อดีตพนักงานขับรถไฟจีนลงทุนหลักหมื่น ใช้เวลา 10 วันทำหนังสั้น AI ดังไกลจนผู้กำกับฮอลลีวูดขอตามตัว

อดีตพนักงานขับรถไฟวัย 29 ปี ใช้เงินเพียง 3,000 หยวน และเวลา 10 วัน สร้างหนังสั้น AI เรื่อง “Zombie Scavenger” จนไวรัลทั่วโลก ผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังประกาศตามหาตัวและเสนอร่วมงาน แต่เจ้าตัวยืนยันขอโฟกัสงานในจีน พร้อมเดินหน้าศึกษาต่อไม่หยุด
พนักงานขับรถไฟหนุ่มชาวจีนวัย 29 ปี กลายเป็นไวรัลระดับโลก หลังใช้เงินเพียง 3,000 หยวน หรือราว 440 ดอลลาร์สหรัฐ สร้างหนังสั้นด้วย AI ภายในเวลาแค่ 10 วัน ก่อนผลงานจะไปเข้าตาผู้กำกับฮอลลีวูดชื่อดังที่ถึงขั้นประกาศตามหาตัว พร้อมยื่นข้อเสนองานให้
หลิวจื่ออวี่ ชายหนุ่มจากเขตซินผิง มณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปล่อยหนังสั้นเรื่อง “Zombie Scavenger” ลงบนโซเชียลมีเดียจีนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงแรกผลงานยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก จนกระทั่งวันต่อมา พีเจ แอคเซ็ตตูโร ผู้กำกับและผู้สร้างหนัง AI ชื่อดังจากฮอลลีวูด แชร์ผลงานดังกล่าวพร้อมข้อความชื่นชมอย่างหนัก
“นี่คือหนึ่งในหนังสั้นที่ดีที่สุดที่ผมได้ดูในรอบหลายปี” ผู้กำกับฮอลลีวูดรายนี้โพสต์ พร้อมบอกอีกว่า “ถ้าใครหาตัวผู้กำกับได้ ช่วยส่งช่องทางติดต่อให้ผมที ผมอยากจ้างเขามาร่วมงาน แต่หาตัวไม่เจอ คิดว่าน่าจะเป็นครีเอเตอร์จีนในโต่วอิน”
หลังข้อความดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตจีนจำนวนมากก็ช่วยกันส่งต่อข่าวไปถึงหลิว ซึ่งเจ้าตัวตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า “ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และอยากโฟกัสกับงานในจีนมากกว่า”
รายงานระบุว่า หนังสั้นเรื่องนี้มียอดรับชมทั่วโลกทะลุ 60 ล้านวิวแล้ว โดยตัวหนังมีความยาวประมาณ 3 นาทีครึ่ง มาในสไตล์ Atompunk เล่าเรื่องความรักระหว่างหุ่นยนต์กับตุ๊กตาโมเดล ซึ่งหลิวเผยว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดัง WALL-E ของ Disney เมื่อปี 2008
สิ่งที่ทำให้ผู้คนยิ่งประหลาดใจคือ หลิวไม่ได้มีพื้นฐานด้านไอทีหรือศิลปะเลย เขาจบจากโรงเรียนเทคนิค สาขาการขับและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ก่อนจะเคยทำงานเป็นพนักงานขับรถไฟอยู่ 3 ปี ปัจจุบันทำอาชีพช่างภาพงานแต่งงาน
เขาเริ่มสนใจการสร้างวิดีโอด้วย AI เมื่อต้นปีนี้ หลังพ่อแม่ขอให้ช่วยทำสื่อโปรโมตสำหรับพิธีเปิดโรงแรมของครอบครัว ก่อนจะค่อย ๆ ศึกษาและพัฒนาทักษะด้วยตัวเอง
หลิวเผยว่า เคล็ดลับสำคัญในการสั่งงาน AI คือการอธิบาย “ตรรกะ” ให้ชัดเจน มากกว่าการสั่งแค่ท่าทางเคลื่อนไหว โดยสูตรของเขาคือ “การเคลื่อนไหว + แรงจูงใจ + อารมณ์” เพื่อให้ AI สร้างภาพที่มีชีวิตมากขึ้น
แม้จะได้รับข้อเสนอจากทีมงานฮอลลีวูด แต่หลิวยืนยันว่า ตอนนี้ยังไม่มีแผนเดินทางไปทำงานในสหรัฐฯ โดยเขามองทีมของแอคเซ็ตตูโรเป็นเหมือน “เพื่อนในอเมริกา” มากกว่า
นอกจากนี้ ลิขสิทธิ์ของ Zombie Scavenger ยังถูกมอบสิทธิ์ให้บริษัทภาพยนตร์จีนแห่งหนึ่งแล้ว โดยหลิวจะรับหน้าที่ดูแลทิศทางหลักของเนื้อเรื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม ชายหนุ่มรายนี้ยืนยันว่าเขาไม่อยากหลงระเริงกับความสำเร็จเพียงชั่วคราว พร้อมบอกว่า “ผมเกลียดการมึนเมากับความสำเร็จระยะสั้น ผมจะเรียนรู้ต่อไป” และหวังว่าผลงานชิ้นต่อไปจะสามารถผ่านการพิสูจน์จากผู้ชมได้เช่นกัน