้” IMAN กล่าว
“บทกวีของฉันเป็นทั้งกระจกสะท้อนและแสงนำทาง ช่วยให้ฉันผ่านช่วงเวลาอันโดดเดี่ยวในฐานะนักศึกษาแพทย์ รวมถึงความเปราะบางของชีวิตในฐานะแพทย์สนาม และฉันหวังว่ามันจะมอบความสงบและความรู้สึกเชื่อมโยงให้กับผู้อื่นได้เช่นกัน”
“Lost In Your Eyes” เริ่มวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 รวมถึงภายในอีเวนต์สำคัญๆ ที่ IMAN เข้าร่วม ร้านหนังสือที่ได้รับคัดเลือกในระดับนานาชาติ ราคาเล่มละ 1,999 บาท รับฟรี! กระเป๋า โปสต์การ์ด เสื้อ และผ้าพันคอ “Lost In Your Eyes”
สำหรับประเทศไทย พบกันวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ SCB NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จำกัดเพียง 100 คนแรกเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของ “Lost In Your Eyes” คอลเลคชันสุดพิเศษนี้
ภายในงาน นอกจากจะได้สัมผัสตัวตนแสนอบอุ่นของ IMAN แล้ว ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมฮีลใจจากศิลปินค่าย WONDER S ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ความรักภายใต้หัวข้อ “Lost In Your Eyes” พร้อมบทเพลงให้กำลังใจตลอดงาน
ติดตามข้อมูลและกติกาการเข้าร่วมงานได้ที่
https://sites.google.com/view/lostinyoureyesiman/home
และ IG : wonder.s.thailand
#LOSTINYOUREYESTH #หลงไปในตาคุณ #IMAN #JOSIE #CONROY #852FILMS