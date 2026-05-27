กางแผนที่ลุยอารีย์! "ThinkFest 2026" เทศกาล Creative Hopping 29 - 31 พ.ค.นี้ เลือก เที่ยว เล่น คุย คิด ได้ตามใจคุณ

ปักหมุด 4 Landmark หลัก: เช็คลิสต์กิจกรรมวันต่อวัน มาดูกันว่า 4 จุดเช็คอินหลักทั่วย่านอารีย์ มีไฮไลท์อะไรในแต่ละวันบ้าง จะได้วางแพลนถูกวัน!
1. BRANDTHINK (Workplace & Session Space) : ศูนย์รวมทอล์กสร้างแรงบันดาลใจและเวิร์กช็อปพัฒนาตัวเอง
• วันศุกร์ที่ 29 - วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569:
o Mahaheretonight (Jam Session & Youth Unlabel): พื้นที่ปล่อยของสำหรับคนรักเสียงดนตรีและเวทีแสดงฝีมือนักดนตรีรุ่นใหม่
• วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569:
o เงินแบบไหน… ที่เหมาะกับชีวิตแบบเรา? by ธนาคารออมสิน: ฟัง ‘เบนซ์ ไกจิน’ แชร์การบาลานซ์
งานครีเอทีฟกับความมั่นคงและการเงินฉบับคนเมือง
o LISTENING IS SUPERPOWER: เวิร์กช็อปฝึกการฟังเพื่อเข้าใจกันและกันมากขึ้น (รายได้บริจาคการกุศล)
• วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569:
o SPECIAL TALK SESSION ตั้งวงสนทนากับผกก. 13 เกมสยอง มะเดี่ยว ชูเกียรติ และ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
2. WHITE CLOUD (Community Space ซอย 3): พื้นที่คอมมูนิตี้สุดชิคที่รวมทั้งดนตรี ทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรม Reset จิตใจ
• วันศุกร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569:
o ooca SOUL RESET: กิจกรรมหยุดพักจากความเครียดผ่าน Cacao Ceremony, ทำ Vision Board และ Ecstatic Movement (จำกัดวันละ 1 รอบเท่านั้น!)
• วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569:
○ SPECIAL TALK SESSION (16:00 - 20:00 น.): ขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ เปิดตัว LINE UP BRANDTHINK CINEMA 2026, เสวนาพิเศษ "The Producer’s Roundtable” และ "The Craft Standard”
• วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569:
o สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย Panel Discussion: THINK ไม่ปลอม “No Filter Telling”
o AD ADDICT (IDEA FUEL STATION): เบื้องหลังเทคนิคความสำเร็จจากธุรกิจคลื่นลูกใหม่และชีวิตครีเอทีฟ
o WORLD CHANGES, DON’T WASTE YOUR TIME BY CASIO: แชร์แรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่รักและการปรับตัวให้เข้ากับโลกโดยไม่เสียตัวตน
• วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569:
o RoundShare นิ้วกลม x TCP: วงสนทนาแบ่งปันเรื่องราวและรับฟังแบบไม่ตัดสินเพื่อปลุกพลังในตัวเอง
3. JOSH HOTEL (Hotel & Pool Zone) : เปลี่ยนบรรยากาศมาสนุกริมสระน้ำสไตล์ Modern Vintage
• วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569:
o SPECIAL TALK SESSION (17:00 - 20:00 น.): ทอล์กเจาะลึก 3 เซสชันรวด ทั้งเรื่องการลงทุนของแบรนด์ในภาพยนตร์ , การใช้ Data และ AI ดีไซน์อนาคตธุรกิจ , และปิดท้ายด้วยการรับมือความเปลี่ยนแปลง
ในโลกธุรกิจ
o POOLSIDE PARTY & DRINKS: ปาร์ตี้ริมสระสุดชิลตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
• วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569:
o Creative Talk, ‘Change in a Bottle’ : กิจกรรม Deep Talk ริมสระน้ำ เขียนนิสัยที่อยากเปลี่ยนลงขวด ฟังแรงบันดาลใจอัปสกิล แล้วลอยขวดเพื่อคว้าตัวตนใหม่ร่วมกัน
4. GUMP’S ARI (Community Space แหล่งรวมวัยรุ่น) : คอมมูนิตี้สเปซสุดป๊อป จุดนัดพบของความบันเทิงและศิลปะ
• วันศุกร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569:
o ThinkFest Concert: สนุกกันยาวๆ กับคอนเสิร์ตขบวนศิลปินจากค่ายดัง อาทิ 2ECTASY, JEFFY, KAKAGOESBACKHOME, MUTE., MILLIESNOW, SOUNDSLEEP, ARABELLE, CHERIIE,
DIDIXDADA, LE7EL, DUMB.RONG, MicMac, NEWERY และ J.RABBIT
o MOODY Exhibition, ‘Whisper of Change, Embrace of Butterfly’: นิทรรศการสำรวจ ‘ผีเสื้อแห่งอารมณ์’ และความทรงจำวัยเด็ก เพื่อโอบกอดตัวเองให้มากขึ้น
ตะลุยซอยอารีย์: อาหาร แฟชั่น และจุดเช็คอินลับที่ห้ามพลาด!
