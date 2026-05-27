“ฮาน่า” เผยนาที “หมู พิมพ์ผกา” ช็อกข่าว “นาย ณภัทร” ตัดขาด ทรุดร่ำไห้หนักกลางมาเก๊า ไม่มีใครผิด-ถูกในสมการนี้

“ฮาน่า” เผย “หมู พิมพ์ผกา” เที่ยวลั้ลลาที่มาเก๊า ก่อนช็อกข่าว “นาย ณภัทร” ประกาศตัดขาด ต่างคนต่างอยู่ ถึงกับร่ำไห้ทรุด โชคดีมีเพื่อนๆ อยู่ด้วย ลั่นเรื่องนี้ไม่มีใครผิดใครถูก ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ตอนนี้สภาพจิตใจแข็งแรงขึ้น บอกให้เก็บเงิน จะพาไปเที่ยวรอบโลก
ทำเอาสาว “ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์” ยอมรับว่าตกใจเหมือนกันที่ “หมู พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ” ตกปากรับคำไปเที่ยวมาเก๊าด้วยกันตอนนั้น เพราะชวนมาหลายปีไม่เคยไปด้วยเลย แต่ครั้งนี้คงพอดีจังหวะที่อีกฝ่ายอยากออกจากบ้านบ้าง ก็เลยกลายเป็นทริปปุ๊บปั๊บรับโชค เปลี่ยนแผนจากเที่ยวเกาหลี ไปมาเก๊าอย่างที่อีกฝ่ายอยากไปแบบเร่งด่วน
“คือจริงๆ แล้วเป็นความตั้งใจแบบปุ๊บปั๊บนี่แหละ คือจริงๆ ขอสามีไปเกาหลี แล้วทริปฮ่องกง มาเก๊าเป็นทริปที่พี่หมูอยากไป แล้วไม่ได้ไปสักที เราก็เลยบอกว่าเราจะพาพี่ไปให้ถึงเอง ก็เปลี่ยนตั๋วเลย ซื้อตั๋วใหม่ ทิ้งตั๋วเกาหลี ซื้อตั๋วใหม่ไปฮ่องกง พาเขาไปให้ถึงมาเก๊า เหมือนเขาไม่ได้ออกจากบ้านไปต่างประเทศมาหลายปีแล้ว
แต่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่พี่หมูยอมไป จริงๆ ฮาน่าจะไปกับพี่ส้ม 2 คน แต่เราก็บอกว่าพี่หมูถ้าจะมากรุงเทพฯ อย่ามาช่วงนี้นะ เพราะว่าฮาน่าจะไปเกาหลี เราก็ถามว่าอยากไปไหม คือโยนหินถามทาง คิดว่าเขาไม่ไปหรอก เพราะเคยชวนมาหลายปีแล้ว เขาไม่อยากออกจากบ้านเลย แต่เขาบอกไป ฮาน่าจองตั๋วให้พี่ด้วยนะ แล้วก็ส่งตั๋วไปว่าจองแล้ว คือเหมือนมัดมือชกเลยว่าฉันจองเรียบร้อยแล้วนะ ก็แฮปปี้ เขาคงอาจจะอยากออกไปหาความสุขใส่ตัวบ้างแล้ว เราก็ดีใจที่ตัดสินใจมา เพราะเขาบอกว่าหลายทริปเขาก็อยากมาด้วย แต่เราไปกับครอบครัว เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากมาเป็นก้างของครอบครัวเรา แต่ทริปนี้ไม่มีสามี ไม่มีลูก เขาก็เลยไปด้วย เหมือนได้รียูเนียน 20 กว่าปีที่แล้ว ได้ไปเที่ยวกันสาวๆ”
โชคดีตอนที่ “นาย ณภัทร เสียงสมบุญ” ประกาศตัดขาดกับแม่ พวกตนอยู่ด้วยพอดี
“เขาก็ช็อกเหมือนกัน เพราะมีนักข่าวโทร.ไป คือเราเที่ยวกันแบบไม่ได้สนใจดูโซเชียลอะไรเลย พอมีนักข่าวโทร. เขาวางหูแล้วก็ดูโซเชียล ก็เห็นอย่างที่ทุกคนเห็นกัน พี่หมูก็ร้องไห้หนักมาก เราก็อยู่ข้างเขาเนอะ ให้กำลังใจ มันก็อาจจะช็อกสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนไกลและได้รับข่าวอะไรแบบนี้ ฮาน่าก็บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีขึ้นแล้ว คำว่าครอบครัวมันไม่มีอะไรผิดหรืออะไรถูก เขาอาจจะขัดความเข้าใจกันแค่นั้น เราอยากเป็นกำลังใจให้มากกว่า เพราะว่าทั้งนายและพี่หมูเป็นที่รักของฮาน่า และเราเลี้ยงนายมาตั้งแต่ 3 ขวบ อยู่กับพี่หมูมา 20 กว่าปีแล้ว เขาเป็นที่รักของเราทั้งคู่ เราอยากให้ทั้งสองคนมีความสุข ก็เป็นกำลังใจให้เขาเถอะค่ะ ไม่มีใครผิด ใครถูกในสมการนี้
ก็โชคดีเหมือนกัน เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาเลย พอมารู้อยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องการใครสักคน เราก็รู้สึกว่าก็ดีที่ได้อยู่ข้างเขา หลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์หา มีเพื่อนไปหาที่เขาใหญ่บ้างค่ะ สภาพจิตใจพี่หมูตอนนี้ฮาน่าว่าเขาแข็งแรง ฮาน่าก็อยากให้เขามากรุงเทพฯ เหมือนกัน แต่เขามีความรู้สึกว่าตรงนั้นสงบมากกว่า มีความสุขมากกว่า ได้เดินออกกำลังกายที่โน่น อากาศดีๆ มันอาจจะเป็นที่ที่เขาต้องการอยากอยู่แล้วอยากใช้ชีวิตที่นั่น แต่เดี๋ยวเขาก็จะเข้ามากรุงเทพฯ ด้วย ก็พยายามหลอกล่อให้มากรุงเทพฯ อยู่ (หัวเราะ)”
บอกพร้อมพาเที่ยวรอบโลก แค่เตรียมเงินให้พร้อมก็พอ
“พี่หมูจะกลับมารับงานแสดงไหมเหรอ น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆ ค่ะ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังทำร่างกายให้แข็งแรง เราก็เตรียมกิจกรรม เดี๋ยวมีพาเที่ยวอีกรอบโลกค่ะ (หัวเราะ) บอกแค่แม่หมูเตรียมเงินไว้ให้พร้อมแค่นั้น เราพร้อมพาเที่ยว เราพร้อมจองตั๋วค่ะ
ถามว่าฝากอะไรถึงคนที่วิจารณ์ข่าวพี่หมู คือไม่มีใครผิดใครถูกอย่างที่ฮาน่าบอก ทั้งคู่เป็นคนที่น่ารัก และเป็นที่รักของทุกคน ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยทั้งแม่หมูแล้วก็ทั้งน้องนาย น้องนายก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว แม่หมูก็ทำดีที่สุดแล้วในสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้เขาทั้งคู่ค่ะ”