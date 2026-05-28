xs
xsm
sm
md
lg

เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีผู้นำอุตสาหกรรมน้ำตาล สำหรับบูธแสดงศักยภาพทางธุรกิจของ กลุ่มไทยร่วมกำลาภ หรือ TRK Group ภายในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ซึ่งในปีนี้ TRK Group ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีขององค์กร พร้อมกับการสร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ให้แก่วงการด้วยการเผยโฉม “ลิน (LIN)- Inner Child” แบรนด์น้ำตาลยอดนิยมในภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส ทันสมัย เคียงคู่ไปกับประวัติของผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ที่มีมากว่า 80 ปี ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของตลาด TRK Group ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือชั้นด้วยการผสานนวัตกรรมสินค้าเข้ากับศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้เข้าถึงใจผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดึงดูดสายตาผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม  

คุณธันยธร อัษฎาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศกลุ่มไทยร่วมกำลาภ เผยว่า “เป้าหมายของ TRK Group ในการรีแบรนด์ ‘ลิน’ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส เข้าถึงผู้คนและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านคอนเซ็ปต์ “Made For Your Inner Child – ความหวานที่ซื่อตรงต่อความรู้สึก” ที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำตาลทราย แต่ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึก เพียงแค่เห็นก็ยิ้มได้ ชวนผู้บริโภคหลีกหนีความซับซ้อนในวัยผู้ใหญ่ แล้วกลับมาเติมเต็มความสุขง่ายๆ ให้กับ 'คนตัวเล็ก' ในหัวใจ” โดยจุดเด่นที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างยอดการเข้าชมบูธได้อย่างถล่มทลาย คือการเนรมิตพื้นที่จัดแสดงให้กลายเป็น “สวนสนุกในวัยเด็ก – Sweet wonderland” ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่ยังเป็นการสลักชื่อแบรนด์ “ลิน - Inner Child” ลงในใจของผู้ร่วมงานได้อย่างลึกซึ้งและมีระดับ สามารถครองใจผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเห็น

คุณอุทัย อัษฎาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ผู้บริหารกลุ่มไทยร่วมกำลาภ กล่าวว่า “การปรับโฉม ‘ลิน - Inner Child’ ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับภาพลักษณ์ แต่เป็นการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพระดับพรีเมียม แต่ยังสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ในโอกาสครบรอบ 80 ปี เราภูมิใจที่ได้นำเสนอนวัตกรรมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ควบคู่ไปกับการยกระดับความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทย”

นอกเหนือจากความสำเร็จในการรีแบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซแล้ว พื้นที่จัดแสดงระดับพรีเมียมของ TRK Group ยังเป็นศูนย์รวมของสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยมีแบรนด์เรือธงอย่าง ลิน (LIN) -Inner Child, TRR Group และ ษฎา (SADA) ที่พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แก่พาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร คาเฟ่ หรือเบเกอรี Modern Trade และ Online ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการโชว์ศักยภาพกลุ่มธุรกิจในเครืออย่างครบวงจร ทั้งธุรกิจจำหน่ายรถตัดอ้อย ที่สนับสนุนการลดการเผาไร่ รักษาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงธุรกิจเอทานอล และนวัตกรรมพลังงานทดแทนอย่าง "กากอ้อยอัดเม็ด" ซึ่งเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานชีวมวลสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนและตอบโจทย์ Zero Waste ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันได้ที่ บูธ 3-C01 โซน SWEETS & CONFECTIONERY (ประตู 3) อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันเจรจาธุรกิจ 26-29 พฤษภาคม 2569 และวันจำหน่ายปลีก 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00 – 18:00 น














เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่
เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่
เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่
เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่
เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่
+2