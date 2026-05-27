“เวย์ ไทยเทเนียม” เคลื่อนไหวหลัง “นานา” โพสต์ปมจ่ายหนี้ โอดเงียบดันถูกมองว่าผิด ทั้งที่ความจริงมีสองมุม

หลังจาก “นานา ไรบีนา” ออกมาโพสต์ร่ายยาวในเฟซบุ๊กถึงเรื่องราวการพยายามเคลียร์หนี้กับเจ้าหนี้ตามกำลังที่ไหว และต้องการกำลังใจเหมือนกัน ล่าสุดฝั่งสามีอย่าง “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย ได้โพสต์ผ่านสตอรี่ส่วนตัว ลั่นเงียบดันถูกมองว่าผิด ทั้งที่เรื่องจริงมีสองมุม
“I was raised to keep business private. Social media only shows pieces, not the full truth.
But when a narrative gets too one-sided, silence gets mistaken for guilt. Sometimes speaking up is necessary just to set the record straight.
At the end of the day, there’s your side, my side, and somewhere in the middle sits the truth.”
แปลว่า “ผมถูกสอนมาให้เก็บเรื่องส่วนตัวไว้เงียบๆ โลกโซเชียลมันเห็นแค่บางมุมไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แต่พอเรื่องมันเริ่มถูกพูดถึงอยู่ฝ่ายเดียว การเงียบก็ดันถูกมองว่าผิดซะงั้น บางทีเลยต้องขอพูดบ้างเพื่อเคลียร์ให้ชัดเจน สุดท้ายแล้ว เรื่องราวมันก็มีทั้งมุมของคุณ มุมของผม และความจริงที่อยู่ตรงกลางระหว่างเรานั่นแหละ ❤️”