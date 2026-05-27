ศาลตัดสินจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี คดีหมิ่น “ทนายกุ้ง” แต่ให้รอลงอาญา ปรับ 8 หมื่น ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสน

วันนี้ (27 พ.ค.) ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษา กรณีที่ “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์” ฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก ปู มัณฑนา 2 ปี แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี ปรับ 8 หมื่น และให้ชดใช้ค่าเสียหาย 1 แสนบาท ประกาศหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 7 วัน ชำระค่าทนายความ 1 หมื่นบาท
โดยทนายกุ้ง ได้เผยคลิปเต้นม่วนๆ ในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเผยถึงคดีในวันนี้ว่า “หลังจากไปศาลมาอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะชนะคดีแล้วนะคะ ศาลสั่งจำคุกปู มัณฑนา จำนวน 2 ปี ปรับ 80,000 บาท ให้จ่ายค่าเสียหายทนายกุ้ง 100,000 บาท ค่าทนายความ 10,000 บาท โฆษณาหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จำนวน 7 วัน”