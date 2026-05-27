"แอนน์ แฮทธาเวย์" เผยเคยตาข้างซ้าย “เกือบบอด” นาน 10 ปี หลังป่วยต้อกระจกตั้งแต่อายุ 30 ต้น ๆ

แอนน์ แฮทธาเวย์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง เปิดเผยว่าเธอเคยสูญเสียการมองเห็นที่ตาซ้ายอย่างรุนแรงนานเกือบ 10 ปี หลังป่วยเป็นโรคต้อกระจกก่อนวัยตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี
นักแสดงหญิงวัย 43 ปี เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวระหว่างร่วมรายการพอดแคสต์ Popcast ของ The New York Times โดยยอมรับว่า “นี่อาจเป็นข้อมูลที่มากเกินไปหน่อย” ก่อนจะเล่าว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตาซ้ายของฉันแทบมองไม่เห็น”
แฮทธาเวย์อธิบายว่า อาการดังกล่าวสร้างความเครียดให้เธออย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ตาขุ่นมัว ส่งผลให้การมองเห็นพร่ามัวและแย่ลงเรื่อย ๆ
เธอยังเผยอีกว่า เพิ่งตระหนักถึงความรุนแรงของอาการอย่างแท้จริงหลังเข้ารับการผ่าตัดเมื่ออายุ 40 ปี โดยกล่าวว่า “หลังผ่าตัด ฉันถึงเข้าใจว่าปัญหาสายตาของตัวเองรุนแรงแค่ไหน” พร้อมเสริมว่า ก่อนหน้านั้นเธอไม่รู้เลยว่าอาการดังกล่าวส่งผลกดดันต่อระบบประสาทการมองเห็นมากเพียงใด
ปัจจุบัน แฮทธาเวย์กลับมามองเห็นได้อีกครั้งแล้ว โดยเธอพูดถึงช่วงฟื้นตัวว่า “หลังการผ่าตัด ทุกอย่างดีขึ้นมาก” และบอกว่าการได้ลืมตาเห็นโลกในทุกวัน “เหมือนปาฏิหาริย์” พร้อมยอมรับว่า หากเป็นเมื่อสองชั่วอายุคนก่อน ผู้คนอาจยังไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาแบบนี้ด้วยซ้ำ
แอนน์ แฮทธาเวย์ เริ่มเข้าสู่วงการจากซีรีส์ Get Real เมื่อปี 1999 ก่อนโด่งดังระดับโลกจากภาพยนตร์ The Princess Diaries ในปี 2001 และมีผลงานดังตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Devil Wears Prada, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Les Misérables, Interstellar, The Intern และ Ocean’s 8 โดยล่าสุดเธอกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งใน The Devil Wears Prada 2 เมื่อเดือนที่ผ่านมา