โซเชียลสะเทือน! ซอฟท์พาวเวอร์ไทยแรงไกล พระเอกดังซีรีส์จีน เสิร์ฟยาดมหนุมานหอมชื่นใจ สูดกลางวงสื่อฯ

เมื่อ 2 คนดังจากจีน “จางหนาน” พระเอกซีรีส์แนวตั้งสุดฮอต และ “หานปิง” พิธีกร–นักแสดงชื่อดังจากแดนมังกร ลัดฟ้าร่วมเดินพรมแดงในงาน “คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22” ท่ามกลางแฟนคลับและสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม
แต่โมเมนต์ที่ทำเอาทั้งงานฮือฮา ไม่ใช่แค่ลุคออร่าซุปตาร์ของทั้งคู่ เพราะระหว่างให้สัมภาษณ์ ทั้ง “จางหนาน” และ “หานปิง” ได้หยิบ “ยาดมหนุมาน” ขึ้นมาดมแบบชิล ๆ ก่อนโชว์ให้นักข่าวดู พร้อมชวนสื่อไทยลองดมกันสนุกสนาน
เรียกเสียงหัวเราะและสร้างโมเมนต์ไวรัลทันทีบนโซเชียล จนหลายคนแซวว่า “ดาราจีนมาไทย ต้องโดนยาดมไทยตก!”
ก่อนหน้านี้ “จ้าวลู่ซือ” ก็เคยถูกแฟน ๆ จับตาว่าใช้ยาดมหนุมานระหว่างมาเยือนไทยเช่นกัน ทำให้ตอนนี้ยาดมไทยกลายเป็นอีกหนึ่งไอเท็ม Soft Power ที่เหล่าคนดังจีนพูดถึงอย่างต่อเนื่อง
งานนี้บอกเลย… ไม่มีไม่ได้แล้ว! แถมทั้งคู่ยังแจกแฟนคลับและทีมงานกันแบบเป็นกันเองอีกด้วย