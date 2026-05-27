GMMTV NO.1 ฮาร์ทเรทพุ่งทะยานทะลุอิมแพ็ค อารีน่า! แฟนเฟสแห่งปีของ 12 คู่ฮอต “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE”

ยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยจากแฟนๆ ทั่วโลกสำหรับปรากฎการณ์ความมันส์ กับมหกรรมแฟนเฟสแห่งปี “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” ที่เนรมิต อิมแพ็ค อารีน่า ให้กลายเป็นเซอร์กิตแห่งความรักที่ทำให้ทุกจังหวะของหัวใจพุ่งทะยาน ไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ 12 คู่จิ้นสุดฮอต จาก“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย นำโดย “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย, เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์, ปอนด์ ณราวิชญ์เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล, จุง อาเชน ไอย์ดึน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, จิมมี่ จิตรพล โพธิวิหค, ซี ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ, เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, จอส เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้” ที่คัดสรรการแสดงกว่า 50 โชว์ ทั้งพาร์ทคู่และพาร์ทคอลแลป มาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน ๆ ทั้งที่อยู่ในอิมแพ็ค อารีน่า และรับชม Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ครบทุกอารมณ์กันแบบมาราธอน ตลอดทั้ง 3 วัน 3รอบการแสดง เมื่อวันที่ 22-23-24 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา จนทำให้แฮชแท็ก #LOLFanFest2026D1, #LOLFanFest2026D2 และ #LOLFanFest2026D3 พุ่งทะยานติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย และพื้นที่อื่นๆ อีก 54 พื้นที่ ตลอดทั้ง 3 วัน และทุกอันดับในอีกหลายพื้นที่รวมกว่า 60 พื้นที่ทั่วโลก เรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์โซเชียลครั้งยิ่งใหญ่ สั่นสะเทือนไปทุกพื้นที่ การันตีถึงความปังของหนุ่มฮอตทั้ง 12 คู่ ที่มีแฟนๆ คอยซัพพอร์ตและมอบความรักให้จากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริง
มหกรรมความมันส์เปิดสนามพร้อมกับการปรากฏตัวของเหล่านักแข่งทั้ง 24 คน“เอิร์ท-มิกซ์, บุ๋น-เปรม, ปอนด์-ภูวิน, ฟอส-บุ๊ค, จุง-ดัง, จิมมี่-ซี, เฟิร์ส-ข้าวตัง, เจมีไนน์-โฟร์ท, เพิร์ธ- แซนต้า, วิลเลี่ยม-เอส, จูเนียร์-มาร์ค, จอส-กวิน” กับโชว์แรกด้วยเพลง“Love Feel so fast” ที่เปล่งประกายเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์ ก่อนจะปลุกความฮอตกันอย่างเนื่อง ด้วยเพลง “Sticker” จาก “เอิร์ท- มิกซ์,บุ๋น-เปรม, เฟิร์ส-ข้าวตัง” ต่อด้วย “Bump Boom Boom” จาก “ฟอส-บุ๊ค, จิมมี่-ซี , จูเนียร์-มาร์ค” และ “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก” จาก “จุง-ดัง, จอส-กวิน” ปิดท้ายพาร์ทแรก Sprint Race ด้วยโชว์เพิ่มดีกรีความเดือดไปกับ 4 คู่ “ปอนด์-ภูวิน, เจมีไนน์-โฟร์ท, เพิร์ธ-แซนต้า,วิลเลี่ยม-เอส” ในเพลง “เสี้ยววินาที”
