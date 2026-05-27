COCOLOVE สร้างปรากฏการณ์ใน THAIFEX 2026 ดัน “น้ำมะพร้าวไทย” สู่เวทีโลก รับกระแสสุขภาพโตแรง

COCOLOVE (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100%พรีเมียม พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่บนเวทีการค้าโลก ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 IMPACT เมืองทองธานี พร้อมกวาดกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งคู่ค้าชาวไทยและต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพแบรนด์ไทยในฐานะ “Soft Power” ด้านเครื่องดื่มสุขภาพที่กำลังเติบโตในตลาดโลก
การนำทัพโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมด้วย ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ และทีมบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของแบรนด์ COCOLOVE สะท้อนวิสัยทัศน์การผลักดัน “น้ำมะพร้าวไทย” สู่ตลาดสากล ผ่านจุดขายสำคัญคือน้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่เติมน้ำตาล และไม่ใส่วัตถุกันเสีย
ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 บูธของ COCOLOVE (โคโคเลิฟ) กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ด้วยการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์โทนสีขาวคลีน สะท้อนภาพลักษณ์ความพรีเมียม ความสะอาด และมาตรฐานระดับสากลของน้ำมะพร้าวแท้ 100% พรีเมียม ที่ไม่เติมน้ำตาลและไม่ใส่วัตถุกันเสีย พร้อมถ่ายทอด Brand Value ของแบรนด์ออกมาได้อย่างชัดเจน ตอกย้ำภาพลักษณ์เครื่องดื่มสุขภาพยุคใหม่ ผ่านแคมเปญ “Love yourself, drink for your health” ที่สามารถสื่อสารแนวคิดการดูแลสุขภาพและการรักตัวเองได้อย่างตรงใจผู้บริโภคยุคปัจจุบัน จนสามารถดึงดูดผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและต่างชาติให้แวะเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง
คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “ปีนี้บริษัทลงทุนด้านการออกแบบและก่อสร้างบูธมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพื่อสร้าง Brand Experience ยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างการจดจำในตลาดสากล ซึ่งผลตอบรับถือว่าเกินความคาดหมาย ทั้งจากนักธุรกิจ ผู้นำเข้า และคู่ค้าต่างชาติที่เข้ามาทดลองชิมและเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้สัมผัสรสชาติและได้เห็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ COCOLOVE จากการออกบูธในครั้งนี้ ต่างก็เกิดความมั่นใจในคุณภาพ จนสามารถต่อยอดสู่การปิดดีลทางธุรกิจได้เป็นจำนวนมาก”
จุดแข็งสำคัญที่ทำให้ COCOLOVE ได้รับการตอบรับอย่างโดดเด่น คือ ดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ ที่โดดเด่น และ มาตรฐานการผลิตระดับพรีเมียม รวมถึง รสชาติของน้ำมะพร้าวไทย ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งความหอมสดชื่น ความหวานจากธรรมชาติ และรสสัมผัสที่ดื่มง่ายโดยไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มเติม ทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติรู้สึกมั่นใจในคุณภาพ และตอบโจทย์เทรนด์คนรักสุขภาพทั่วโลก
หลายเสียงจากคู่ค้าต่างชาติยอมรับว่า น้ำมะพร้าวไทยแตกต่างจากน้ำมะพร้าวในหลายประเทศ ด้วยรสชาติที่หอมละมุน สดชื่น และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จนได้รับการยอมรับในฐานะ Hydration Drink เครื่องดื่มดับกระหายและคืนความสดชื่น ที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดโลก ท่ามกลางกระแสผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพและลดการบริโภคน้ำตาลมากขึ้น
นอกจากความสำเร็จในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 แล้ว COCOLOVE ยังเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากการเข้าร่วมงาน Thai Food Festival 2026 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสินค้าที่นำไปร่วมจำหน่ายได้รับความสนใจจนจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว สะท้อนศักยภาพของสินค้าไทยในตลาดเครื่องดื่มสุขภาพระดับพรีเมียม
คุณเบ็ญจรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ความสำเร็จดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องยอดขาย แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจที่ COCOLOVE ได้ร่วมผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ผ่านผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไปสู่สายตาและการบริโภคของผู้คนทั่วโลก พร้อมเดินหน้ารุกตลาดเอเชียและออสเตรเลียต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาการเติบโตในตลาดต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน COCOLOVE ยังเดินหน้ารุกตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อย่างต่อเนื่อง โดยมี “คุณเบลล่า-ราณี แคมเปน” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมร่วมกิจกรรมการตลาดและอีเวนต์กับแบรนด์มาตลอด อีกทั้งยังต่อยอดแคมเปญ Love yourself, drink for your health เป็นปีที่ 2 หลังจากที่แคมเปญนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในปีที่ผ่านมา รวมถึงเดินหน้าสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่าน COCOLOVE Z Friendsตัวแทนกลุ่ม Gen Z ที่ร่วมกิจกรรม Campus Tour กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อชวนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยแนวคิด Love yourself, drink for your health แบรนด์ COCOLOVE ไม่เพียงต้องการส่งต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสู่ผู้บริโภคทั่วโลก แต่ยังมุ่งยกระดับแบรนด์ไทยให้กลายเป็นหนึ่งใน Soft Powerด้านอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยบนเวทีสากลอย่างแท้จริง” คุณเบ็ญจรัตน์ กล่าว
