“ผู้กองแคท” ดึง “จีน่า วิรายา” นั่งพรีเซนเตอร์ CATIQUE โทนอัพผิวกายนวัตกรรมใหม่บุกตลาดวัยรุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์ทันทีหลัง “ผู้กองแคท”หรือ ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคท ยูนีค จำกัดเปิดตัวแบรนด์ความงามน้องใหม่ “CATIQUE (แคททีค)” พร้อมคว้าตัว “จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย” นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์สาวสุดฮอตมานั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ หวังเจาะตลาดวัยรุ่นและกลุ่ม Gen Z ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ โดยการเปิดตัวครั้งนี้ จีน่า วิรายา มาในลุคสวยแพง อินเตอร์แฟชั่นสไตล์ตัวแม่ ถ่ายทอดภาพลักษณ์สาวมั่นยุคใหม่ที่ทั้งเฟียซ สดใส และมั่นใจในแบบของตัวเองที่เป็นแบบอย่างให้กับสาวยุคใหม่


โดย จีน่า วิรายา เปิดใจว่า “รู้สึกตื่นเต้นและชอบแบรนด์ตั้งแต่แรกเห็น เพราะ CATIQUE(แคททีค) มีความชัดเจนทั้งเรื่องแฟชั่น ความมั่นใจ และไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ จีน่ารู้สึกว่า CATIQUE (แคททีค) เป็นแบรนด์ที่มีความเป็นตัวเองสูงมาก ทั้งความแฟชั่น ความมั่นใจ และความสนุก ซึ่งตรงกับสไตล์ของจีน่าพอดีค่ะขอบคุณผู้กองแคทมากๆที่เห็นถึงศักยภาพของจีน่าและจริงๆต้องบอกว่าก่อนจะรับพรีเซนเตอร์จีน่าลองใช้ก่อน และทุกคนจะเห็นว่าจีน่าเป็นคนแต่งตัวเผยผิวสุดๆดังนั้นตัวTone Up เป็นอะไรที่ใช่มากๆสำหรับจีน่า สาวๆคนไหนอยากมีสไตล์ผิวเป็นแสงเป็นแก้วแบบจีน่าจัดเลยค่ะ”

ด้าน “ผู้กองแคท” หรือ ร.ต.อ.หญิง ดร.อาทิติยา เบ็ญจะปัก กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคท ยูนีค จำกัด เจ้าของแบรนด์ CATIQUE (แคททีค) เผยว่า “เหตุผลที่เลือก จีน่า วิรายา เพราะมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีพลัง มีเสน่ห์ และมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง จีน่าเป็นคนที่มีความมั่นใจ มีสไตล์ชัดเจน และสามารถสะท้อนความเป็น CATIQUE (แคททีค) ที่แคทต้องการสื่อสารได้ดี แคทอยากให้แบรนด์เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น และจีน่าคือตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชัดเจนมากค่ะ

และข่าวดีผู้ที่ใช้ดีแล้วอยากมีรายได้เสริมCATIQUE(แคททีค) เปิดรับตัวแทนจำหน่ายและนายหน้าขายสินค้าทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง TikTok, Facebook, Shopee และ Lazada แบบไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างรายได้ผ่านโลกออนไลน์อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่าน Facebook : CATIQUE Official TikTok : CATIQUE Official Line Official : @catiqueofficial
















“ผู้กองแคท” ดึง “จีน่า วิรายา” นั่งพรีเซนเตอร์ CATIQUE โทนอัพผิวกายนวัตกรรมใหม่บุกตลาดวัยรุ่น
