พลิกโฉมเยาวชนไทยสู่ยุค AI มก. ปิดฉาก “Thailand Robot & Coding Challenge 2026” สุดยิ่งใหญ่ เฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะหุ่นยนต์คว้าถ้วยพระราชทานฯ

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ สำหรับงานแข่งขันหุ่นยนต์และโค้ดดิ้งระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “Thailand Robot & Coding Challenge 2026” ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่ตื่นเต้นและเสียงเชียร์จากผู้ปกครองและผู้เข้าชมงานอย่างคึกคักตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจอันสูงสุดแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ หัวหน้าโครงการ Thailand Robot & Coding Challenge 2026 และ ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (บพค.) ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 7-17 ปี ได้แสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพวิศวกรในอนาคต
ภายในงานนอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นแล้ว ไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเรียนและผู้ปกครอง คือ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำ, การเจาะลึกหลักสูตร "อัจฉริยะสร้างได้" รวมถึงเวทีเสวนาสุดเข้มข้นในหัวข้อ “เด็กยุค AI จะไม่ใช้ให้ใช้ไม่เป็น” ที่ช่วยจุดประกายแนวคิดการเลี้ยงลูกและพัฒนาทักษะเด็กในยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ
สรุปผลการแข่งขันและรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทดังนี้
Alpha – I league มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 13AL - จิตติพัฒน์ ระวังภัย, สิปปกร จิตเขม้น และ จิระเมศร์ พรสุทธิไพจิต
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 22AL - ธรรมสรณ์ เลิศมิ่งชัยมงคล, ศิวัชย์พสิษฐ์ เมฆินทรางกูร และ ธีรภพ สุอัครยา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 3AL - กฤตัชญ์ สีแสด, ภคิน นันทจิวากรชัย และ ปุญญพัฒน์ พรหมภานุเสถียร
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 28AL - ณัฐภัทร สืบเลย, ณัฐวรรธน์ สืบเลย และ ณัฎฐบุรุษ ปาลี
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 12AL - ธนกร เลิศสุรวัฒน์, นราวิชญ์ ลือขจร และ ชวกร ทองประดับเพชร
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 10Al - พงศ์ภัค สุรวัฒนานันท์, ตรอง ด่านอุดมกิจ และ ธนากร จันทร
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 4AL - กฤษฎา รวีสวัสดิ์, นรภัทร์ สว่างอำไพพงษ์ และ ธนากฤต ม่วงแก้ว
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 2AL - นิพพิชฌน์ วัฒนเสถียร และ ลภัสรดา ทองเชื้อ
Alpha – I league มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 24AL - เด็กหญิงปาณสิรา ขัณฑ์ชลา, เด็กชายปวีณ ดอนพรทัน, เด็กชายปุณณ์ณัฐ แถวเพณี
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 27AL - เด็กชายภัทรชนน ตุยาสัย และ เด็กชายณัฐพัชร์ แน่นอุดร
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 14AL- นายภาสกร ศรีวารินทร์, นายเบญจมิน พิชิตปฐพี และ นายอรุณภาส ด่านอุดม
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 18AL - เด็กชายภรัณยู สุรินทร์, เด็กชายนิพพิชฌน์ ตรีวิศวเวทย์ และ นาย ฐิติคุณ ไหมทอง
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 5AL - บุญดี วสุสินสุข และ พิชามญชุ์ ตรีชวา
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 31AL - เด็กชายคณินณัฏฐ์ สังข์ศิริ และ เด็กชายพัธนิสร์ เทอดวงศ์วรกุล
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 17AL - เด็กชายนราวิชญ์ คำนิล, เด็กชายหมิงซัน จาง และ เด็กชายอัศวิน มูลศิริ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 23AL - เด็กชายอัครวิชช์ กิ่งไทร, เด็กหญิงพริมา ชาญเทศน์ และ เด็กหญิงเขมิกาภัค อาษาเสน
Nova-x league มัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 12E - เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทองดี , เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขจรไชยา และ เด็กชายโสพัส วรรณผ่อง
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 13E - เด็กชายพิเชษฐชัย ธาระพันธ์, เด็กชายพงศ์วรินท์ นาคประเสริฐ และ เด็กชายศุภกฤต น้อยปรีชา
Nova-x league มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 1E - นายธราธร ธนากิจ, นายภูมิพัฒน์ บุญยรัตน์วุฒิกร และ นายพศวัต เครื่องพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 11E - นายภาคิน หาญวัฒนาศิริ, นายเตชินท์ บุญวิเศษ และ นายคริษฐ์ จันทระ
