่ยอดขายทะลุพันล้าน "กระแต" เปย์พนง.เที่ยวญี่ปุ่นเป็น​ 10 ล้าน

"กระแต" ปังมาก ยอดขายทะลุพันล้าน พาครอบครัวไปเที่ยวอิตาลี นั่งเฟิร์สคลา จัดเต็ม 1 เดือน หมดไป 10 ล้าน เท่านั้นไม่พอยังขนพนักงาน 100 คนไปเที่ยวญี่ปุ่น จ่ายไปอีก 10 ล้าน ขอบคุณที่ช่วยกันทำยอดขายทะลุเป้า
ควักกระเป๋าจ่ายไปร่วม 20 ล้านสำหรับการเที่ยวในสองประเทศเลย สำหรับนักร้องสาว "กระแต อาร์สยาม" ซึ่งเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานประกาศรางวัล คมชัดลึก อวอร์ด ครั้งที่ 22 ณ ไอคอนสยาม ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม สาวกระแตเผยว่าทริปแรกไปกับครอบครัวที่อิตาลี ไปอยู่กันเป็นเดือน ก็หมดไปแล้ว 10 ล้าน ส่วนทริปที่สองได้พาพนักงานในบริษัทร่วม 100 ชีวิต ไปเอาท์ติ้ง
"แตทำงานทั้งปีเลย แล้วก็พอ Bangkok City เราก็ทำงานกันจัดเต็ม เราก็เลยรู้สึกว่าอยากไปชาร์จแบต ก็เอาคุณแม่ น้อง ครอบครัวไปที่อิตาลีค่ะ ด้วยความที่ไปกันเยอะ แล้วทุกคนก็ได้นอนกันเต็มที่ ไปเดือนหนึ่ง ที่ว่า 10 ล้าน คือไม่ได้อยู่หรูกินสบายอะไรขนาดนั้น บางวันก็อาจจะดูดีหน่อย บางวันก็อยู่กันแบบเล็กๆ บางมื้อกินมาม่า (หัวเราะ) คือให้รางวัลตัวเองกับครอบครัวค่ะ ขอบคุณที่เขาทำให้เรามีกำลังใจในการสู้ชีวิต แต่ว่าล่าสุดก็คือพาไปเกือบ 100 คน อันนี้คือไปเอาติ้งที่ญี่ปุ่น พาพนักงานของ KATHY AMREZ ค่ะ ก็สัญญากันปีที่แล้ว บอกว่าถ้าช่วยกันแล้วทำให้ 1 ปียอดขายทะลุพันล้าน จะพาไปญี่ปุ่น เราก็ทำตามสัญญา เกิน 1,000 ล้านไปนิดหน่อย" (หัวเราะ)
"เราก็สปอร์ต เพราะเราไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้ยอดมันโต ทุกคนสำคัญ ทุกหน้าที่มีผลกับการสร้างยอด สร้างปรากฏการณ์ เราก็เลยรู้สึกว่า อยากให้เป็นของขวัญตอบแทนพนักงานทุกคน เขาจะได้มีแรงอยู่กับเราแล้วก็มีความสุข ถามว่าเสียดายเงินไหม ไม่เคยเลย คือรู้สึกว่าอยากให้เขาได้รับผลตอบแทนจากเราจริงๆ คือแตรู้สึกว่า อันนี้เขาควรได้ ไปเป็นร้อยค่ะ ไป 5 วัน ค่าใช้จ่ายเยอะแน่นอน บางคนอาจจะเก็บไว้ซื้อของดีกว่า เก็บไว้เป็นเงินตัวเองดีกว่า เพราะเงินหลายล้าน แต่แตมองว่าเงินตรงนี้ เดี๋ยวเขาทำให้เรามากกว่านี้ ทริปครอบครัวที่อิตาลีก็เป็น 10 เหมือนกัน ญี่ปุ่นก็อีกเป็น 10 เพราะไปกันเป็นร้อย (หัวเราะ) แล้วไปฟูจิด้วย ไปหลายจังหวัด หลังจากนี้ชาร์จพลังเต็มที่แล้วบอกทุกคนว่า ปีนี้เราจะทำให้ดีกว่าเดิม เพราะเราไปชาร์จพลังมาแล้ว"
วางแพลนไปให้ได้ทุกปี เพราะไปต่างประเทศก็ได้ไปต่อยอดด้วย
"ทริปไปอิตาลีก็ไปกัน 7-8 คน แตนั่งเฟิร์สคลาสด้วย แล้วก็โรงแรม คือบางคนบอกว่าถ้าไปต่างประเทศอาทิตย์เดียวก็เป็นล้านแล้ว อันนี้แตไปเดือนนึง แล้วไปหลายคน ค่ากิน ค่าที่นอน ค่าเที่ยว ช้อปปิ้ง แต่ว่ามันเป็นรางวัลของเรา ก็คิดว่าจะไปทุกปี (หัวเราะ) คือเวลาไปต่างประเทศเราได้เห็นอะไรใหม่ๆ เหมือนเราได้เห็นไอเดียใหม่ๆ ที่บ้านเรายังไม่มี ไปต่อยอด มันได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้เห็นพลังงานดีๆ บางอย่างที่เราไม่เคยเห็น มันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ แต่จริงๆ มันก็เกินจากยอดที่คิดไว้ เกินไปเยอะเลย (หัวเราะ) แต่เราเองก็ได้ผลตอบแทนเกินเหมือนกัน คือไม่ได้คิดว่าจะขายได้เป็นพันล้านในหนึ่งปี ตั้งเป้าไว้แค่ 500 เอง แล้วมันเกินไปเยอะมาก เราก็เลยรู้สึกให้เขาเยอะๆ"