เมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ เปิดมิติใหม่ครั้งแรกในไทย! “New Life Festival 2026” คู่รัก “เป๊ก-แนท” ร่วมหนุน Faith-Based Tourism สู่สากล 4 ก.ค.นี้

เมืองพัทยา ร่วมกับ มูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เตรียมเนรมิตชายหาดพัทยากลางจัดโปรเจกต์ยักษ์ “New Life Festival 2026” ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 มุ่งยกระดับเมืองพัทยาสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและความเชื่อ (Faith-Based Tourism) สะท้อนภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้าง ปลอดภัย โอบรับความหลากหลายของคนทุกรุ่นทุกวัยอย่างยั่งยืน
การแถลงข่าวครั้งนี้ ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้บริหารมูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ หน่วยงานส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว และองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมและวิสัยทัศน์ในการจัดงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่สามารถดึงดูดคลื่นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทุกเพศทุกวัยให้เข้ามาสัมผัสพัทยาในมุมมองใหม่ที่งดงาม
สำหรับงาน “New Life Festival 2026” กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 23.45 น. ณ ชายหาดพัทยากลาง ประกอบด้วยพิธีการภาคบ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ ยามเย็นสัมผัสบรรยากาศริมชายหาดที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นเทศกาลแห่งความรักและการฮีลใจ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงละครเวทีจากกลุ่มเยาวชนของมูลนิธิฯ เรื่อง "พระเยซูบนไม้กางเขน" โชว์การเต้นสุดตระการตา คอนเสิร์ตนมัสการพระเจ้า และไฮไลต์การแสดงบินโดรนแปรอักษรบนผืนฟ้าเหนือทะเลพัทยากลาง
อ.แชมป์-สิทธิโชค เสรีธรนกุล ตัวแทนคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า “Faith-Based Tourism ประกอบด้วยพิธีบัพติศมาในน้ำริมชายหาด ซึ่งถือเป็นมหกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของคริสเตียนไทย นับเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุด ผืนน้ำเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการชำระล้างความทุกข์และความล้มเหลวในอดีต เพื่อให้ทุกคนได้ประกาศความเชื่อและพร้อมที่จะได้รับการรีเซ็ตชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักร่วมกัน”
คู่รักดารา “เป๊ก รัฐภูมิ - แนท ณัฐชา” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ โดย “แนท ณัฐชา” เผยว่า “รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก เพราะน่าจะเป็นพิธีบัพติศมาในน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และไม่ใช่แค่งานเฟสติวัลริมทะเลทั่วไป แต่เป็นพื้นที่แห่งความรักและศิลปะที่จะช่วยโอบกอดเยียวยาใจของทุกคนที่ได้มาร่วมงาน แนทและพี่เป๊กตั้งใจเชิญชวนเพื่อนๆ มี บิ๊ก D-GERRARD , ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี , ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล รวมถึงเซอร์ไพรส์ใหญ่กับการคัมแบ็กของดีเจตัวแม่ระดับตำนาน ดีเจ Faahsai และดีเจ daisydarin ที่จะมาสร้างสรรค์บีทเพลงคริสเตียน(CEDM) แบบที่ไม่เคยมีในไทยมาก่อน สมทบด้วยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างพลังบวก อาทิ แน็ค ศิวกร สายพัฒนาตัวเอง, บีม Minithing และ เคบิ๊กบอส จาก TikTok รวมถึงครีเอเตอร์วัยรุ่นอีกคับคั่ง อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ จัดเตรียมซุ้มอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรี โดยใช้ภาชนะรักษ์โลก”
“งานนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนเท่านั้น คนศาสนาไหนก็มาได้ เป็นคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ใครที่เหนื่อยจากการทำงานและไม่รู้จะไปเที่ยวไหน อยากให้คิดถึงงานนี้เป็นที่แรก โดยงานนี้ ฟรีตลอดทั้งงาน เราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนมาเจอกัน มารับความอบอุ่นและร่วมเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกัน”
ส่วน “เป๊ก รัฐภูมิ” เผยถึงไฮไลต์สำคัญว่า “ในงานจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ ริมชายหาด การแสดงโดรนแปรอักษรขนาดใหญ่ บนท้องฟ้าเหนือชายหาด การแสดงละครเวที โดยเยาวชนจากมูลนิธิ Bright Romance ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของพระเยซูบนไม้กางเขน เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้รับรู้ถึงความรักของพระองค์ นอกจากนี้ยังมี ดีเจ และ การเต้นรำโบกธง จัดเต็มตลอดงานครับ”
ทางด้าน ”ศิวัช บุญเกิด“ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวถึงมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวว่า “เมืองพัทยาได้วางกรอบประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล การบริหารจัดการพื้นที่ และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างครบวงจร เพื่อการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจและความประทับใจสูงสุดให้กับทุกท่านครับ”
เมืองพัทยาและมูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย มาร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ร่วมกันในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป