“แฮร์รี สไตล์” แพลนจัดงานแต่ง “โซอี้ คราวิทซ์“ ฤดูหนาวปลายปีนี้

“แฮร์รี สไตล์” นักร้องดังอดีตหนุ่มฮอตขวัญใจสาวๆ ล่าสุดเตรียมสละโสดกับแฟนสาว “โซอี้ คราวิทซ์” ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ที่บ้านเกิดประเทศอังกฤษ
ตามรายงานระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่นักร้องหนุ่มวัย 32 ปีกับนักร้อง-นักแสดงสาววัย 27 ปีคู่นี้กำลังแพลนจัดงานแต่งงานขึ้นแบบเล็กๆทั้งในยุโรปและนิวยอร์ก ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทั้งคู่จะจัดงานแต่งงานใหญ่โตขึ้นที่ปารีส หรือไม่ก็ เฟรนช์ ริวีเอรา
งานแต่งงานที่จะจัดขึ้นในอังกฤษ จะเป็นงานเล็กๆที่มีเพื่อนสนิทและคนในครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมงานและจะจัดพิธีที่ 2 ขึ้นที่นิวยอร์ก ซึ่งพ่อของ โซอี้ ที่เป็นนักดนตรีและนักแสดงดังอย่าง เลนนี คราวิทซ์ อาศัยอยู่
โซอี้ เริ่มพูดคุยถึงไอเดียสำหรับพิธีแต่งงานแล้ว รวมถึงชุด สถานที่ และธีมต่างๆ
“โซอี้กำลังคิดถึงเรื่องงานแต่งงานอยู่ เธอต้องการอะไรที่พิเศษไม่เหมือนใคร และเริ่มพูดคุยถึงไอเดียเรื่องชุด ธีม และการออกแบบต่างๆ แล้ว
เธอยังลังเลระหว่างพิธีแต่งงานแบบเรียบง่าย อาจถึงขั้นหนีไปแต่งงานกันสองคน กับการจัดงานฉลองใหญ่ๆ ที่มีคนรักมาร่วมงานมากมาย”
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเป็นหนึ่งในความรักที่ถูกจับตามองมากที่สุดในวงการบันเทิงนับตั้งแต่มีข่าวว่าคบกัน โดยล่าสุด โซอี้ ถูกถ่ายภาพขณะสวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่นิ้วนางข้างซ้าย
ว่าที่เจ้าสาวของ แฮร์รี สไตล์ เคยออกเดตกับคนดังในวงการบันเทิงมามากมาย ความสัมพันธ์ครั้งแรกๆ ของเธอในแวดวงสาธารณะในช่วงต้นทศวรรษ 2000 คือกับนักแสดง เบน ฟอสเตอร์ และ เอซรา มิลเลอร์ ตามมาด้วย เพนน์ แบดจ์ลีย์ และ คริส ไพน์ ต่อมาเธอมีข่าวเชื่อมโยงกับนักร้อง เดรก และ ทวิน แชโดว์ และล่าสุด เธอแต่งงานกับนักแสดง คาร์ล กลัสแมน ซึ่งจบลงด้วยการหย่าร้างในปี 2021 และหมั้นหมายกับ แชนนิง เททัม ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางกันในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024
ขณะเดียวกันพิธีแต่งงานของ แฮร์รี ก็ดูเหมือนจะถูกจับตามองอย่างมากว่าอดีตเพื่อนร่วมวง One Direction ที่แยกวงกันไปตั้งแต่ปี 2016 จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยหรือไม่ หลังการรวมตัวครั้งล่าสุดของวงเกิดขึ้นที่พิธีศพของ เลียม เพย์น อดีตเพื่อนร่วมวงที่พลัดตกระเบียงโรงแรมจนเสียชีวิต เมื่อเดือน ต.ค. 2024
อย่างไรก็ตามความแตกหักของวงดูเหมือนรอยร้าวยากที่จะประสาน ไนออล ฮอแรน พูดติดตลกในระหว่างการสัมภาษณ์ทางวิทยุว่าเขา “ยุ่งเกินไป” ที่จะไปร่วมงานแต่งงานที่อาจเกิดขึ้นของ แฮร์รี สไตล์
นอกจากนั้นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง แฮร์รี่และอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างไนออล, หลุยส์ ทอมลินสัน และ เซน มาลิก ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การแยกวง
ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวเคยบอกว่า แม้ว่า ไนออลจะยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ หลุยส์ และ เซน แต่ความตึงเครียดยังคงมีอยู่ระหว่างอดีตสมาชิกวงหลายคนกับแฮร์รี่