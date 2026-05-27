“เมย์ พิชญ์นาฎ” แฮปปี้ ตอนนี้ท้อง ไม่ได้อ้วน! รับไหว้พระขอทุกที่ ไม่รู้องค์ไหนให้มา ชวนตั้งชื่อลูกชายขึ้นต้นตัว “บี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เมย์ พิชญ์นาฏ” ซึ้งใจคนทั้งประเทศดีใจและร่วมอวยพรที่ตนท้องสำเร็จแล้ว บอกไหว้พระขอทุกที่ ไม่รู้องค์ไหนให้มา เผยตอนนี้อายุครรภ์ 4 เดือนครึ่ง แฮปปี้จากที่เคยนอยด์คนทักท้องทั้งที่อ้วน แต่ตอนนี้ท้องแล้ว ไม่ได้อ้วน กำหนดคลอดตุลาคมนี้ ชวนทุกคนช่วยตั้งชื่อลูกชาย ขอขึ้นต้นด้วยตัวบี หวังจะท้องอีกยังเหลือไข่อีก 2 ใบ

คนทั้งประเทศแสดงความยินดีให้กับ “เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร”กันมากมายหลังประกาศตั้งท้องได้สำเร็จในครั้งที่ 11 ใช้เวลาทุ่มเทแรงกายแรงอยู่ 2 ปี เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกงานเลย เพราะจะถูกทักว่าท้อง? ทั้งๆ ที่ยังไม่ท้อง แต่ตอนนี้พร้อมออกงานเพราะท้องจริงๆ แล้ว โดยอายุครรภ์อยู่ที่ 4 เดือนครึ่ง

“วันนี้มีหลานให้ทุกคนแล้วนะคะ เป็นผู้ชาย รอคอยมา 2 ปีแต่เป็น 2 ปีที่วุ่นวายมาก เราทำอะไรหลายๆ อย่าง เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ออกงานเลย มันนอยด์ ออกไปไหนช่วงกระตุ้นมันอ้วนเนอะ ทุกคนจะคิดว่าเราท้องแล้ว เราก็จะรู้สึกแซดๆ เพราะเราไม่ได้ท้องและมันก็ไม่สำเร็จแล้วก็เลยไม่อยากออกไปไหน ตอนนี้ออกมาเจอทุกคนแล้ว ก็ไม่ได้อ้วนแล้วนะคะ ท้องแล้วค่ะ”

เผยนาทีที่คุณหมอทักมาแสดงความยินดี ทำเอาอึ้งๆ งงๆ ตอนนี้เดินสายขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานลูกให้
“ก็งงๆ อึ้งๆ เพราะเราผิดหวังมาหลายรอบ รอบนี้เราไม่ได้คาดหวังแล้ว ก็คิดว่าเราอาจจะทำอีก 1-2 ครั้ง เราก็อาจจะไปเที่ยวกันสองคนแล้ว คุณหมอส่งข้อความมาจยินดีด้วย ก็ตกใจ ทำตัวไม่ถูก ไลน์ไปบอกสามีเขาก็ตกใจเหมือนกันเขาถามว่าเราดีใจไหม เราก็บอกดีใจๆ

ก่อนหน้านี้ท้อจนถอดใจไปแล้ว คิดว่าจะทำครั้งนี้แล้วอีกครั้งนึงแล้วเลิก ครบโหลนึงก็เลิกแล้วนะ แต่เขาก็มา ก็ดีใจ ที่ผ่านมาก็ทำมาทุกวิถีทาง ไหว้พระมาทุกที่ คนมาแนะนำก็จะบอกกลับไปว่าไปมาแล้ว ตอนนี้เลยยังไม่รู้ว่าองค์ไหนให้มาตอนนี้ก็คือไปตรงไหนที่เราจำได้ว่าเราเคยขอก็จะไปขอบคุณเขา ตอนนี้ก็คือเดินสายขอบคุณ”

เผยอาการแพ้ท้องคือแพ้ยาสีฟัน แปรงฟันแล้วอ้วกทุกครั้ง
“เมย์ไม่แพ้แบบคนอื่นๆ คนอื่นเขาจะเหม็นนั่นนี่ กินอะไรไม่ได้ อันนี้กินฉ่ำ ทานบ่อย แต่จะแพ้ยาสีฟัน ทุกครั้งที่แปรงฟันจะอ้วกตอนเช้าจะดีหน่อยมีแต่น้ำลาย พอตอนเย็นกินข้าวจะไม่สามารถรีบแปรงฟันได้ หรืออาบน้ำไม่ได้เลยเพราะจะอาเจียนออกมาเยอะมาก คุณพ่อก็กินฉ่ำ ตอนนี้ก็อ้วนกันสองคน เป็นแมวน้ำสองตัว”

หนักกินแป้งตอนนี้น้ำหนักเกินมาตรฐานมา 2 กิโล
ตอนนี้ 4 เดือนครึ่งแล้วค่ะ แต่เหมือน 6 เดือนคุณหมอก็ให้ใช้ชีวิตปกติ ให้กินของมีประโยชน์ เมย์อาจจะชอบกินแป้งเยอะไปตอนนี้น้ำหนักมันเลยเกินลูกดีแต่ว่าแม่น้ำหนักเกินมา 2 กิโล เลยพยายามที่จะทานโปรตีนกับผักแล้วก็ลดของหวาน”

