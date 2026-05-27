"คิมซูฮยอน" ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่น หลังคดีพลิก ปมหลักฐาน AI ปลอม

ต้นสังกัดของ คิมซูฮยอน ออกแถลงการณ์ หลังศาลอนุมัติหมายจับ “คิมเซอึย” เจ้าของช่อง HoverLab ปมเผยแพร่ข้อมูลเท็จและหลักฐานปลอม
GOLDMEDALIST ต้นสังกัดของนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ Kim Soo Hyun ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีที่ยื่นฟ้องต่อ Kim Se Eui ผู้ดำเนินช่อง YouTube HoverLab หรือ Garosero Research Institute โดยระบุว่าผลการสอบสวนพบว่า ข้อกล่าวหาและหลักฐานต่าง ๆ ที่ HoverLab นำมาเปิดเผยเกี่ยวกับคิมซูฮยอนนั้นเป็น “ข้อมูลเท็จ” ทั้งหมด
ต้นสังกัดระบุว่า บทสนทนา KakaoTalk ที่ถูกเปิดเผยในงานแถลงข่าวก่อนหน้านี้ ถูกตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ “ถูกปลอมแปลงและตัดต่อ” จากบทสนทนาของบุคคลที่สามซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอน ขณะที่ไฟล์เสียงของผู้เสียชีวิตที่ถูกนำมาเผยแพร่ ก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเสียงที่สร้างขึ้นผ่านเทคโนโลยี AI
จากความร้ายแรงของข้อกล่าวหา ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านเครือข่ายสารสนเทศ การสะกดรอยคุกคาม การเผยแพร่สื่อผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเพศ รวมถึงการข่มขู่ ล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับคิมเซอึยแล้ว
GOLDMEDALIST ยังกล่าวขอบคุณหน่วยงานสืบสวนที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลักฐานอย่างเป็นกลาง พร้อมย้อนคำพูดของคิมซูฮยอนเมื่อหนึ่งปีก่อนที่เคยกล่าวไว้ว่า “ผมจะไม่ขอให้ทุกคนเชื่อ แต่ผมจะพิสูจน์มันให้เห็น” โดยระบุว่า ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา นักแสดงหนุ่มทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาคำพูดดังกล่าว และในที่สุดความจริงก็ได้รับการพิสูจน์ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการสอบสวนอย่างละเอียด
ท้ายแถลงการณ์ ต้นสังกัดยังขอบคุณแฟน ๆ และประชาชนที่เชื่อมั่นและรอคอยคิมซูฮยอนมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา