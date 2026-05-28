“นุ๊ก ธนดล” ซึ้งพลังด้อม ผลักดันให้ไปต่างแดนหลายประเทศ เผยคลิปแฟนคลับทำหน้าบึ้งใส่ เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน

“นุ๊ก ธนดล” สุดซึ้ง ด้อม “นุ๊กปาย” เหนียวแน่น และยั่งยืน ผลักดันให้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ แจงคลิปแฟนคลับทำหน้าบึ้งใส่ เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน เผยแฟนคลับคนนี้ติดตามตนมานาน คอยตามให้กำลังใจกันตลอด บอกไม่ได้พูดเพื่อปกป้อง แต่เป็นการเข้าใจผิดทำให้แฟนคลับคนนั้นโดนทัวร์ลงเยอะ
ได้มีโอกาสไปทัวร์คู่กับเพื่อนซี้ “ป๊ายปาย โอริโอ้” ฉัตรนภา เขียวขำ เลยทำให้หนุ่ม “นุ๊ก ธนดล ศิริแวว” ได้เห็นถึงพลังแฟนคลับว่าเหนียวแน่นขนาดไหน ซึ่งนุ๊กเผยว่าถ้าไม่มีแฟนคลับ ตนคงไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแบบนี้ บางคนจากที่เคยตามดูเพราะกระแส “นุ๊กปาย” ตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่คอยซัปพอร์ตทั้งคู่อย่างจริงจัง
“ใช้คำว่าเติบโตก็ได้ และก็อีกคำหนึ่งที่มันคู่เลย คือคำว่า FC เขาเหนียวแน่นมากๆ ยั่งยืน ก็มีแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับ ก็ได้ไปโชว์ ก็ยินดี ดีใจ คือมันไม่ใช่ทุกนักร้อง ทุกศิลปินที่จะมีโอกาสไปยืนอยู่จุดนั้น ผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้มาเป็นนักร้อง ผมจะได้ไปสวิตเซอร์แลนด์ไหม จะได้ไปเกาหลีไหม จะได้ไปญี่ปุ่นไหม ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ FC ครับ เพราะมี FC เยอะ เพราะมี FC เหนียวแน่น เพราะมี FC ผลักดัน ผู้จัดก็เลยจ้าง อยากจะพาเราไป แล้วพี่น้อง FC อยู่ทางโน้นก็เยอะด้วย
ก็ดีใจที่แฟนคลับยังเหนียวแน่น ชื่นใจ เขาไม่เคยปล่อยให้เราโดดเดี่ยวเลย อย่างมางานรับรางวัลแบบนี้ FC แฟนคลับหลังบ้านเขาก็จะชวนกัน ไม่อยากให้น้องโดดเดี่ยว ไม่อยากให้น้องเหงา ทุกๆ งาน ด้วยครับ ไม่ว่าจะรับรางวัล ไม่ว่าจะไปงานคอนเสิร์ตอยู่ตรงไหน เขาจะแบ่งหน้าที่กัน FC น่ารักมากๆ แฟนคลับที่มาจากต่างประเทศก็มี พม่าก็บินมาบ่อย หรือแม่ๆ ที่ยุโรปก็ไม่ได้มาบ่อย มา 3 เดือนครั้ง คือแรกๆ ทุกคนเข้ามาเพราะคำว่านุ๊กปาย แล้วก็มาตกหลุมรัก แล้วพอมาถึงทุกวันนี้มันวัดได้ว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะกระแสอย่างเดียว เขาได้มารักชีวิตของนุ๊กปายจริงๆ
แฟนคลับที่อยู่กับเรานานสุดถามว่ากี่ปี ก็จะมีพี่น้อง FC ที่เคยติดตามผมมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ถ้าเทียบตอนนี้ก็ประมาณเกือบ 10 ปีแล้วครับ ถามว่ากลัววันนึงเขาจะหายไปไหม มันเป็นสัจธรรมครับ ผมคิดมาโดยตลอดว่าวันหนึ่งเราอาจจะขึ้นสูงสุดสำหรับตัวเรา แล้วสักวันหนึ่งก็ต้องลง เพราะว่ามีน้องๆ หนูๆ ที่ขึ้นมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวงการร้องเพลงหรือวงการนักแสดง เราต้องย้อนกลับมาดูว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำยังไง เราจะสู้ขนาดไหนและพัฒนาฝีมือเราขนาดไหนที่ทำให้ได้คำว่าแมสกลับมา แล้วมันจะอยู่ได้นาน”
