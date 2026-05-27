"ชินดง" Super Junior ลดน้ำหนัก 37 กิโลใน 5 เดือน หลังแพทย์เตือนอาจเสียชีวิตเมื่ออายุ 40

ชินดง สมาชิกวง Super Junior วัย 40 ปี กลายเป็นกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเผยภาพลุคล่าสุดที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัด จนแฟน ๆ หลายคนแทบจำไม่ได้
ไอดอลหนุ่มโพสต์ภาพผ่าน Instagram ในชุดฮอกกี้เต็มตัว พร้อมข้อความว่า ตอนแรกเพียงอยากลองเล่นกีฬาใหม่เท่านั้น แต่สุดท้ายกลับจริงจังถึงขั้นสั่งทำอุปกรณ์ครบชุด เพราะค้นพบว่าฮอกกี้เป็นกีฬาที่สนุกกว่าที่คิด
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดึงความสนใจจากชาวเน็ตมากกว่ากีฬาชนิดใหม่ คือรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างมากของชินดง โดยสื่อเกาหลีรายงานว่า เขาลดน้ำหนักจาก 116 กิโลกรัม เหลือเพียง 79 กิโลกรัม ภายในเวลาแค่ 5 เดือน หรือคิดเป็นน้ำหนักที่หายไปถึง 37 กิโลกรัม
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเขาดูเด็กลงราว 10 ปี ขณะที่บางคนถึงกับบอกว่า “การลดน้ำหนักคือศัลยกรรมที่ดีที่สุด”
แฟนคลับรุ่นเก่ายังชี้ว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชินดงลดน้ำหนักครั้งใหญ่ เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาเคยเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างหนักหลายครั้ง ก่อนจะกลับมาอ้วนขึ้นอีกในภายหลัง
ก่อนหน้านี้ ระหว่างออกรายการทอล์กโชว์เมื่อปี 2020 ชินดงเคยเปิดเผยว่า แพทย์เตือนอย่างจริงจังเกี่ยวกับสุขภาพของเขา โดยกล่าวว่า “ถ้าผมไม่ลดน้ำหนักตอนนี้ ผมอาจเสียชีวิตเมื่ออายุ 40 ปี”
หลังเข้าสู่วัย 40 อย่างเป็นทางการ ดูเหมือนคำเตือนดังกล่าวจะยังคงอยู่ในใจของเขาเสมอ โดยมีรายงานว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชินดงพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายด้าน ทั้งการกินและนอนให้เป็นเวลา ใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมากขึ้น รวมถึงลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง