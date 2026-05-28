“เมย์ เฟื่องอารมย์” เผยเคล็ดลับขึ้นเลข 5 แต่ยังสวยโกงอายุ บิวต์ “อั้ม พัชราภา” ฝากไข่ อาสาเลี้ยงลูกให้เอง

“เมย์ เฟื่องอารมย์” เผยอายุขึ้นเลข 5 แต่ยังสวยโกงอายุเพราะหันมาดูแลตัวเองและออกกำลังกาย ลั่นไม่กลัวเลข 5 มองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเลือกทำตัวเองมีความสุข บิวต์ “อั้ม พัชราภา” ฝากไข่ อาสาจะเลี้ยงลูกอั้มให้เอง
เพิ่งผ่านพ้นช่วงวันเกิด ซึ่งในปีนี้ “เมย์ ปทิดา กำเนิดพลอย” หรือ “เมย์ เฟื่องอารมย์” มีอายุขึ้นเลข 5 แต่ดูเหมือนจะยิ่งสาวยิ่งสวย ซึ่งเมย์เปิดใจเล่าเรื่องนี้ที่งานตลาด “A fair” ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ว่าเป็นเพราะหันมาดูแลตัวเองในทุกๆ ด้านมาได้เกือบ 1 ปีแล้ว
“ก็ดีใจค่ะ จริงๆ ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ที่ขึ้นเลข 5 บางทีก็ยังคิดว่าเราถึงตรงนี้แล้วเหรอเพราะว่าเราก็ยังหัวใจวัยรุ่น หัวใจประมาณ สัก 35 แล้วกัน แต่จะด้วยอะไรก็ตามจริงๆ แล้วมันก็ไม่สามารถโกหกตัวเองได้เราก็ตามวัยเราก็ด้วยนะ หน้าตาอาจจะพอที่จะไปในทางที่ยังไม่ถึงตัวเลข แต่สุขภาพเราก็ต้องคอยดูแลตัวเองเพราะว่าอย่าลืมตัวว่าเราก็อยู่ในขั้นที่เราต้องดูแลสุขภาพตัวเอง
ช่วงหลังๆ นี่ก็เลยหันมาออกกำลังกาย คนก็บอกว่าทำไมถึงดูดีขึ้นเพราะว่าเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะ ในการดูแลตัวเอง อาหารการกิน เรื่องการออกกำลังกายด้วย ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแข็งแรงขึ้น ออกกำลังกายมา เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ก็เลยรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใส่ใจดูแลตัวเองให้รู้สึกว่าเราจะต้องเติบโตไปให้สมบูรณ์แบบที่สุด แข็งแรงแล้วก็ลูกยังเล็ก เราต้องแข็งแรงเพื่อให้ดูแลลูกเราที่อายุแค่ 10 กว่าขวบเอง”
หลังจากเคว้งจากการเป็นผู้จัดละครมา 2 ปีตอนนี้ตั้งหลักใหม่ได้แล้ว หันมาทำเครื่องสำอางแป้ง Misse
“จริงๆ แล้วที่ผ่านมาก็มีทำละครแล้วหยุดไป 2 ปีช่วงหนึ่งก็เคว้งหน่อยก็คิดว่าว่างแล้วเดี๋ยวจะเบื่อก็เลยหันมาเปิดธุรกิจค่ะก็คือเพิ่งเปิดตัวเครื่องสำอางไป Misse เป็นแป้ง (ตั้งไจทำช่วงฉลองวันเกิดตัวเอง?) ด้วยค่ะ เพราะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม เดือน May แต่ว่าก่อนจะเปิดเราก็ใช้เวลาเตรียมตัวทดลองนานเหมือนกันช่วงเวลาที่หายไปก็เอามาทำโน่นทำนี่แล้วก็เหมือนกับเราได้กลับมา คือเมย์ก็ถ่ายเองด้วยก็รู้สึกว่าต้องทำให้เราดูดีและได้ใช้ของที่ดีจริงก็ทำให้เราผิวพรรณ ตอนนี้มีแต่คนชมว่าเราดูดีขึ้นเราก็ดูแลตัวเองด้วยค่ะ”