บอกคลิปที่เห็นแฟนคลับคนหนึ่งทำหน้าบึ้งใส่ตน เป็นแค่ความไม่เข้าใจกันเฉยๆ
“คืออาจจะเป็นการไม่เข้าใจกันครับ จริงๆ พี่เขาก็ไม่ได้ที่จะประสงค์ร้าย เพราะพี่เขาไปซัปพอร์ตเราทุกๆ คอนเสิร์ตเลย แต่แค่เข้าใจไม่ตรงกันแค่นั้นเอง ถามว่านอยด์ไหม มันก็มีนิดๆ แต่เรามีความเข้าใจครับ บางครั้งเราก็อาจจะเหนื่อยนิดนึง แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าใจ เพราะว่าพี่เขาไปงานกับเราเยอะมากๆ ซัปพอร์ตเราเยอะมากๆ
แต่ภาพมันออกไป มันทำให้ลบพอสมควร ทำให้พี่เขาก็โดนพอสมควร จริงๆ สีหน้าที่มันออกไปมันทำให้ทุกคนเข้าใจผิดเยอะมากๆ ว่าพี่เขาอาจจะโกรธนุ๊กหรือเปล่า อาจจะด่านุ๊ก เกลียดนุ๊กหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้วตรงนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรกับผมเลย แต่จะเป็นกับอีกคนนึง มันเป็นการเข้าใจผิด ที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ปกป้องพี่เขา และไม่ได้ปกป้องใครทั้งนั้น ผมจะพูดตรงๆ ว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนิดนึง ที่ออกไปแค่รูปแล้วทุกคนเห็นตรงนั้น แต่ตอนนี้ก็เข้าใจกันแล้ว แต่พี่เขาก็โดนเยอะครับ ผมดูอยู่ แต่เหตุการณ์แบบนี้มีไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ ส่วนมากก็จะน่ารักกันทุกคน”
ด้อม “นุ๊กปาย” เป็นเหมือนครอบครัว ตอนนี้จะเป็นศิลปินที่วิ่งเข้าใส่แฟนคลับมากกว่า
“จริงๆ สไตล์นุ๊กปายจะเป็นกันเองมากๆ นะ คือศิลปินแทบที่จะมาอยู่ด้วยกันกับพวกเรา คือผมรู้สึกว่า FC แฟนคลับเขาเปลี่ยนสถานะครอบครัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่น ค่อนข้างที่จะใกล้ชิด แต่ถ้าเวลารูปออกไปบางครั้งมันใกล้ชิดเกินไป มันก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ ก็ไม่ได้จัดการหรอกครับ ผมว่ามันก็ปกติ แต่ว่าย้อนกลับไปในคลิปนั้น แค่รูปออกไปมันเป็นแบบนั้นเฉยๆ แต่ FC ส่วนมากก็น่ารัก ข้อตกลงระหว่างเรากับแฟนคลับ เขาก็ไม่ได้ที่จะตามเราไปขนาดนั้น ในช่วงคอนเสิร์ต ในช่วงซาวด์เช็กหรือในช่วงที่เราทำงาน อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องอยู่กับ FC เขาก็เข้าใจว่าฉันก็จะอยู่กับเธอนะ
แต่พอหลังจากงานนั้น FC เขาก็เข้าใจครับ แต่ก่อนก็จะมี FC ที่ชอบเรามากๆ แล้วขับรถตาม แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ส่วนถ่ายรูป ถ่ายคลิปอันนี้พวกเราเข้าใจนะ มันคือความน่ารักที่เขาช่วยโปรโมตเราด้วย เราก็เข้าใจ มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อันนี้คือครอบครัวนุ๊กปาย ผมไม่รู้ว่าด้อมของพี่ๆ น้องๆ ที่เป็นนักร้องศิลปินคนอื่นเป็นยังไง แต่คำว่าด้อมนุ๊กปายเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ตอนนี้จะเป็นศิลปินวิ่งเข้าหาแฟนคลับมากกว่า (หัวเราะ)”