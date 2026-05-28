เปิดฉากอลังการ! TRK Group เนรมิตงาน THAIFEX 2026 เป็น "สวนสนุกในวัยเด็ก"ขยายกลุ่มลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปต์ Made For Your Inner Child รีแบรนด์ “ลิน” ก้าวสู่ยุคใหม่

เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีผู้นำอุตสาหกรรมน้ำตาล สำหรับบูธแสดงศักยภาพทางธุรกิจของ กลุ่มไทยร่วมกำลาภ หรือ TRK Group ภายในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX - ANUGA ASIA 2026 ซึ่งในปีนี้ TRK Group ได้เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีขององค์กร พร้อมกับการสร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ให้แก่วงการด้วยการเผยโฉม “ลิน (LIN)- Inner Child” แบรนด์น้ำตาลยอดนิยมในภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส ทันสมัย เคียงคู่ไปกับประวัติของผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย ที่มีมากว่า 80 ปี ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดของตลาด TRK Group ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเหนือชั้นด้วยการผสานนวัตกรรมสินค้าเข้ากับศิลปะการเล่าเรื่อง (Storytelling) ให้เข้าถึงใจผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดึงดูดสายตาผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างล้นหลาม
คุณธันยธร อัษฎาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศกลุ่มไทยร่วมกำลาภ เผยว่า “เป้าหมายของ TRK Group ในการรีแบรนด์ ‘ลิน’ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส เข้าถึงผู้คนและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผ่านคอนเซ็ปต์ “Made For Your Inner Child – ความหวานที่ซื่อตรงต่อความรู้สึก” ที่ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำตาลทราย แต่ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์พื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึก เพียงแค่เห็นก็ยิ้มได้ ชวนผู้บริโภคหลีกหนีความซับซ้อนในวัยผู้ใหญ่ แล้วกลับมาเติมเต็มความสุขง่ายๆ ให้กับ 'คนตัวเล็ก' ในหัวใจ” โดยจุดเด่นที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างยอดการเข้าชมบูธได้อย่างถล่มทลาย คือการเนรมิตพื้นที่จัดแสดงให้กลายเป็น “สวนสนุกในวัยเด็ก – Sweet wonderland” ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่ยังเป็นการสลักชื่อแบรนด์ “ลิน - Inner Child” ลงในใจของผู้ร่วมงานได้อย่างลึกซึ้งและมีระดับ สามารถครองใจผู้ร่วมงานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเห็น
คุณอุทัย อัษฎาธร ประธานกรรมการบริหารบริษัท ผู้บริหารกลุ่มไทยร่วมกำลาภ กล่าวว่า “การปรับโฉม ‘ลิน - Inner Child’ ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับภาพลักษณ์ แต่เป็นการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีคุณภาพระดับพรีเมียม แต่ยังสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ในโอกาสครบรอบ 80 ปี เราภูมิใจที่ได้นำเสนอนวัตกรรมและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ควบคู่ไปกับการยกระดับความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมไทย”
นอกเหนือจากความสำเร็จในการรีแบรนด์ระดับมาสเตอร์พีซแล้ว พื้นที่จัดแสดงระดับพรีเมียมของ TRK Group ยังเป็นศูนย์รวมของสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยมีแบรนด์เรือธงอย่าง ลิน (LIN) -Inner Child, TRR Group และ ษฎา (SADA) ที่พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้แก่พาร์ทเนอร์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร คาเฟ่ หรือเบเกอรี Modern Trade และ Online ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการโชว์ศักยภาพกลุ่มธุรกิจในเครืออย่างครบวงจร ทั้งธุรกิจจำหน่ายรถตัดอ้อย ที่สนับสนุนการลดการเผาไร่ รักษาสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงธุรกิจเอทานอล และนวัตกรรมพลังงานทดแทนอย่าง "กากอ้อยอัดเม็ด" ซึ่งเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานชีวมวลสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอนและตอบโจทย์ Zero Waste ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันได้ที่ บูธ 3-C01 โซน SWEETS & CONFECTIONERY (ประตู 3) อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันเจรจาธุรกิจ 26-29 พฤษภาคม 2569 และวันจำหน่ายปลีก 30 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:00 – 18:00 น