เสน่ห์ของงานนี้คือการเดินลัดเลาะไปตามซอยต่างๆ ในย่านอารีย์ เพราะระหว่างทางมีของดีซ่อนอยู่เต็มไปหมด!
รวบรวมพิกัดน่าแวะมาให้แล้ว:
1. สายกินต้องโดน – ซอยนี้มีแต่ของอร่อย
• ‘SAUCE TOUR’ ทัวร์กินได้: ทัวร์ Hopping สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะพาลุย 7 ร้านอาหารหลากสไตล์ทั่วอารีย์ (International-Local Culture) นำทัวร์โดยเชฟและนักชิมตัวจริง
• ร้านเด็ดประจำย่าน: แวะเติมพลังกับเบอร์เกอร์ชิ้นโตที่ JIM'S BURGER, เมนูปลาฟิชแอนด์ชิปส์ที่ FISHMONGER, หรือจะไปลองเครปแสนอร่อยที่ PHUMJAI CREPE ก็น่าสนใจ
• ดับร้อนด้วยของหวาน: แวะทานไอศกรีมโยเกิร์ตที่ ADAM N EVE หรือจิบเครื่องดื่มเก๋ๆ ที่คาเฟ่สุดคูลอย่าง BROOKS และ ITTI
2. สายแฟชั่น & ช้อปปิ้ง – ไอเทมยูนีคไม่ซ้ำใคร
• ตราหลาด - ตลาดมีตรา (By CheezeLooker): ตลาดนัด Flea Market Hopping ใน 4 โลเคชันทั่วอารีย์ เดินช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นและค้นหาผู้คนมีสไตล์
• THE DECORUM: ร้านเสื้อผ้าผู้ชายสไตล์ Classic Menswear สำหรับหนุ่มๆ ที่ต้องการความเนี้ยบ
• Tempo Bar (Weekend Swap): กิจกรรมหมุนเวียนของใช้ในบ้าน นำของมาเท่าไหร่แลกกลับไปได้เท่านั้น!
(วันศุกร์: เสื้อยืด, วันเสาร์: ของครัว, วันอาทิตย์: หนังสือ)
• Vinyl Market & Community: แหล่งแฮงเอาต์ของคนรักแผ่นเสียงและงานคราฟต์ ช้อปมาร์เก็ตชิลๆ เคล้าดนตรีแจ๊สฟังสบาย จัดที่ร้าน good neighbor by The Decorum
3. สายอาร์ต & จุดเช็คอินลับระหว่างซอย
• Installation art โดย Pantang Artwork, ภาพชีวิตคนขับเคลื่อนย่านโดย ปกฉัตร วรทรัพย์, โปสเตอร์เล่าการเปลี่ยนแปลง 20 ปีปาร์ตี้กรุงเทพฯ โดย Dudesweet และชมไฮไลท์ Video Mapping บนรั้วต้นเฟื่องฟ้า ซอย 5
โดยทีม TYJ
• Bew's Act-Things (Acting Workshop): เวิร์กช็อปสำรวจตัวเองผ่านศิลปะการละครและการฝึกสติที่จะช่วยให้คุณเท่าทันตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น
งานนี้มีทั้งแบบ Free Zone และ Ticket : ลงทะเบียนแล้วมา Creative Hopping กัน!
• บัตร Free Register (เข้างานฟรี!): ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน https://restspace.me/thinkfest สามารถเดินชมตลาด ‘ตราหลาด’, เข้าฟัง Free Talk, ชม Art Installation และดูฟรีคอนเสิร์ตได้ตลอด 3 วันเต็ม
• บัตร Event Pass (ราคาเริ่มต้น 20 - 2,500 บาท): สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะทาง เช่น งานปาร์ตี้, เวิร์กช็อปพิเศษ, หรือทัวร์ชิมอาหาร มี Ticket จำหน่ายแยกตามกิจกรรม อาทิ ทัวร์กิน Sauce Tour 599.- , เวิร์กช็อปละคร/Soul Reset 299.- , ทอล์กริมสระ Change in a Bottle 150.-
หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้ที่จุดแลนด์มาร์กหลักทั้ง 4 จุดได้เลย!
สุดสัปดาห์นี้ล็อกวันให้พร้อม แล้วมาเดิน Hopping ค้นหาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ตัวเอง ในย่านอารีย์ ที่เทศกาล ThinkFest2026 กัน!