สมใจสามีได้ลูกชาย ส่วนตนหวังอยากได้ชายคนหญิงคน
“จริงๆ แล้วอยากได้ทั้งหญิงและชาย เคยคุยกับสามีเขาก็บอกว่าถ้าเลือกได้คนเดียวเขาก็อยากได้ผู้ชาย ก็สมใจเขา ตอนนี้ไข่ยังเหลืออีก 2 คนแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งหน้า ที่บ้านชอบมีหลานเยอะๆ แต่เดี๋ยวขอดูเลี้ยงคนนี้ให้ดีก่อน ยังมีตัวอ่อนเหลืออยู่ค่อยว่ากันท้องหน้า

(เตรียมตัวเป็นคุณแม่ยังไงบ้าง?) เวลาไปงานหรือเจอแก๊งแม่ๆ คุยกัน เราจะไม่รู้เรื่องเราก็จะลุกหนี แต่ตอนนี้เวลาเขาคุยกันเราจะนั่งฟัง ต้องเก็บข้อมูล ต้องศึกษา ก็งงๆ นิดนึงไม่เคยเป็นแม่ แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด เมย์ไม่กังวลอะไรเลย ด้วยความที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากด้วย ตอนนี้เมย์รู้สึกเฉยๆ แต่คนรอบข้างเขาจะตื่นเต้นกับเรา เราก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะได้สิทธิ์คนท้องตลอดเวลา เพื่อนๆ ก็ประคบประหงมเราอย่างดี รู้สึก อ๋อ เขาใจแล้วสิทธิ์คนท้อง

ลูกถือเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้ ยกคำอวยพรของตัวเองปีนี้ทั้งหมดให้กับลูกชายในท้อง
วันเกิดปีนี้ไม่อยากจัดงานวันเกิดเลย ไม่ได้อยากได้อะไรเลย เราตื่นเต้นกับลูก ก็เลยจัดงานทายเพศให้ลูกแทน ก็ยังไม่ได้จัดงานวันเกิด แล้วก็ไม่จัดด้วย คงจะทานข้าวกับเพื่อนๆ ใครที่อวยพรเมย์ก็ขอให้พรนั้นเป็นของลูกเราแทน

แม่ของเมย์คลอดธรรมชาติทั้ง 2 คนเลย เมย์เป็นคนสะโพกใหญ่ เราก็แอบคิดว่าเราคลอดเองน่าจะง่าย แต่เพื่อนหลายๆ คนบอกว่าอย่าเลย เจ็บ 2 รอบนะถ้าเกิดไม่ออก ใกล้ๆ ค่อยให้คุณหมอประเมินอีกที ถ้าคลอดเองได้ก็อยากคลอดเอง ส่วนการเลี้ยงเราเห็นคนรอบข้างเลี้ยงลูกจนเรารู้สึกว่าไม่ได้กลัวการเลี้ยงลูกเท่าไหร่ อาจจะมีพี่เลี้ยงคอยช่วยซัปพอร์ต เมย์ก็คงทุ่มเต็มที่กับเขา เลี้ยงเองด้วย”

เตรียมชวนทุกคนตั้งชื่อลูกชาย ขอขึ้นต้นด้วยตัวบี กำหนดคลอดช่วงตุลาคม
“ช่วยคิดหน่อยได้ไหม เดี๋ยวจะกลับไปโพสต์รูปแล้วให้ทุกคนช่วยคิดชื่อหน่อย หลานทั้ง 2 บ้านคือตัวบี ก็เลยอยากได้ตัวบีเข้าแก๊งกับหลานๆ ก็อาจจะเป็นตัวบี แล้วก็เป็นผู้ชายช่วยคิดชื่อเล่นให้หน่อย อยากให้คนที่รักเมย์ได้มีส่วนร่วมตั้งชื่อลูกคนนี้

เมย์เห็นคอมเมนต์ของทุกคน ก็ซาบซึ้ง ขอบคุณทุกคนเลยค่ะ อาจจะตอบได้ไม่หมดแต่เมย์อ่านทุกอัน ก็พยายามจะกดไลก์เพื่อให้เขารู้ว่าเราอ่านนะ ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนจริงๆ เมย์จะเลี้ยงลูกคนนี้ให้ดีที่สุด ตุลาคมนี้ได้เห็นหน้ากันแล้วค่ะ (เตรียมพร้อมนอนน้อย?) อันนี้น่ากลัวที่สุดเลย เพราะเมย์เป็นคนชอบนอนมาก ทุกคนจะบอกว่าแกดูไว้เลยนะมันไม่มีโอกาสจะได้ตื่นสายอีกต่อไป โอเค ไม่เป็นไรหรอก ทุกคนทำได้เราก็ต้องทำได้”

เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่อยากท้องอึกหลายๆ คน
“คน DM มาเยอะมาก เมย์จะไม่อ่านก็ได้แต่บางคนเขาพิมพ์มายาวมากๆ จนเรารู้สึกเห็นใจเพราะเราเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อน เขามีความทุกข์ บางคนทำมา 13 ครั้งก็ยังไม่ติด เมย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ ถ้าเขาอยากมาเขาจะมาเอง แต่ ณ จุดนั้นเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สุขภาพสำคัญ ห้ามเครียด เรื่องการทำลูกมันเป็นเรื่องของฮอร์โมน ฮอร์โมนในแต่ละเดือนมันจะไม่ดีทุกเดือน เราต้องดูจังหวะ ดูแลตัวเอง มูด้วย หลายอย่างผสมกัน ถ้าเขาจะมาเขาก็จะมา”










