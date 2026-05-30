บันเทิงรอบโลก แต่งงานไม่ถึงเดือน มีข่าว "อาซา" แยกกันอยู่ เตรียมตัวหย่า

“ชาร์ลีน ชอย” หรือ “อาซา” สมาชิกวง Twins ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องชีวิตแต่งงานร้าวกับสามีเทรนเนอร์ฟิตเนส “เอลวิส แลม” หลังเพิ่งประกาศแต่งงานได้ไม่ถึงเดือน โดยข่าวลือในโซเชียลจีนอ้างว่าเธอร้องไห้กล่าวหาสามี ลบรูปงานแต่ง และแยกกันอยู่แล้ว แต่ผู้จัดการ “มานี ฟก” ยืนยันว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริง พร้อมเผยว่า “กิลเลียน ชุง” เพื่อนร่วมวงก็ไปร่วมงานแต่งจริง ขณะที่โพสต์ประกาศแต่งงานของเธอยังอยู่ครบบนโซเชียล
“โฮเมอร์ เกียร์” ลูกชายของนักแสดงดัง “ริชาร์ด เกียร์” กำลังได้รับความสนใจหลังร่วมแสดงใน Euphoria ซีซัน 3 ประกบ “ซิดนีย์ สวีนีย์” โดยเจ้าตัวเกิดในครอบครัวฮอลลีวูด ศึกษาจิตวิทยาและศิลปะที่ Brown University และเคยทำงานในแล็บวิจัยด้านประสาทวิทยา ขณะที่บทใน Euphoria ถือเป็นงานแสดงใหญ่ที่สุดของเขาจนถึงตอนนี้ ด้าน “ริชาร์ด เกียร์” เคยเผยว่าลูกชายมีอิทธิพลต่อการเลือกงานแสดงของเขามาตลอด
แร็ปเปอร์ชื่อดัง “ลิล เวย์น” มีรายงานว่าเตรียมเข้าพิธีวิวาห์อีกครั้ง หลังแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยกับ TMZ ว่าเขาได้หมั้นกับหญิงสาววัย 20 กว่าปีจากรัฐอินเดียนา โดยนี่ถือเป็นการหมั้นครั้งล่าสุดหลังผ่านความสัมพันธ์หลายครั้งในอดีต รวมถึงอดีตภรรยา “โทยา จอห์นสัน” และแฟนเก่า “เดนิส บีโดต์” ซึ่งเคยกล่าวหาเขาว่าทำร้ายร่างกายและไล่เธอกับลูกออกจากบ้านในวันแม่เมื่อปีที่ผ่านมา
กระแสดราม่าซีรีส์เกาหลี Perfect Crown รุนแรงขึ้น หลังคำร้องต่อรัฐสภาเกาหลีใต้เรื่อง “บิดเบือนประวัติศาสตร์” มียอดลงชื่อเกิน 50,000 รายชื่อ ทำให้ต้องเข้าสู่การพิจารณาอย่างเป็นทางการ โดยผู้ร้องระบุว่าซีรีส์ใช้วัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายจีนมากเกินไปจนบิดเบือนอัตลักษณ์เกาหลี พร้อมเรียกร้องให้ระงับการออกอากาศและลบออกจากแพลตฟอร์มสตรีมมิงทั้งหมด กรณีนี้ถูกเปรียบเทียบกับซีรีส์ Joseon Exorcist ที่เคยถูกยกเลิกกลางคันจากประเด็นคล้ายกันเมื่อปี 2021