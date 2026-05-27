xs
xsm
sm
md
lg

“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบแต่ไม่ขอระบุสถานะแฟน ใช้คำว่าเพื่อนจะอยู่ได้นานกว่า รับเวลามีปัญหาหัวใจจะปรึกษา “อั้ม พัชราภา” แต่อั้มตายด้านกับเรื่องพวกนี้จะอ้วกตลอดเวลา ฝันอยากมีซีนคิสในงานแต่งงานแบบ “ณเดชน์-ญาญ่า” ชุดเจ้าสาวก็ตัดรอไว้แล้วเหลือแค่เจ้าบ่าว

หลังจากที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ออกมาเปิดเผยว่า “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” มีแฟนแล้วเป็นหนุ่มในเครื่องแบบ ก็ทำเอาแฟนๆ แตกตื่น สืบเสาะว่าหนุ่มคนนั้นคือใคร ล่าสุดในงานเปิดตลาด A fair  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เอ ศุภชัยก็ได้ออกมายอมรับว่ามีหนุ่มในเครื่องแบบเข้ามาในชีวิตจริง แต่ขอไม่ระบุสถานะ ใช้คำว่าเพื่อนจะอยู่ได้นานกว่า

“เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านดีกว่า ปรึกษากัน เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ระบุตำแหน่งระบุสถานะ ไม่ได้ระบุอาชีพ พอดีว่าเอไปทำสวนมะยงชิดที่นครนายก แล้วตรงนั้นคนในเครื่องแบบอาจจะเยอะ ก็เจอกันในชีวิต เหมือนเราเป็นสาวชาวสวน เขาเป็นหนุ่มในเครื่องแบบที่อยู่ในละแวกภูเขาลูกนั้นที่เราไปทำ จากข่าวที่ออกมาขอปฎิเสธแค่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนคู่คิดที่คุยอะไรกันได้ทุกอย่าง ไม่ระบุสถานะว่าเป็นอะไรกัน เอว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะได้ไม่มีวันจบสิ้น (เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุข?) ก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอก สุขบ้างทุกข์บ้าง เราปรึกษาเรื่องโน้นเขา เขาก็ปรึกษาเรื่องนี้เรา”

ปรับทุกข์ปัญหาหัวใจกับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เพิ่งจะได้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมา 4 ปี
“ก็ชอบแซวกับพี่อั้ม เวลาโทร.ไปคุยกับพี่อั้มเรื่องหัวใจ พี่อั้มจะบอกว่าฉันดูเหมือนตายด้าน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปรึกษา ก็เลยต้องพูดให้แกรู้สึกว่าแกต้องเข้าใจนะแกใช้ชีวิตผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด แต่เอเพิ่งได้ใช้ชีวิตผู้หญิงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ฉะนั้นพี่อั้มช่วยสนใจหน่อย ช่วยให้คำปรึกษาหน่อย พี่อั้มจะแอนตี้ทุกอย่างที่เอชมว่าตัวเองสวย แกจะพูดว่าฉันจะอ้วกแล้วแค่นี้ก่อนได้ไหม วางสายก่อน เอก็โอเคๆ เธอก็อ้วกไปทุกเรื่อง ฉันว่าเธอน่าจะวัยทองไหม

แกช่วยเพื่อนทุกคนอยู่แล้ว เอมีความสุขแกก็สุขด้วย ถ้าเมื่อไหร่เอมีความทุกข์แกก็เหมือนเดิม แกไม่ทุกข์ด้วย แกจะถามว่าต้นเหตุเกิดมาจากอะไร เอก็บอกว่าเป็นเพื่อนกัน แกก็ปลอบใจง่ายๆ เธอโตแล้ว เธอไม่ใช่เด็กๆ อย่าไปคิดมาก อย่าไปทุ่มเท”

เห็นงานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ที่นอร์เวย์แล้วก็อยากแต่งงานบ้าง อยากมีซีนคิส
“เอต้องเตรียมงานที่กรุงเทพฯ เอมีผู้ช่วย 2 คนของเอ คือพี่อ๋าที่ดูแลณเดชน์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) และพี่สุดูแลญาญ่า (อุรัสยา เสปอร์บันด์) ไปกันหมด ถ้าเกิดมีเซ็นสัญญาโฆษณากระทันหันขึ้นมาใครจะเป็นคนเซ็น เอก็ต้องอยู่ เอก็โทร.ทุกวันเช้า-เย็น ให้แม่แก้ว (แม่ณเดชน์) ส่งรูปให้ตลอดเหมือนถ่ายทอดสด เราคุยกันตลอดเวลาจนณเดชน์บอกพี่อ๋าวางสายโทรศัพท์บ้าง เพราะเอโทร.ตลอด เมื่อคืนก็โทร.คุยกับแม่แก้วทั้งคืนว่างานแต่งที่กรุงเทพฯ เราจะสวยกันขนาดไหน นัดช่างภาพพร้อมแล้ว ก็เหมือนลูกชายแต่งงาน เราก็ต้องห่วง ก็ต้องอยากรู้อยากเห็นนะ

เห็นภาพงานแต่งแล้วเหมือนในนิยายเลย เอว่ามันเป็นสิ่งที่ณเดชน์-ญาญ่าเขาวาดฝันกัน เขาเก่งมากๆ เลยจัดงานออกมาได้สวยงาม ทำให้เออยากใส่ชุดมากๆ ทุกวันนี้เอตัดชุดไว้แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าบ่าวเป็นของตัวเอง อยากทำท่าตอนคิสแบบเขา เป็นความฝันเล็กๆ ของ LGBT คนนึง เขาทำให้คนอยากมีแต่ง เหมือนกำลังดูนิยายที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานกัน”

ตัดชุดพร้อมเป็นแม่เจ้าบ่าวงานที่กรุงเทพฯ โวจัดเต็มแต่ขอสวยน้อยกว่า “แม่แก้ว” นิดนึง
“ตัดชุดทันค่ะ เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้อ่านไลน์กรุ๊ปแล้ว เอลซ่าก็ยังผ้าไทยนะคะ จัดเต็มสวยแต่ยังไงก็จะต้องให้แพ้แม่แก้วนิดนึง แม่แก้วกับเอก็อยู่ในสถานะเดียวกันคือแม่เจ้าบ่าว เอว่างานที่กรุงเทพฯ น่าจะตื่นเต้นน่าดูนะ (จะไปแย่งช่อดอกไม้?) แย่งสิ เพราะเอยังไม่มีคู่เอก็ต้องแย่ง เอจะไปแย่ง แล้วบอกกับทุกคนเลยนะว่าอย่านะ แต่เพื่อนญาญ่าที่โสดก็เยอะนะ เดี๋ยวต้องดีลณเดชน์










“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”
“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”
“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”
“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”
“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”