จากนั้นเข้าสู่พาร์ท Main Race ของแต่ละคู่ที่เตรียมโชว์หลากสไตล์ เริ่มต้นด้วย “จอส-กวิน” เปิดตัวมาพร้อมกับความสนุก ขี้เล่น กับเพลง “เซโรงัง” และ “ใจฉันตามเธอไป” จากนั้นส่งต่อเวทีให้กับ “เอิร์ท-มิกซ์” มาพร้อมกับเพลงฟังง่าย ความหมายดี “องศาเดียว” ก่อนจะเปลี่ยนโหมดอารมณ์เพิ่มองศาเดือดด้วยเพลง “BANANA” และร้อนแรงต่อเนื่องแบบนอนสต๊อป กับโชว์จาก “จุง-ดัง” ที่มาพร้อมสเต็ปเท้าไฟในเพลง “ปาร์ตี้นารี” และ“Opera Cat + Kitty Swag” ส่วน 2 เพื่อนซี้“ฟอส-บุ๊ค” ก็ไม่น้อยหน้า มาในโหมดหวานซึ้งสะกดคนดูกับ “จักรวาลไหน” กับ “ไมโครโฟน”แล้วไปกระโดดจนเวทีสะเทือนกับ “จิมมี่- ซี” มากับเพลงฮิตตลอดกาล “ข้าน้อยสมควรตาย”ก่อนจะเซอร์ไพรส์จนฮาร์ทเรทแฟน ๆ พุ่งทะยาน ไปกับโชว์โหนสลิงคู่กลางอากาศ ในเพลง “เจิดจรัส” ที่สวยงามเปล่งประกายสะกดทุกสายตา งานนี้ฮาร์ทเรทยังพุ่งอย่างเนื่อง กับ“บุ๋น-เปรม” ที่ปีนี้มาพร้อมกับ 2 ลุค 2 สไตล์ ในเพลง “Benz ดำ” และ “ท่านผู้ชม”
ก่อนจะเข้าสู่พาร์ท Summer Break ช่วงเวลาพักเติมพลังของหัวใจ กับ 3 เพลง 3 สถานะ เริ่มที่เพลง “เพื่อนสนิท” จาก 8 หนุ่มแก๊งเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ “ปอนด์-ภูวิน, ฟอส-บุ๊ค, เฟิร์ส-ข้าวตัง, เจมีไนน์-โฟร์ท” และมาสนุกกันต่อกับเพลง “แค่พี่น้อง” ของ “บุ๋น-เปรม, จิมมี่-ซี, วิลเลี่ยม-เอส, จูเนียร์-มาร์ค” ปิดท้ายด้วยเพลงรักความหมายดี “คู่ชีวิต” กับ “เอิร์ท-มิกซ์,จุง-ดัง,เพิร์ธ-แซนต้า, จอส-กวิน” และกลับเข้าสู่พาร์ทFull Throttle คู่อีกครั้งกับ “เฟิร์ส-ข้าวตัง” ที่มาพร้อมความสนุกกับเพลงฮิต “OK นะคะ” และปิดท้ายที่ทำแฟน ๆ น้ำตาคลอ ในเพลงความหมายดี “ว่าไงคนเก่ง” ที่ถ่ายทอดออกมาได้ทัชใจสุดๆ ฟาก “จูเนียร์-มาร์ค” ที่คงคอนเซ็ปต์สดใส กับเพลง “อู้บ่จ้าง” และ “เป็นเพราะฝน” ที่ระเบิดอารมณ์สะกดคนดูทั้งฮอลล์ จากนั้นเปลี่ยนโหมดไปกับ “เจมีไนน์-โฟร์ท” มาในเพลงชวนขยับ “เป็นไรไหม” และ “อยู่ด้วยกันนะ (Every Single Day)” ในวันที่ 1 และวันที่ 2 ก่อนจะทำเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ในวันสุดท้ายกับเพลง “ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป” ที่มาโชว์คู่กันเป็นครั้งแรก และไปต่อกับโชว์สุดทะเล้นของ “วิลเลี่ยม-เอส” ที่มากับเพลง “สวยเด้งดึ๋ง” ก่อนจะปล่อยของโชว์พลังเสียงสมกับเมนโวคอล “ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว” จากนั้นถึงคิวของพี่น้องขาร็อค “เพิร์ธ-แซนต้า” ที่ขึ้นมาพ่นไฟใส่กัน ในเพลง “Supersonic” และ “ภวังค์จิต” ปิดท้ายพาร์ทคู่ด้วย 2 หนุ่ม “ปอนด์-ภูวิน” ที่ออกสเต็ปแดนซ์เรียกเสียงกรี๊ด กับเพลง “ห้ามขยับจับนะ” และ “มันต้องถอน” ที่โดดเด่นด้วยเสื้อสีแสบตาและลีลาเบียวที่โดนใจสุด ๆ
