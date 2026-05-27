“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบจริง ให้สถานะเพื่อนคู่คิด ตัดชุดเจ้าสาวรอแล้ว ฝันมีซีนคิสแบบงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า”

“เอ ศุภชัย” รับสนิทหนุ่มในเครื่องแบบแต่ไม่ขอระบุสถานะแฟน ใช้คำว่าเพื่อนจะอยู่ได้นานกว่า รับเวลามีปัญหาหัวใจจะปรึกษา “อั้ม พัชราภา” แต่อั้มตายด้านกับเรื่องพวกนี้จะอ้วกตลอดเวลา ฝันอยากมีซีนคิสในงานแต่งงานแบบ “ณเดชน์-ญาญ่า” ชุดเจ้าสาวก็ตัดรอไว้แล้วเหลือแค่เจ้าบ่าว
หลังจากที่ “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” ออกมาเปิดเผยว่า “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” มีแฟนแล้วเป็นหนุ่มในเครื่องแบบ ก็ทำเอาแฟนๆ แตกตื่น สืบเสาะว่าหนุ่มคนนั้นคือใคร ล่าสุดในงานเปิดตลาด A fair ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เอ ศุภชัยก็ได้ออกมายอมรับว่ามีหนุ่มในเครื่องแบบเข้ามาในชีวิตจริง แต่ขอไม่ระบุสถานะ ใช้คำว่าเพื่อนจะอยู่ได้นานกว่า
“เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านดีกว่า ปรึกษากัน เป็นเพื่อนกัน ไม่ได้ระบุตำแหน่งระบุสถานะ ไม่ได้ระบุอาชีพ พอดีว่าเอไปทำสวนมะยงชิดที่นครนายก แล้วตรงนั้นคนในเครื่องแบบอาจจะเยอะ ก็เจอกันในชีวิต เหมือนเราเป็นสาวชาวสวน เขาเป็นหนุ่มในเครื่องแบบที่อยู่ในละแวกภูเขาลูกนั้นที่เราไปทำ จากข่าวที่ออกมาขอปฎิเสธแค่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็นเพื่อนคู่คิดที่คุยอะไรกันได้ทุกอย่าง ไม่ระบุสถานะว่าเป็นอะไรกัน เอว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันจะได้ไม่มีวันจบสิ้น (เป็นคนที่ทำให้เรามีความสุข?) ก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอก สุขบ้างทุกข์บ้าง เราปรึกษาเรื่องโน้นเขา เขาก็ปรึกษาเรื่องนี้เรา”
ปรับทุกข์ปัญหาหัวใจกับ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” เพิ่งจะได้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมา 4 ปี
“ก็ชอบแซวกับพี่อั้ม เวลาโทร.ไปคุยกับพี่อั้มเรื่องหัวใจ พี่อั้มจะบอกว่าฉันดูเหมือนตายด้าน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปรึกษา ก็เลยต้องพูดให้แกรู้สึกว่าแกต้องเข้าใจนะแกใช้ชีวิตผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด แต่เอเพิ่งได้ใช้ชีวิตผู้หญิงเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ฉะนั้นพี่อั้มช่วยสนใจหน่อย ช่วยให้คำปรึกษาหน่อย พี่อั้มจะแอนตี้ทุกอย่างที่เอชมว่าตัวเองสวย แกจะพูดว่าฉันจะอ้วกแล้วแค่นี้ก่อนได้ไหม วางสายก่อน เอก็โอเคๆ เธอก็อ้วกไปทุกเรื่อง ฉันว่าเธอน่าจะวัยทองไหม
แกช่วยเพื่อนทุกคนอยู่แล้ว เอมีความสุขแกก็สุขด้วย ถ้าเมื่อไหร่เอมีความทุกข์แกก็เหมือนเดิม แกไม่ทุกข์ด้วย แกจะถามว่าต้นเหตุเกิดมาจากอะไร เอก็บอกว่าเป็นเพื่อนกัน แกก็ปลอบใจง่ายๆ เธอโตแล้ว เธอไม่ใช่เด็กๆ อย่าไปคิดมาก อย่าไปทุ่มเท”
เห็นงานแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ที่นอร์เวย์แล้วก็อยากแต่งงานบ้าง อยากมีซีนคิส
“เอต้องเตรียมงานที่กรุงเทพฯ เอมีผู้ช่วย 2 คนของเอ คือพี่อ๋าที่ดูแลณเดชน์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) และพี่สุดูแลญาญ่า (อุรัสยา เสปอร์บันด์) ไปกันหมด ถ้าเกิดมีเซ็นสัญญาโฆษณากระทันหันขึ้นมาใครจะเป็นคนเซ็น เอก็ต้องอยู่ เอก็โทร.ทุกวันเช้า-เย็น ให้แม่แก้ว (แม่ณเดชน์) ส่งรูปให้ตลอดเหมือนถ่ายทอดสด เราคุยกันตลอดเวลาจนณเดชน์บอกพี่อ๋าวางสายโทรศัพท์บ้าง เพราะเอโทร.ตลอด เมื่อคืนก็โทร.คุยกับแม่แก้วทั้งคืนว่างานแต่งที่กรุงเทพฯ เราจะสวยกันขนาดไหน นัดช่างภาพพร้อมแล้ว ก็เหมือนลูกชายแต่งงาน เราก็ต้องห่วง ก็ต้องอยากรู้อยากเห็นนะ
เห็นภาพงานแต่งแล้วเหมือนในนิยายเลย เอว่ามันเป็นสิ่งที่ณเดชน์-ญาญ่าเขาวาดฝันกัน เขาเก่งมากๆ เลยจัดงานออกมาได้สวยงาม ทำให้เออยากใส่ชุดมากๆ ทุกวันนี้เอตัดชุดไว้แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าบ่าวเป็นของตัวเอง อยากทำท่าตอนคิสแบบเขา เป็นความฝันเล็กๆ ของ LGBT คนนึง เขาทำให้คนอยากมีแต่ง เหมือนกำลังดูนิยายที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานกัน”
ตัดชุดพร้อมเป็นแม่เจ้าบ่าวงานที่กรุงเทพฯ โวจัดเต็มแต่ขอสวยน้อยกว่า “แม่แก้ว” นิดนึง
“ตัดชุดทันค่ะ เรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้อ่านไลน์กรุ๊ปแล้ว เอลซ่าก็ยังผ้าไทยนะคะ จัดเต็มสวยแต่ยังไงก็จะต้องให้แพ้แม่แก้วนิดนึง แม่แก้วกับเอก็อยู่ในสถานะเดียวกันคือแม่เจ้าบ่าว เอว่างานที่กรุงเทพฯ น่าจะตื่นเต้นน่าดูนะ (จะไปแย่งช่อดอกไม้?) แย่งสิ เพราะเอยังไม่มีคู่เอก็ต้องแย่ง เอจะไปแย่ง แล้วบอกกับทุกคนเลยนะว่าอย่านะ แต่เพื่อนญาญ่าที่โสดก็เยอะนะ เดี๋ยวต้องดีลณเดชน์”