จากตัวตลก American Idol สู่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาชญากรรม ชีวิตล่าสุด “วิลเลียม ฮง” หลังผ่านการพนัน หย่า และดราม่าชีวิต

หากพูดถึงผู้เข้าแข่งขันที่โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ American Idol แม้จะร้องเพลงเพี้ยนจนโดนกรรมการสับเละ ชื่อของ “วิลเลียม ฮง” คงเป็นชื่อที่หลายคนยังจำได้จนถึงทุกวันนี้
ชายหนุ่มชาวฮ่องกงผู้กลายเป็นไวรัลจากการร้องเพลง “She Bangs” ของ ริกกี มาร์ติน แบบหลุดคีย์ในปี 2004 กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกในชั่วข้ามคืน แม้แต่ ไซมอน โคเวลล์ ยังบอกตรง ๆ ว่าเขา “ร้องก็ไม่ได้ เต้นก็ไม่ได้”
แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ชมตกหลุมรักกลับไม่ใช่เสียงร้อง หากเป็นคำตอบสุดจริงใจหลังโดนวิจารณ์ว่า “ผมทำดีที่สุดแล้ว และผมไม่เสียใจเลย”
กว่า 20 ปีผ่านไป วันนี้ วิลเลียม ฮง ในวัย 43 ปี กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังไปปรากฏตัวในงานประชุมด้าน AI ที่ลอสแอนเจลิส พร้อมรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน แต่ยังคงพลังบวกและความมั่นใจแบบเดิม
คลิปจากงานเผยให้เห็นว่าเขายังคงขึ้นเวทีร้องเพลงและเต้นอย่างเต็มที่เหมือนยุคแจ้งเกิด แม้รูปร่างจะอ้วนขึ้นอย่างมาก ทั้งใบหน้าที่กลมขึ้นและช่วงท้องที่ใหญ่กว่าเดิม แต่เจ้าตัวดูไม่แคร์เสียงวิจารณ์ และยังสนุกกับการแสดงต่อหน้าผู้ชมเหมือนเดิม
วิลเลียม ฮง เกิดที่ฮ่องกงและเติบโตในย่านซาถิ่น ก่อนอพยพไปสหรัฐอเมริกาพร้อมครอบครัวในปี 1993 ตอนอายุ 11 ปี เขาเป็นลูกคนเดียว และเติบโตมาในครอบครัวที่ชื่นชอบการร้องคาราโอเกะ
ช่วงเข้าประกวด American Idol เขากำลังเรียนวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ก่อนภายหลังจะย้ายไปเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์และจบ MBA
แม้จะตกรอบอย่างรวดเร็ว แต่ความดังจากรายการกลับพุ่งทะยานเกินคาด วิลเลียมถูกเชิญไปออกรายการโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งรายการทอล์กโชว์ งานกีฬา และถูกล้อเลียนใน Saturday Night Live
เขายังได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง และออกอัลบั้ม “Inspiration” ที่ขายได้กว่า 200,000 ชุด พร้อมขึ้นชาร์ต Billboard Top 200 อีกด้วย
ในปี 2018 เขายังได้ขึ้นเวทีร้อง “She Bangs” ร่วมกับ ริกกี มาร์ติน ที่ลาสเวกัส กลายเป็นโมเมนต์ที่แฟน ๆ จำนวนมากมองว่าเป็นการปิดวงจรชีวิตสุดเหลือเชื่อของชายผู้เคยโดนหัวเราะเยาะทั้งโลก
อย่างไรก็ตาม กระแสความดังไม่ได้อยู่ตลอดไป วิลเลียมยอมรับว่า หลังผ่านไปประมาณ 4 ปี งานในวงการเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนเขาตัดสินใจกลับไปเรียนให้จบ และหันหลังให้วงการบันเทิง
ต่อมา เขาเข้าทำงานเป็นนักวิเคราะห์อาชญากรรมในสำนักงานนายอำเภอลอสแอนเจลิส ก่อนจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์สถิติอาวุโสในปี 2024
นอกจากงานราชการ เขายังศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และเปิดเว็บไซต์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย
แม้ชีวิตการงานจะกลับมามั่นคง แต่ชีวิตส่วนตัวของเขากลับเต็มไปด้วยปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานและการพนัน
วิลเลียมแต่งงานมาแล้ว 3 ครั้ง การแต่งงานสองครั้งแรกจบลงด้วยการหย่าร้าง ซึ่งเจ้าตัวยอมรับตรง ๆ ว่า “การพนัน” คือสาเหตุสำคัญ
เขาเผยว่า หลังเริ่มเล่นโป๊กเกอร์ เขาเชื่อว่าการพนันสามารถสร้างรายได้มากกว่างานประจำ จนถึงขั้นลาออกจากงานเพื่อเป็นนักพนันมืออาชีพ ก่อนขยายไปสู่การพนันกีฬา และสูญเสียเงินจำนวนมาก
“มันเจ็บปวดทั้งเรื่องเงินและอารมณ์” เขาเคยให้สัมภาษณ์ย้อนถึงช่วงเวลานั้น
สุดท้าย วิลเลียมตัดสินใจเลิกการพนัน และเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก่อนแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบัน “ฮันนาห์ ตู้” ในปี 2023
ทุกวันนี้ แม้เขาจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเต็มตัวแล้ว แต่ยังคงรับงานแสดงเป็นครั้งคราว และยังเป็นหนึ่งในบุคคลจาก American Idol ที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุด
จากชายที่เคยถูกมองว่าเป็น “ตัวตลกของรายการ” วิลเลียม ฮง กลับกลายเป็นตัวอย่างของคนที่ล้มแล้วลุกใหม่หลายครั้ง ทั้งเรื่องชื่อเสียง ชีวิตคู่ และการเสพติดการพนัน
และถึงแม้เสียงร้องของเขาอาจไม่เคยเพราะขึ้นเลย แต่สิ่งที่ทำให้คนยังรักเขามาจนถึงวันนี้ อาจเป็นเพราะทัศนคติแบบเดียวกับวันที่เขายืนต่อหน้ากรรมการ American Idol ครั้งแรก — “ผมทำดีที่สุดแล้ว และผมไม่เสียใจเลย”