จากนั้นมาฟินกันอย่างต่อเนื่องกับพาร์ท Final Lap ที่นักแข่งตัวท็อปขนโชว์มาเสิร์ฟกันครบทุกฟีล เริ่มที่ “มิกซ์, บุ๊ค, ดัง, จิมมี่, เอส, มาร์ค, จอส” มาในลุคหล่อสะอาดกับเพลง“Your” ตามด้วย “เปรม, ปอนด์, ข้าวตัง, โฟร์ท, แซนต้า, จูเนียร์” ในเพลง “คึกคะนอง” จากนั้นไปเบียวกันให้สุดกับ “มิกซ์, ดัง, เฟิร์ส, เอส, มาร์ค, จอส” ใน “เลี้ยงส่ง” และ “ชากีกุน사기꾼 ฉันเป็นมิจ” จาก “บุ๋น, ภูวิน, บุ๊ค, เจมีไนน์, เพิร์ธ, วิลเลี่ยม, จูเนียร์” และยูนิตบอยแบนด์ยุค 90 “เอิร์ท, เปรม, ฟอส, จิมมี่, จอส, กวิน” กับเพลง “UHT…นี่แหละเพื่อน” ที่พากันขายเสียงขำจนโดนเส้นฮากระจายทั้งฮอลล์ จากนั้นถึงคิว “บุ๋น, ภูวิน, ซี, ข้าวตัง, เพิร์ธ” มาพร้อมกับเพลงเศร้าเนื้อหากินใจ “สักวันจะไม่แตกสลาย” และ “แพ้แล้วพาล + ฉันก็รักของฉัน” จากเสียงทรงพลังของ “วิลเลี่ยม, จูเนียร์, กวิน” และ “จุง, เจมีไนน์, โฟร์ท” ที่ได้ฟังแล้วทัชใจทุกเมโลดี้ จากนั้นไป “TOUCH” สุดเซ็กซี่กับ “เอิร์ท, ฟอส, ดัง, ซี, แซนต้า, เอส”และถึงคิวของ “มิกซ์, เปรม, บุ๊ค, ซี, โฟร์ท, มาร์ค” กับ 2 เพลง “พี่สาวครับ + Replay” ที่ขนความน่ารักมาเต็ม ตามด้วย “สัญญาเดือนหก”จาก “เอิร์ท, บุ๋น, ฟอส, จุง, จิมมี่, เฟิร์ส” และหนุ่มๆ นักดนตรี “ปอนด์, เฟิร์ส, ข้าวตัง, เพิร์ธ, วิลเลี่ยม, กวิน” ที่พร้อมมาระเบิดความมันส์กับ“แพ้ทาง” และ “ยิ่งโตยิ่งสวย” ส่งท้ายพาร์ทนี้ไปพร้อมกับ 5 หนุ่ม “ปอนด์, ภูวิน, จุง, เจมีไนน์, แซนต้า” กับเมนแดนซ์ตัวตึง “Dangerous + RUN” ที่ทำสเตจแทบลุกเป็นไฟ
เข้าสู่ช่วงสุดท้าย Heart Finish Line ของความสนุกกับ 24 นักแข่งตัวท็อป ที่ขับรถออกมาทักทายแฟนๆ ทั่วฮอลล์ กับเพลง “Tokyo Drift” และ “ถูกสเปก (Let’s Go)” ก่อนกล่าวถึงความรู้สึกว่า “ขอบคุณ GMMTV เบื้องหลังที่แข็งแกร่ง ที่คอยสนับสนุนและทำให้พวกเราทั้ง 24 ชีวิต มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ทั้งยังได้ทำโชว์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ บนเวทีแห่งนี้ ที่สำคัญขอบคุณแฟนๆ ทุกคนทุกด้อมที่ติดตามและซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอด รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มามีความสุขและมีความทรงจำดีๆ ร่วมกัน จนทำให้ฮาร์ทเรทของพวกเราพุ่งทะยานไปด้วยกันครับ” สร้างความซาบซึ้งใจให้กับแฟนๆ ทุกคน รวมถึงสปิริตอันแรงกล้าของ 2 หนุ่มอย่าง “แซนต้า” ที่มีอาการกล้ามเนื้ออักเสบจากโชว์ในวันที่ 2 แต่ก็มาโชว์แบบจัดเต็มในวันที่ 3 และ “บุ๋น” ที่มีอาการไม่สบาย แต่ก็สู้สุดใจ หลังทำการรักษาและได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถทำการแสดงได้ เรียกเสียงปรบมือกึกก้องจากแฟนๆ ทั่วฮอลล์ ก่อนจะส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยเพลง “You’re My Treasure” และ “Love Feel so fast” อย่างอบอุ่นสุดประทับใจแบบยากที่จะลืม
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2026 : HEART RACE” ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) - 18 มิถุนายน2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 420 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV