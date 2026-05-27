เตรียมพบกับทัวร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ “Ray Chen” นักไวโอลินผู้สะกดผู้ชมด้วยเสียงดนตรีมาแล้วทั่วโลกกับ “Ray Chen Violin Recital 2026”

Ray Chen ผู้สร้างนิยามใหม่ใหักับการเป็นนักดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 21 ผู้ที่มีฐานแฟนเพลงกว้างขวางครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่ โดยความเป็นเลิศทางดนตรีของเขาถูกส่งต่อไปยังผู้คนนับล้าน ผ่านช่องทางออนไลน์และการแสดงสดร่วมกับวงออร์เคสตราในคอนเสิร์ตฮอลล์ชั้นนำระดับโลก Ray Chen ได้รับการยกย่องให้เป็น "บุคคลที่น่าจับตามอง" โดยนิตยสาร The Strad และ Gramophone อีกทั้งยังได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อบุคคลเอเชียที่มีอิทธิพลมากที่สุด 30 อันดับแรกที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยนิตยสาร Forbes สำหรับผลงานที่โดดเด่นของเขา มีทั้งการปรากฏตัวในซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง “Mozart in the Jungle” รวมถึงการเป็นพันธมิตรที่ยาวนานกับ Giorgio Armani ผู้ซึ่งร่วมออกแบบปกอัลบั้ม Mozart ให้แก่เขา นอกจากนี้ เขายังได้แสดงในงานระดับโลกมาแล้วมากมาย อาทิ วันชาติฝรั่งเศส (Bastille Day), คอนเสิร์ตมอบรางวัลโนเบล ณ กรุงสต็อกโฮล์ม และ BBC Proms ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลอันกว้างขวางของเขาในวงการดนตรีคลาสสิก
ในทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ เขาจะร่วมแสดงกับนักเปียโน Chelsea Wang ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจาก The New York Times ว่าเป็น “นักเปียโนรุ่นใหม่ฝีมือยอดเยี่ยม” Chelsea Wang เป็นทั้งศิลปินเดี่ยว นักดนตรีแชมเบอร์ และอาจารย์สอนดนตรี เธอกวาดรางวัลมาแล้วมากมายและออกแสดงอย่างโชกโชนทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย รวมถึงที่ Carnegie Hall, Kennedy Center, Merkin Hall และฮอลล์ชั้นนำในอีกหลายประเทศ ทั้งนี้เธอยังเป็นผู้ชนะรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันเปียโนระดับชาติและนานาชาติอันทรงเกียรติ
อาทิ Seoul International Piano Competition, Washington International Piano Competition และ New York International Piano Competition
Ray Chen Violin Recital 2026 ทัวร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงใน 4 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และประเทศไทย โดยจะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2569 เวลา 15:00 น. ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
