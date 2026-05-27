เปลี่ยนกรุงเก่าเป็นรันเวย์! “Ayutthaya Pride 2026” จัดใหญ่ ดึง “แม่ฮาย-แอนนา-นารา” ร่วมแสดงพลังสีรุ้ง

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่สำหรับ “Ayutthaya Pride 2026” เทศกาลแห่งความภาคภูมิใจในความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับการพลิกหน้าประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่าให้เป็นที่จดจำภายใต้ชื่อ “Pride Across Time” (การก้าวข้ามกาลเวลา) และสโลแกนกระแทกใจ “กรุงเก่าครั้งนี้…จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” ชวนทุกคนทลายกำแพงแห่งกาลเวลา ผสมผสานความงดงามของอดีตเข้ากับความอิสระของปัจจุบัน พร้อมแสดงพลังความเป็นคุณอย่างมั่นใจ
ไฮไลต์ปีนี้แซบกว่าเดิม เพราะนอกจากจะเปลี่ยนท้องถนนรอบกรุงเก่าให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่น เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยได้มาปลดล็อกตัวตนกันอย่างสุดขีดแล้วยังเป็นการเปิดตัว “น้องสายไหม” ลูกสาวคนใหม่ชาวอยุธยา ทูตวัฒนธรรมผู้เชื่อมใจคนทุกเจน พร้อมขับเคลื่อนเมืองเก่าให้เปล่งประกายในทุกมิติ และความหลากหลาย
ซึ่งขบวนพาเหรดในปีนี้ยังขนทัพตัวท็อปมาร่วมประกาศพลังความเท่าเทียมอย่างคับคั่ง นำโดยตัวแม่ระดับจักรวาล “แอนนา เสืองามเอี่ยม” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 แท็กทีมมากับ “นารา เครปกะเทย” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะมาเป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่ (New Gen) ให้กึกก้อง รวมถึงนักแสดงซีรีส์วาย อินฟลูเอ็นเซอร์ เซเลบริตี้ (Celebrity) ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง และปิดท้ายค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากตัวแม่วงการลูกทุ่ง “ฮาย อาภาพร นครสวรรค์” ที่จะมาสาดความสนุกให้กรุงเก่าสะเทือน!
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ สามารถไปพบกันได้ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2026 โดยกิจกรรมจะเริ่มสตาร์ทความสนุกตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ก่อนจะเคลื่อนขบวนพาเหรดสายรุ้งสุดยิ่งใหญ่จะมุ่งหน้าสู่เวทีหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไม่ว่าจะแต่งกายด้วยผ้าไทยประยุกต์ แฟชั่นล้ำยุค หรือลุคที่มั่นใจแบบไหน ก็สามารถมาร่วมสับขา และเปล่งเสียงแห่งความภูมิใจไปพร้อมกันได้ในงานนี้