เป็นธุรกิจที่ทำคนเดียว ไม่หุ้นไม่หารใคร
“ทำคนเดียวค่ะไม่ชอบทำร่วมกับใคร จริงๆ ทำกับใครไม่ได้ เพราะสมัยก่อนตอนที่เราเคยลองผิดลองถูกทำกับเพื่อน ไม่เคยมีปัญหากันนะคะ แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าพอเราแชร์ความคิดเห็นกับใครแล้วเหมือนกับเราเป็นคนชอบตัดสินใจคนเดียว คิดเองคนเดียวทำอะไรด้วยตัวเอง จะผิดก็ไม่ต้องโทษใครโทษตัวเอง จะดีก็ชมเชยตัวเอง อาจจะเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองค่อนข้างชัดเจนก็เลยทำคนเดียวดีกว่า
ไม่ว่าจะทำอะไรเมย์ทำจากใจ เราใช้จริง ไม่ใช่ขายแค่เอาเงิน เมย์ใส่ใจเมย์ใช้จริงอยากให้ทุกคนได้ใช้สิ่งที่ดีเหมือนที่เมย์ใช้ แล้วก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้อยากทำอะไรที่ให้คนอื่นด้วย ที่มาทำเพราะหนึ่งก็คือได้ทำอะไรด้วย สองคือของมันดีจริงแล้วเราก็อยากทำเพื่อให้คนอื่นได้ใช้เหมือนเรา เราใช้ดียังไงชอบอะไรก็ให้คนอื่นได้ใช้ดีเหมือนเราแบบนั้น ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ เราอยู่วงการมานานอายุก็เลื่อนมาเลข 5 แล้วถ้าไม่ดีจริงคงไม่ทำ ไม่งั้นก็จะเสียเครดิตเราด้วย”
ขึ้นเลข 5 มีทั้งเพื่อนๆ จัดงานวันเกิดให้แล้วก็จัดงานเลี้ยงเพื่อนๆ
“จริงๆ ถ้าเป็นวันเกิดอย่างแก๊งแม่ๆ จะมีการรวมกันในการเลี้ยงให้คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดอยู่แล้วมีการจัดเซอร์ไพรส์บ้าง เป็นธรรมเนียมของแก๊งแม่ๆ ส่วนถ้าเป็นแก๊งเพื่อนที่คบกันมายาวนานอันนี้ไม่มีใครเลี้ยงเราค่ะ เราเป็นอย่างนี้เป็นธรรมเนียมเรียกเพื่อนๆ แล้วก็เลี้ยงแต่บางทีก็ไม่ได้เรียกทุกปีนะคะ แต่ปีนี้เห็นว่าเลื่อนอายุมาเลขสวยก็เลยเลี้ยงเพื่อนๆ สักหน่อยแล้วก็จัดให้มีสีสันเป็นธีมสดใส เมย์ก็ใส่สีแดง เพื่อนๆ ใส่สีครีมสีดำอะไรแล้วแต่”
ลูกสาว “น้องมายู” อวยพรวันเกิดสั้นๆ สุขสันต์วันเกิด แค่นี้ก็ปลื้มใจ
“คือที่บ้านต้องบอกก่อนว่าครอบครัวเมย์เป็นอะไรที่ไม่ใช่แนวที่ต้องมีของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเพราะเราให้กันและกันเป็นประจำกันอยู่แล้ว วันเกิดถือเป็นเรื่องปกติ สำหรับตัวคุณพ่อคุณแม่นะคะ แต่ว่าถ้าตัวลูกจะมีจัดให้ลูกเพราะเขายังเด็กแต่เราแก่แล้ว ของน้องมายูไม่มีอะไรแค่อวยพรคุณแม่ว่า สุขสันต์วันเกิด แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะ ไม่ต้องมีอะไรให้ ขึ้นเลข 5 แล้ว ก็เป็นอะไรที่ชีวิตมั่นคงแล้วก็ลงตัวแล้วรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองและมีความสุขกับตัวเองค่ะ”