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 3E - นายวรพงษ์ หอมจันทร์, นายณัฐนันท์ เศรษฐ์สรไกร และ นายวริทธิ์ มีคุณ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 8E - นายพีรพงศ์ อุ่นเรือนงาม, นายณฐพล ดวงประวัติ และ นายธนพล ฉายอรุณ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 7E - นายนิติวัฒน์ กันทะวะ, นายพชร บุญริมสนอง และ นายธนกฤต ธรรมเจริญ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 10E - นายนิธิศ ศรีสวัสดิ์, นายกมลโชค ชลนภากุล และ นางสาวภคพร เพชรพันธ์
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 2E - นายพัชร เพ็ชรเขียว, นายปริญยากรณ์ ไชยเสริม และ นายทัตเทพ ศรีสุวรรณ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 5E - นายณัฐพงศ์ ทาศรีงาม, นายปฏิภาณ สมเกียรติสกุล และ นายตันติกร เจริญกจิ รุ่งโรจน์
ROBO-G league รุ่น 7-9 ปี
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 2A — กรัณย์พล พันธ์พิกุล, นนธเดช แก้วกันตี และ รัฐกรณ์ กันทาดี
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 18A - กันต์ณภัทร ประสูตร์แสงจันทร์ และ สรธร คูหาเรืองรอง
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 11A - ณัฐรัชต์ โรจน์พานิชกิจ, ปริติณรงษ์ อยู่บาง และ ภัทรดนัย ชูระหงษ์
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 9A - ปวิช เห็นการไกล, รัชพล กะชามาศ และ หาญ หาญทองคำ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 14A - ปิยธิดา ทรัพย์รุ่งโรจน์, พรรวินท์ เปรมโยธิน และ ภูมิภัสสร เชวงโชติก
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 6A - ณภวดล ทองสว่าง และ ภูมิรินทร์ แก้วเวียงกัน
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 8A - กฤตชญวิชร์ แก้วกันยรัตน์, กวิน คุณะดิลก และ ณภูร์วิน อุทาเลิศ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 10A - ณัฐวิชช์ ธิติพิริยากรณ์ และ ปิยภัทร มีมะโน
ROBO-G league รุ่น 10-12 ปี
รางวัลชนะเลิศ : ทีม 9C - โชติชัยณัฏฐ์ ชินวรพิทักษ์, ณัฏฐนันท์ สุทธิกมลสกุล และ ปภินวิช ธีระพงษ์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 6B - กิจธนาพัฒน์ กองนาค, ธนกร เหลืองทอง และ ภณิชชา สุวรรณคล้าย
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 5C - ธยาน์ วิทยาประภากร และ สายฟ้า กิติกร
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 1C - ธนกฤต เอกลักษณานันท์ และ นันท์นภัส ดิสโต
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 7C - ภณสิริ จำรัส และ ภัคพนธ์ มหัทธนตระกูล
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 14B - กฤษพิสิษฐ์ โชคศิลปะสารท และ ทิวัตถ์ เทียนวัง, ปราณต์ ปิ่นเสม
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 12B - เตชินท์ ปริยธาดา และ ธธัช นิรามัย
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 13C - ณัฐชนนต์ ชัยสุริยเทพกุล, นภัทร หวังสัจจะ และมนัสวิน สิงห์ทอง
ROBO-G league รุ่น 13-15 ปี
รางวัลชนะเลิศ: ทีม 1D - จิรภัทร จารุกีรติ, ชินาธิป ทองห่อ และ สรันพัชรญ์ เศรษฐโกมุท
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 14D - ชีระวิทย์ โยมา, ณัฐกรณ์ พิกุลทอง และ พัชรวัฒน์ สุมารสิงห์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 6D - ชันชิต จันทร์สุวรรณ และ นิรวิทธิ์ โกวิทวัฒนชัย
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 16D - กัญญาภัค จินะทอง, พิพ์ณดา คูหา และ ภูมิภัช เดชะวรวุฒิ
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 : ทีม 15D - จิตติพัฒน์ มณีจันทร์, ณฐาภพ สุนทรานนท์ และ วัศพล โกมลสิริโชค
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 3 : ทีม 4D - ดนุพัฒน์ รอดเรือน, ทรงคุณ อารีวัฒนากุล และ ภูริต รักสินสกุล
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 : ทีม 11D - ชยกฤต ดอนมูล, บวรทัช ทองอาภรณ์ และ รัชชานนท์ สุระศิรานนท์
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 : ทีม 18D - ณัฎฐ์รดา วัฒนาพรศิริโชติ, ณัฏฐ์วิรัช ทิพนงค์ และ วรัญญา บุญลับ
ROBO-G league รุ่น 16-17 ปี
รางวัลชนะเลิศ: ทีม 23D - รุจิเวธน์ ลุนสายยา, วรัญญา อภิวันทนกุล และ ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 : ทีม 22D - เฌอ อยู่ประยงค์ และ ศตพล นรินทรางกูร ณ อยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 : ทีม 21D - ธนกฤต แสงจัง, นายวรพจน์ ชื่นแสน และ ภาสกร มะโนจันทร์
รางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 : ทีม 24D - ภควัต ขวัญจันทร์, ภูบดี คงเหมือน และ เสฏฐพงศ์ เจริญนพกิจ
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้จัดงาน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนทุกคนและทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทักษะด้าน Coding และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต