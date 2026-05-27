“เอิร์ท-มิกซ์-เฟิร์ส-ข้าวตัง-บุ๋น-เปรม” ชวนแฟนๆ มาปาร์ตี้ฟีลบ้านเพื่อน! สนุกสุดมันส์ที่สุดแห่งปี ในงาน “FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” ล็อคคิวกดบัตร 6 มิ.ย.นี้

เตรียมร่างกายและหัวใจของคุณไว้ได้เลยเพราะ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กำลังจะเปิดพื้นที่แห่งความลับที่จะกลายเป็น Private Party ที่มันส์ที่สุดแห่งปี กับงาน “FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” การรวมตัวของ 6 หนุ่มฮอตที่จะมาเป็นโฮสต์ปาร์ตี้ นำโดย “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย และ เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์” ที่จะมาร่วมสร้างความทรงจำ ปล่อยใจให้จอย ๆ และมีความสุขไปด้วยกันในบรรยากาศสุดอบอุ่นและเป็นกันเอง เหมือนนัดรวมตัวปาร์ตี้ที่บ้าน แต่อัพเกรดความฟินด้วยโปรดักชั่นระดับเวิลด์คลาส ซึ่งงานนี้ทั้ง 6 หนุ่มแอบกระซิบมาว่า ไม่มีคำว่ากั๊กเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน จนกลายเป็นค่ำคืนที่ตื่นตาตื่นใจในทุกวินาที พร้อมโชว์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ทั้งร้อง เต้น สาดเต็มความสนุกที่จะทำให้คุณยิ้มไม่หุบทุกนาทีแน่นอน แล้วพบกันใน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และแฟนๆ ทั่วโลกยังสามารถร่วมชมความสนุกได้แบบเรียลไทม์ ผ่านการรับชมแบบ Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก โดยแฟนๆ เตรียมล็อคคิวซื้อบัตรกันได้เลย
สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรงาน“FEEL FAN FUN PARTY CONCERT” บนช่องทางออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่าย ทุกที่นั่ง ทางออนไลน์ที่ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และ เปิดจำหน่ายบัตร ทุกช่องทางตามปกติ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 โดยบัตรราคา 6,900 / 6,000 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 /2,000 / 1,500 บาท และดูสดผ่าน TTM LIVE บัตรราคา 1,500 / 1,200 บาท (ลิ้งค์และโค้ดรับชม) (กรณีต้องการรับบัตรพลาสติกที่ระลึก ชำระเพิ่ม 30/ใบ) หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือwww.facebook.com/gmmtvofficial & Instagram & X & TikTok & YouTube & Weibo : GMMTV