ไม่กลัว ไม่เกร็งกับเลข 5 สำหรับตนไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ร่างกายแพ้หลายอย่างขึ้น
“ไม่นะ ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเรามีความสุข เราคิดดีเราทำดีทั้งตัวเองและคนอื่น เป็นผู้รู้จักให้และเป็นผู้รู้จักรับ แล้วก็มีความสุขในทุกๆ วัน ความสุขอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลขอะไรก็ตามมันจะทำให้เรามีความสุขในทุกๆ ตัวเลขแล้วก็มั่นคงกับมันค่ะ สำหรับเมย์ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะคะ
เรื่องสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะ แต่ต้องบอกตรงๆ ว่ายังไม่ได้เข้าสู่วัยทอง ถือว่าโอเค แฮปปี้ดี แต่ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอาการแพ้คือจะแพ้เยอะขึ้นไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเมย์หรือเปล่า พออายุมากขึ้นจะมีอาการแพ้เยอะขึ้น เช่น อาหารที่เราไม่เคยแพ้เราก็แพ้ เมย์ก็จะไม่สามารถทานบางอย่างได้แล้วเพราะมันจะมีผลผดผื่นขึ้น ครีม หรือ สารเคมีทุกวันนี้ก็ไม่สามารถใช้บางอย่างทาหน้าสระผมได้ต้องใช้แบบอ่อนโยน อาจจะเป็นเพราะเราดูแลตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ไม่ได้ไปทำอะไรเยอะมันก็เลยทำให้เรายังดูไม่ได้เหี่ยวเร็วเกินไป”
ยุ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ฝากไข่ หลอกล่อเดี๋ยวจะเป็นคนเลี้ยงลูกอั้มให้เอง
“พอน้องเมย์ (พิชญ์นาฎ สาขากร) ท้องก็ยังพูดกับอั้มเลยว่า อั้มมีหวังไหม อั้มยังคิดอะไรต่อในชีวิตอีกไหม อั้มก็บอกว่าเอาน่าฉันก็ยังได้อยู่นะ สุขภาพฉันตรวจมาแล้วหมอบอกว่าฉันเหมือนวัยอายุแค่แบบ 30 เมย์ก็เลยบอกว่าอั้มตรวจสุขภาพ อั้มอาจจะเด็ก แต่ไข่อั้ม อั้มเคยตรวจไหม มันอาจจะไม่ถึกมันอาจจะไม่ได้นะ อั้มบอกไม่จริงๆ ของฉันยังแข็งแรงอยู่ โอเคก็เลยบอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสู้ไปด้วยกันจนอั้ม 50
บิวต์ตลอดค่ะ แต่ว่าอั้มบอกว่าบิวต์ไปก็เท่านั้นเพราะว่าอั้มยังไม่มีใคร ก็ต้องรอให้อั้มมีแฟนก่อน คือตอนนี้ไม่รู้จะบิวต์อะไรแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะบิวต์เอาเก็บไข่ก่อนไหม หรือว่าจะบิวต์เอามีแฟนดี คือบิวต์ไม่ถูกเหมือนกันนะ ขนาดหลอกล่อว่าไม่เป็นไร มีลูกก่อนก็ได้เดี๋ยวเลี้ยงเอง เดี๋ยวจะขอเลี้ยงเอาลูกอั้มมาเลี้ยงเลย เดี๋ยวจะไปรับส่งไปที่โรงเรียนด้วย อั้มบอกว่าต้องตื่นเช้าไปส่งเหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งให้ได้เพราะว่าผ่านตรงนี้มาหมดแล้วเดี๋ยวจัดการเลี้ยงให้ ก็รอลุ้นกันต่อไป ยังมีหวังค่ะอั้มยังเพิ่งอายุแค่เท่าไหร่เองคะ น่าจะได้อยู่ค่ะ”